Javier Aguirre revela el 11 de México para debutar ante Sudáfrica en el Mundial 2026

No hubo sorpresas. Javier Aguirre confirmó lo que se venía manejando en la previa y definió a los 11 jugadores que arrancarán con la Selección Mexicana en su debut dentro de la Copa del Mundo 2026, frente a Sudáfrica, en el Estadio Ciudad de México. El Tricolor, anfitrión del torneo, saltará a la cancha con una alineación que mantiene la base trabajada por el “Vasco” durante los partidos de preparación, aunque con una decisión fuerte bajo los tres postes: Guillermo Ochoa no será titular y el elegido para iniciar el camino mundialista será Raúl “Tala” Rangel.

La portería mexicana estará defendida por Rangel, mientras que la línea defensiva tendrá como líder al capitán César “Cachorro” Montes, quien estará acompañado por Johan Vásquez en la central. En las laterales, Aguirre apostará por Jesús Gallardo e Israel Reyes.

En el mediocampo aparece una de las principales lecturas del técnico mexicano. Érik Lira ganó la disputa por la contención ante Edson Álvarez y será el encargado de darle equilibrio al equipo nacional. A su lado estarán Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo, dos futbolistas con capacidad para conectar la salida, acelerar el juego y alimentar al ataque tricolor. Al frente, México presentará una ofensiva con velocidad, desequilibrio y experiencia. Julián Quiñones y Roberto “Piojo” Alvarado serán los extremos, mientras que Raúl Alonso Jiménez ocupará el centro del ataque como el referente encargado de buscar el primer gol mexicano en esta Copa del Mundo.