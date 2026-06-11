Mundial 2026: ambiente de fiesta en el Estadio CDMX previo a la inauguración

La espera terminó. El Mundial 2026 está a minutos de levantar el telón y el Estadio CDMX ya luce como una auténtica fiesta tricolor en los momentos previos a la ceremonia de inauguración, con una asistencia aproximada de 73 mil personas y la expectativa de superar los 80 mil aficionados para el primer partido del torneo. Desde temprana hora, los alrededores y el interior del inmueble comenzaron a tomar color mundialista. Cerca de las 10:00 horas, bailarines, voluntarios y personal de logística ya realizaban ensayos, recorridos y protocolos para afinar los últimos detalles de una ceremonia que promete convertirse en una de las más recordadas en la historia reciente de la Copa del Mundo.

De acuerdo con el ambiente que se vive en el estadio, cerca del 70 por ciento de los asistentes son mexicanos, por lo que el debut del Tricolor como anfitrión se siente desde mucho antes del silbatazo inicial.

Playeras verdes, banderas, sombreros, cánticos de “¡México, México!” y el “Cielito Lindo”, así como gritos de apoyo han convertido las gradas en una extensión de la pasión nacional. Uno de los momentos que más encendió a la afición fue la salida de algunos jugadores de la Selección Mexicana al reconocimiento de cancha.

Guillermo Ochoa, Santiago Giménez, Mateo Chávez y Alexis Vega fueron algunos de los futbolistas que aparecieron sobre el césped, provocando la ovación de los miles de seguidores que ya ocupaban sus lugares. El reconocimiento sirvió para aumentar la expectativa de una jornada histórica, en la que México no sólo abre el Mundial 2026 como país anfitrión, sino que también vuelve a cargar con la ilusión de la afición que se mostró emocionada al respecto.