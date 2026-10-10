Cristiano Ronaldo es suspendido por Portugal: ¿cuánto tiempo estará castigado y por qué?

Cristiano Ronaldo recibió una suspensión preventiva por parte de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), tras abandonar la concentración de su selección por diferencias con el entrenador Jorge Jesus.

La decisión fue tomada el viernes por el Consejo de Disciplina y anunciada este sábado. El jugador, de 41 años, ya tenía una suspensión automática, pero seguirá apartado mientras se aclaran los hechos denunciados el 7 de octubre.

El caso fue turnado a la Comisión de Instrucción Disciplinaria con carácter urgente. Sin embargo, la FPF todavía no establece cuánto durará el castigo definitivo ni cuántos encuentros podría perderse CR7. La investigación será reservada durante la instrucción.

¿Por qué suspendieron a Cristiano Ronaldo?

La polémica comenzó durante la Liga de Naciones de la UEFA. Cristiano calentó aproximadamente media hora en el encuentro ante Noruega del 27 de septiembre, pero Jorge Jesus decidió no utilizarlo.