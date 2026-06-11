Javier Aguirre revela el 11 de México para debutar ante Sudáfrica en el Mundial 2026

Javier Aguirre revela el 11 de México para debutar ante Sudáfrica en el Mundial 2026

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Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

Sin Guillermo Ochoa y con Raúl Jiménez al ataque, el Tricolor ya tiene alineación para su estreno mundialista en el Estadio Ciudad de México

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No hubo sorpresas. Javier Aguirre confirmó lo que se venía manejando en la previa y definió a los 11 jugadores que arrancarán con la Selección Mexicana en su debut dentro de la Copa del Mundo 2026, frente a Sudáfrica, en el Estadio Ciudad de México.

El Tricolor, anfitrión del torneo, saltará a la cancha con una alineación que mantiene la base trabajada por el “Vasco” durante los partidos de preparación, aunque con una decisión fuerte bajo los tres postes: Guillermo Ochoa no será titular y el elegido para iniciar el camino mundialista será Raúl “Tala” Rangel.

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La portería mexicana estará defendida por Rangel, mientras que la línea defensiva tendrá como líder al capitán César “Cachorro” Montes, quien estará acompañado por Johan Vásquez en la central. En las laterales, Aguirre apostará por Jesús Gallardo e Israel Reyes.

$!Futbolistas realizan ejercicios de calentamiento antes del encuentro inaugural.
Futbolistas realizan ejercicios de calentamiento antes del encuentro inaugural. ALEJANDRO MORTEO

En el mediocampo aparece una de las principales lecturas del técnico mexicano. Érik Lira ganó la disputa por la contención ante Edson Álvarez y será el encargado de darle equilibrio al equipo nacional. A su lado estarán Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo, dos futbolistas con capacidad para conectar la salida, acelerar el juego y alimentar al ataque tricolor.

Al frente, México presentará una ofensiva con velocidad, desequilibrio y experiencia. Julián Quiñones y Roberto “Piojo” Alvarado serán los extremos, mientras que Raúl Alonso Jiménez ocupará el centro del ataque como el referente encargado de buscar el primer gol mexicano en esta Copa del Mundo.

Con esta alineación, Javier Aguirre mandará al terreno de juego al que considera su mejor 11 para iniciar el Mundial 2026 en casa, en un partido cargado de presión, expectativa y emoción para una afición que espera ver al Tricolor dar el primer golpe como anfitrión.

ALINEACIÓN DE MÉXICO VS. SUDÁFRICA EN EL MUNDIAL 2026

1. Raúl “Tala” Rangel.

2. Israel Reyes.

3. César “Cachorro” Montes.

4. Johan Vásquez.

5. Jesús Gallardo.

6. Érik Lira.

7. Brian Gutiérrez.

8. Álvaro Fidalgo.

9. Roberto “Piojo” Alvarado.

10. Julián Quiñones.

11. Raúl Jiménez.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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