Iván Terrazas anunció su retiro

Hace unos día le comentábamos sobre el retiro anunciado por Jorge Cantú con el equipo escarlata, al final de la temporada y ahora tenemos que “El Capitán” de los Diablos Rojos del México, Iván Terrazas, declaró también, que el martes 26 de abril, será su último juego como pelotero profesional, ya que al terminar ese duelo se retirará.

Terrazas comentó: “He tomado esta decisión que ha sido bastante difícil y es que he analizado desde hace varios meses, pensando en qué es lo que sigue y con una sonrisa en mi cara me siento satisfecho de lo que a través de los años hemos logrado”.

Eso lo dijo en una conferencia de prensa realizada en el Estadio Alfredo Harp Helú. Y agregó: “Estoy feliz de estar con esta familia porque este equipo eso es. Hace tiempo lo dije, no me imaginaba retirarme con otro equipo, con otros colores. Es muy grande el poder estar aquí dando este paso, usando estos colores”.

A un juego de los

1,000 con Diablos

Iván iniciará la Temporada 2022 en el roster del equipo pero será hasta el primer juego de la ‘Pandilla Escarlata’ en el Estadio Alfredo Harp Helú, frente a los Mariachis de Guadalajara, donde entrará al diamante para jugar y al final, colgar los spikes.

Terrazas con los Diablos Rojos del México ha participado en 995 encuentros y el martes será su 999, se quedará a uno de los 1,000 juegos con este equipo, donde ha conectado 1,139 imparables, producido 592 carreras y anotado 573. Estos números le permiten presumir un alto .332 de porcentaje de bateo con los Diablos Rojos.

El capitalino llegó a la ‘Pandilla Escarlata’ en la Temporada 2008, año en el que comenzó una historia que actualmente suma 13 campañas como Diablo, en las que le tocó estar en 2 títulos de la Liga Mexicana de Beisbol, siendo además reconocido como ‘Capitán’ del equipo, a partir del 2015.

Debutó con Acereros

El capitalino inició su vida profesional en el 2002, luego de ser firmado por los Bravos de Atlanta y después de pasar por distintos niveles en sus sucursales, llegó a la Liga Mexicana en 2006 con los Acereros de Monclova. Esa campaña bateó para .338 en 94 encuentros, con 13 jonrones y 53 carreras producidas, así como 80 anotadas, números que le valieron ser nombrado ‘Novato del Año’ en la Liga Mexicana, junto con Salvador Robles.

“Es una emoción muy grande dar este paso porque he pasado 13 temporadas con los Diablos. Aquí he hecho muchos amigos, he ganado títulos, en fin, han sido cosas muy grandes las que viví con esta camisola. Me siento muy satisfecho de haber llegado hasta este punto”. Expresó Terrazas.

Seguirá con Diablos

“Ser aferrado, esa es la clave. Hay muchas cosas que vives en el beisbol y que si no te concentras en cuáles son tus metas, tus objetivos, es fácil perderse, pero ser aferrado ha sido la clave en mi carrera”, concluyó diciendo el capitalino.

Tras su retiro, Iván Terrazas se integrará a la oficina del equipo escarlata, donde será Asesor Deportivo, para trabajar en conjunto con Jorge del Valle, Gerente Deportivo y Miguel Ojeda, Director Deportivo.