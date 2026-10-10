Isaac del Toro sufre en Il Lombardia 2026: termina en el lugar 28 y se queda sin su primer Monumento

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    Isaac del Toro sufre en Il Lombardia 2026: termina en el lugar 28 y se queda sin su primer Monumento
    Isaac del Toro no logró repetir su actuación de 2025 en Il Lombardia y terminó en el puesto 28, a casi cinco minutos del campeón Paul Seixas. FOTO: MEXSPORT

El mexicano perdió contacto con los favoritos en las últimas subidas, mientras Paul Seixas hizo historia al conquistar la clásica italiana

Isaac del Toro no tuvo el cierre que esperaba en Il Lombardia 2026. El ciclista mexicano terminó en la posición 28 de la edición 120 de la clásica italiana, disputada este sábado, y se quedó lejos de la pelea por su primer Monumento, mientras el francés Paul Seixas conquistó una victoria histórica.

El corredor de Ensenada, Baja California, integrante del UAE Team Emirates-XRG, completó los 239 kilómetros entre Bérgamo y Como a cuatro minutos y 59 segundos del ganador.

El resultado contrastó con su quinto puesto de 2025, cuando había dejado una excelente impresión en su debut en la llamada Clásica de las Hojas Muertas.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-internacional/cristiano-ronaldo-es-suspendido-por-portugal-cuanto-tiempo-estara-castigado-y-por-que-KD24050219

Del Toro llegó señalado como uno de los aspirantes al triunfo, especialmente por la ausencia de Tadej Pogacar, vencedor de las cinco ediciones anteriores.

Sin embargo, en las subidas decisivas no logró sostener el paso del grupo principal y fue cediendo terreno hasta quedar fuera de los primeros 20 lugares.

El exigente trazado terminó por castigar al mexicano durante las rampas finales.

La carrera se rompió en el ascenso al Civiglio, a unos 19 kilómetros de la meta. Seixas aceleró con fuerza y dejó atrás a rivales como Remco Evenepoel, Tom Pidcock y el propio mexicano.

Ninguno pudo neutralizar la ofensiva del francés, que cruzó en solitario la línea de llegada con tiempo de cinco horas, 49 minutos y 28 segundos.

Con 20 años y 16 días, Seixas se convirtió en el ganador más joven en la historia de Il Lombardia. El español Enric Mas terminó segundo, a 48 segundos, y el italiano Giulio Ciccone completó el podio, a un minuto y cinco segundos.

Evenepoel fue cuarto y Brandon McNulty, compañero de Del Toro en el UAE, concluyó quinto.

La actuación del mexicano estuvo rodeada por dudas físicas. Días antes había revelado molestias en una rodilla y dificultades tras un viaje, aunque no se ha confirmado que ese problema haya sido la causa directa de su resultado.

Pese al tropiezo, Del Toro deja una temporada 2026 de enorme relevancia para el ciclismo nacional, con un tercer lugar en el Tour de Francia y la victoria en el Gran Premio de Montreal.

Il Lombardia le negó el cierre soñado, pero no borra lo conseguido durante el año.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ciclismo
resultados

Localizaciones


Turín

Personajes


Isaac del Toro

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Amazon es el sitio ideal para encontrar la freidora de aire que más se adapta a tus necesidades.

Las freidoras de aire más recomendadas de Amazon
Piedrita en el camino

Piedrita en el camino
true

Lo de AHMSA es ya, una mentada de madre
Claudia Sheinbaum llamó a seguir los avisos oficiales y evacuar zonas vulnerables ante el avance del huracán Simón.

Sheinbaum pide tomar precauciones ante el huracán Simón categoría 4 en el Pacífico
Con mil pesos al mes puedes comenzar a construir un fondo para el retiro.

¿Tienes 40 años? Ahorrar 33 pesos al día puede ayudarte a preparar tu jubilación
Infonavit confirmó lo que muchas personas con alguna deuda temían, sí revisan el buró de crédito de las personas.

¿Estar en Buró de Crédito frena tu crédito hipotecario? Esto dice el Infonavit en 2026
El mánager Dave Roberts confía en que su máxima estrella recupere el poder en la lucha por el banderín de la Liga Nacional.

Ohtani se halla ‘desaparecido’; ¿volverá para la Serie de Campeonato?

Cristiano Ronaldo celebró su gol 980 con Al-Nassr durante la victoria ante Al-Diriyah y quedó a solamente 20 anotaciones de alcanzar los mil tantos oficiales en su carrera.

Cristiano Ronaldo llega a 980 goles con Al-Nassr: ¡está a un paso de hacer historia!