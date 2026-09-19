Isaac del Toro y Carlos García van al Mundial 2026: el reto que une a México y Coahuila

Isaac del Toro y el coahuilense Carlos García volverán a coincidir con la camiseta de México en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2026, que se celebrará del 20 al 27 de septiembre en Montreal. La convocatoria reúne al protagonista mexicano del circuito internacional con un pedalista de San Pedro de las Colonias que afrontará una de sus mayores oportunidades. El objetivo de la prueba de fondo será el maillot arcoíris, distintivo del campeón mundial. La carrera élite varonil está programada para el domingo 27 de septiembre; el campeonato comenzará este domingo con las contrarrelojes élite.

Son competencias diferentes dentro de una semana que pondrá al ciclismo mexicano frente a las principales potencias. Para Coahuila, la presencia de García añade un motivo cercano para seguir el certamen. El INEDEC confirmó su convocatoria por la Unión Ciclista de México, junto con Del Toro, Eder Frayre, Édgar Cadena, Ulises Castillo, José Antonio Escárcega y Tomás Aguirre, dentro de la lista de la categoría élite varonil. El sampetrino llega después de competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde terminó en el puesto 27 con un registro de 3 horas, 48 minutos y 55 segundos.

Fue su primera participación en una competencia del ciclo olímpico, de acuerdo con el instituto estatal. Su vínculo con Isaac tiene antecedentes: ambos compartieron equipo en AR Monex. Ahora, el Mundial les ofrece un reencuentro bajo los colores nacionales, en un escenario que exige resistencia y capacidad para responder a los movimientos de corredores acostumbrados a las carreras más importantes. Del Toro, por su parte, llega con una referencia alentadora: ganó el Gran Premio de Montreal el 13 de septiembre, al superar al francés Paul Seixas en el remate. Brandon McNulty completó el podio, a 27 segundos. Ese triunfo reforzó las expectativas sobre el mexicano rumbo a la disputa del título. La victoria permite considerar a Isaac entre los aspirantes, aunque el Mundial tendrá una exigencia distinta.

La distancia y el desgaste acumulado obligarán a administrar esfuerzos: conocer el terreno representa una ventaja de preparación, pero no garantiza repetir el desenlace de la clásica canadiense. El circuito alrededor de Mont-Royal presenta ascensos y un perfil quebrado que favorece a escaladores y corredores completos. En ese contexto, guardar fuerzas para las vueltas decisivas será fundamental. La carrera premiará tanto la condición física como la lectura del momento adecuado para atacar.

Entre los rivales sobresalen Tom Pidcock, al frente de Gran Bretaña, y los belgas Remco Evenepoel y Wout van Aert. Paul Seixas también aparece entre los nombres a seguir después de su reciente duelo con el mexicano. El nivel del pelotón anticipa una disputa abierta por el campeonato. México llegará con expectativas alrededor de Del Toro y con una historia de interés para Coahuila: García buscará aprovechar una cita que lo pone ante la élite internacional.