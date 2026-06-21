Japón convierte a Monterrey en territorio samurái en el histórico juego 1000 del Mundial

Japón convierte a Monterrey en territorio samurái en el histórico juego 1000 del Mundial

+ Seguir en Seguir en Google
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

En un Estadio Monterrey teñido de rojo y blanco, los Samuráis Blues dominaron desde el inicio con un fútbol intenso y efectivo, respaldados por una afición que convirtió la tribuna en una extensión de Tokio

Deportes
/
COMPARTIR

El Mundial 2026 vivió una noche histórica en Monterrey y Japón se encargó de convertirla en una fiesta completa. En el partido número 1000 en la historia de las Copas del Mundo, los Samuráis Blues no sólo golearon 4-0 a Túnez en el Estadio Monterrey, también se adueñaron de la tribuna, del ambiente y del ritmo de un Gigante de Acero pintado con los colores del Sol Naciente.

La cita tenía etiqueta especial desde antes del silbatazo inicial. En las gradas se reunieron 51 mil 243 aficionados, con una marcada invasión japonesa: cerca del 80 por ciento del público era nipón o apoyaba abiertamente a Japón. En los palcos también estuvieron el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; la Princesa Hisako de Takamado, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/contra-quien-jugaria-mexico-en-dieciseisavos-el-cuadro-del-mundial-2026-empieza-a-tomar-forma-OF21537584

La fiesta no tardó en trasladarse al marcador. Apenas al minuto 3, en una descolgada por izquierda y una diagonal letal al área, Daichi Kamada apareció para firmar el 1-0 y desatar el primer estallido de una afición que alcanzó hasta 140 decibeles. El grito de “¡Ganbare Nippon!” comenzó a retumbar desde el minuto 7, como una declaración de intenciones: Japón estaba en casa.

$!Daichi Kamada, Ayase Ueda, Junya Ito y la presión colectiva marcaron una noche histórica que reforzó sus aspiraciones en el Grupo F del Mundial 2026.
Daichi Kamada, Ayase Ueda, Junya Ito y la presión colectiva marcaron una noche histórica que reforzó sus aspiraciones en el Grupo F del Mundial 2026. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Túnez intentó responder, pero fue borrado antes de la pausa de hidratación. Japón manejó el balón, aceleró cuando encontró espacios y convirtió cada recuperación en amenaza. Kamada volvió a aparecer como el hombre más peligroso y al 9’, tras una descolgada de Ayase Ueda, estuvo cerca del doblete, aunque Dylan Bronn evitó el segundo tanto.

En la tribuna tampoco hubo competencia. “¡Nipón, Nipón!”, “ole, ole” y nuevamente el “Ganbare Nippon” marcaron el sonido del partido. Cuando los tunecinos intentaron levantar su clásico “Olé, olé, Túnez”, fueron opacados por el mismo cántico lanzado desde la marea japonesa.

$!Daichi Kamada, Ayase Ueda, Junya Ito y la presión colectiva marcaron una noche histórica que reforzó sus aspiraciones en el Grupo F del Mundial 2026.
Daichi Kamada, Ayase Ueda, Junya Ito y la presión colectiva marcaron una noche histórica que reforzó sus aspiraciones en el Grupo F del Mundial 2026. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El dominio se confirmó al minuto 31. Ayase Ueda, delantero del Feyenoord y excompañero de Santiago Giménez, apareció dentro del área para marcar el 2-0 y hacer vibrar a una fanaticada que no dejó de brincar. Con apenas tres tiros a portería en el primer tiempo y dos goles, Japón mostró una contundencia brutal.

La pausa de hidratación dejó una de las imágenes más curiosas de la noche. Japoneses, tunecinos y mexicanos se unieron para cantar “Y yo sigo siendo el Rey”, en una mezcla de culturas que reflejó el espíritu mundialista de Monterrey. Después llegaron la ola, el “Cielito Lindo” y otra ronda de cánticos japoneses, mientras Túnez seguía sin respuestas.

$!Daichi Kamada, Ayase Ueda, Junya Ito y la presión colectiva marcaron una noche histórica que reforzó sus aspiraciones en el Grupo F del Mundial 2026.
Daichi Kamada, Ayase Ueda, Junya Ito y la presión colectiva marcaron una noche histórica que reforzó sus aspiraciones en el Grupo F del Mundial 2026. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Al 69’, Japón liquidó cualquier esperanza africana. Junya Ito apareció antes de la pausa de hidratación y firmó el 3-0 que prácticamente sentenció el partido y dejó a Túnez al borde de la eliminación, luego de haber sido goleado también en su duelo previo ante Suecia.

Pero faltaba el cierre perfecto. Al 85’, Ueda volvió a elevarse en el área y con un certero remate de cabeza puso el 4-0 definitivo. El delantero japonés salió de cambio entre aplausos, ovacionado por una tribuna que se rindió ante el excompañero de Santi Giménez y que encontró en él a uno de los protagonistas de la noche.

$!Daichi Kamada, Ayase Ueda, Junya Ito y la presión colectiva marcaron una noche histórica que reforzó sus aspiraciones en el Grupo F del Mundial 2026.
Daichi Kamada, Ayase Ueda, Junya Ito y la presión colectiva marcaron una noche histórica que reforzó sus aspiraciones en el Grupo F del Mundial 2026. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Japón no sólo ganó: mandó un mensaje fuerte dentro del Grupo F, donde compite por superar a Países Bajos en la cima. Lo hizo con autoridad futbolística, letalidad ofensiva y una afición que convirtió a Monterrey en una sucursal de Tokio.

El juego 1000 de los Mundiales no pudo tener mejor postal: los Samuráis Blues golearon, cantaron, invadieron el Estadio Monterrey y dejaron claro que su sueño en la Copa del Mundo 2026 va más allá de la fase de grupos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
resultados
Copa Mundial de la FIFA
Localizaciones
Monterrey
Organizaciones
FIFA
Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Ecuador dominó y generó numerosas oportunidades, pero se encontró con una sobresaliente actuación del arquero Eloy Room.

Curazao hace historia y frena a Ecuador con una actuación brillante de Eloy Room
Celebración. Historias de cine que exploran la paternidad desde el amor, la ausencia y la reconstrucción de los vínculos familiares

Día del Padre en pantalla: películas para celebrar, emocionar y compartir en familia
El SMN pronostica lluvias intensas en tres estados y temperaturas de hasta 45 °C en el norte; Coahuila tendrá lluvias y fuertes vientos.

Tormentas y calor extremo: SMN prevé lluvias intensas y temperaturas de 45 °C en estos estados de México
El 8 de mayo de 1980, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró erradicada la viruela en el planeta, aunque no hay que bajar la guardia.

Así ha sido el camino hacia la erradicación y eliminación de las enfermedades más letales del planeta
El burnout (o síndrome de desgaste profesional) es un estado de agotamiento físico, mental y emocional causado por el estrés crónico relacionado con el trabajo.

México es el 3er lugar mundial por estrés laboral, supera a China y EU
Autoridades meteorológicas recomiendan extremar precauciones ante el calor intenso y los cambios repentinos en las condiciones del tiempo previstos para la región.

Persisten temperaturas de hasta 39 °C en la Comarca Lagunera; se mantiene probabilidad de lluvias y vientos fuertes
Los 800 millones se pagarán supuestamente para aliviar el rezago escolar en Oaxaca.

Niega Mario Delgado soborno a la CNTE de 800 millones por levantar huelga y plantón
Begoña Gómez, consultora de profesión, es señalada por influir en la entrega de contratos a empresas tecnológicas.

Ordena juez de España investigar por corrupción... ¡a esposa del presidente!