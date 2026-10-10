Isaac del Toro sufre en Il Lombardia 2026: termina en el lugar 28 y se queda sin su primer Monumento

Isaac del Toro no tuvo el cierre que esperaba en Il Lombardia 2026. El ciclista mexicano terminó en la posición 28 de la edición 120 de la clásica italiana, disputada este sábado, y se quedó lejos de la pelea por su primer Monumento, mientras el francés Paul Seixas conquistó una victoria histórica. El corredor de Ensenada, Baja California, integrante del UAE Team Emirates-XRG, completó los 239 kilómetros entre Bérgamo y Como a cuatro minutos y 59 segundos del ganador. El resultado contrastó con su quinto puesto de 2025, cuando había dejado una excelente impresión en su debut en la llamada Clásica de las Hojas Muertas.

Del Toro llegó señalado como uno de los aspirantes al triunfo, especialmente por la ausencia de Tadej Pogacar, vencedor de las cinco ediciones anteriores. Sin embargo, en las subidas decisivas no logró sostener el paso del grupo principal y fue cediendo terreno hasta quedar fuera de los primeros 20 lugares. El exigente trazado terminó por castigar al mexicano durante las rampas finales. La carrera se rompió en el ascenso al Civiglio, a unos 19 kilómetros de la meta. Seixas aceleró con fuerza y dejó atrás a rivales como Remco Evenepoel, Tom Pidcock y el propio mexicano. Ninguno pudo neutralizar la ofensiva del francés, que cruzó en solitario la línea de llegada con tiempo de cinco horas, 49 minutos y 28 segundos. Con 20 años y 16 días, Seixas se convirtió en el ganador más joven en la historia de Il Lombardia. El español Enric Mas terminó segundo, a 48 segundos, y el italiano Giulio Ciccone completó el podio, a un minuto y cinco segundos. Evenepoel fue cuarto y Brandon McNulty, compañero de Del Toro en el UAE, concluyó quinto.

La actuación del mexicano estuvo rodeada por dudas físicas. Días antes había revelado molestias en una rodilla y dificultades tras un viaje, aunque no se ha confirmado que ese problema haya sido la causa directa de su resultado. Pese al tropiezo, Del Toro deja una temporada 2026 de enorme relevancia para el ciclismo nacional, con un tercer lugar en el Tour de Francia y la victoria en el Gran Premio de Montreal. Il Lombardia le negó el cierre soñado, pero no borra lo conseguido durante el año.