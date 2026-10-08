Isaac del Toro se queda sin bicampeonato en el Gran Piemonte 2026: ¿qué le pasó a 1.5 km de la meta?

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    Isaac del Toro se queda sin bicampeonato en el Gran Piemonte 2026: ¿qué le pasó a 1.5 km de la meta?
    Isaac del Toro no pudo defender su corona en el Gran Piemonte 2026, donde terminó en el lugar 82 pese a protagonizar una escapada durante los últimos kilómetros. FOTO: MEXSPORT

El mexicano protagonizó una escapada junto a Finn Fisher-Black, pero el pelotón frustró su intento de victoria; el francés Dorian Godon conquistó la carrera

Isaac del Toro pasó de acariciar el bicampeonato a terminar en el puesto 82 del Gran Piemonte 2026. El mexicano fue absorbido por el pelotón a solo 1.5 kilómetros de la meta en Bra.

La victoria quedó en manos del francés Dorian Godon, quien resolvió al sprint la edición 110 de la clásica italiana.

El bajacaliforniano, integrante del UAE Team Emirates-XRG, afrontó este jueves los 185 kilómetros entre Asti y Bra como campeón defensor.

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Un año antes había conquistado la prueba en solitario y llegaba con la intención de repetir, tras competir en el Mundial.

La carrera comenzó con una fuga numerosa que exigió la reacción de los favoritos.

UAE asumió la persecución y neutralizó a los escapados antes de entrar en el tramo de mayor exigencia, dejando preparado el terreno para que el ensenadense moviera la prueba.

A 18 kilómetros del final, Del Toro aceleró en la subida a La Morra. Únicamente el neozelandés Finn Fisher-Black, del Red Bull-BORA-hansgrohe, resistió el primer cambio de ritmo.

El mexicano volvió a atacar y consiguió despegarse de su acompañante, pero este volvió en el descenso.

Los dos rodaron con una ventaja cercana a los 30 segundos, pero el empuje coordinado de los perseguidores redujo rápidamente la distancia.

A falta de 1.5 kilómetros fueron alcanzados y el esfuerzo pasó factura al mexicano, quien acabó 82, a un minuto y 22 segundos del ganador, con registro de 4:07:41.

Godon, del Netcompany INEOS, se impuso con tiempo de 4:06:19, por delante del danés Anthon Charmig y del italiano Alberto Bettiol.

Dos caídas en los últimos 600 metros añadió tensión al cierre, del que el francés salió indemne para asegurar su séptimo triunfo del año.

Antes de tomar la salida, Del Toro reconoció que arrastraba molestias en una rodilla y dificultades para adaptarse al cambio de horario tras el Mundial.

Aun así, su ofensiva volvió a mostrar ambición ante rivales especialistas en clásicas.

El próximo desafío del mexicano será Il Lombardia, programado para el sábado 10 de octubre, último Monumento de la temporada.

Allí buscará convertir el protagonismo de Piemonte en un resultado de peso y cerrar el calendario de clásicas italianas con otra actuación destacada.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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