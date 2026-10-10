Cristiano Ronaldo es suspendido por Portugal: ¿cuánto tiempo estará castigado y por qué?
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La ruptura con Jorge Jesus provocó una medida disciplinaria contra ‘CR7’, cuyo regreso a la Selección de Portugal permanece en incertidumbre
Cristiano Ronaldo recibió una suspensión preventiva por parte de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), tras abandonar la concentración de su selección por diferencias con el entrenador Jorge Jesus.
La decisión fue tomada el viernes por el Consejo de Disciplina y anunciada este sábado. El jugador, de 41 años, ya tenía una suspensión automática, pero seguirá apartado mientras se aclaran los hechos denunciados el 7 de octubre.
El caso fue turnado a la Comisión de Instrucción Disciplinaria con carácter urgente. Sin embargo, la FPF todavía no establece cuánto durará el castigo definitivo ni cuántos encuentros podría perderse CR7. La investigación será reservada durante la instrucción.
¿Por qué suspendieron a Cristiano Ronaldo?
La polémica comenzó durante la Liga de Naciones de la UEFA. Cristiano calentó aproximadamente media hora en el encuentro ante Noruega del 27 de septiembre, pero Jorge Jesus decidió no utilizarlo.
El atacante aseguró que existía un acuerdo sobre la administración de sus minutos y acusó al técnico de incumplir lo prometido.
La situación se agravó después de una conferencia de prensa del seleccionador. Molesto por lo que consideró una nueva falta de palabra, Ronaldo abandonó el 30 de septiembre la concentración de Portugal en Copenhague, antes del compromiso contra Dinamarca.
En un comunicado difundido el 6 de octubre, el goleador del Al-Nassr ofreció disculpas a sus compañeros y aficionados y admitió que su comportamiento debía tener consecuencias.
Incluso pidió que la Federación evaluara su conducta sin atenuantes, al reconocer que ser capitán implica una responsabilidad mayor.
Por su parte, Pedro Proença, presidente de la FPF, expresó que existe voluntad de recuperar al futbolista y calificó el conflicto como un malentendido.
No obstante, subrayó que la resolución corresponde exclusivamente al órgano disciplinario.
Cristiano tampoco ha cerrado la puerta a un regreso: aseguró que, una vez cumplida cualquier sanción y si mantiene su nivel físico, estará disponible para volver a defender a Portugal.
Por ahora, su futuro inmediato en la selección sigue pendiente del dictamen oficial de las autoridades de la FPF.