Mundial 2026: ambiente de fiesta en el Estadio CDMX previo a la inauguración

Mundial 2026: ambiente de fiesta en el Estadio CDMX previo a la inauguración

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Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

Con más de 73 mil personas ya en las tribunas, el Estadio CDMX vive los momentos previos al arranque del Mundial 2026 entre música, ensayos, reconocimiento de cancha y una afición mayoritariamente mexicana

Deportes
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La espera terminó. El Mundial 2026 está a minutos de levantar el telón y el Estadio CDMX ya luce como una auténtica fiesta tricolor en los momentos previos a la ceremonia de inauguración, con una asistencia aproximada de 73 mil personas y la expectativa de superar los 80 mil aficionados para el primer partido del torneo.

Desde temprana hora, los alrededores y el interior del inmueble comenzaron a tomar color mundialista. Cerca de las 10:00 horas, bailarines, voluntarios y personal de logística ya realizaban ensayos, recorridos y protocolos para afinar los últimos detalles de una ceremonia que promete convertirse en una de las más recordadas en la historia reciente de la Copa del Mundo.

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De acuerdo con el ambiente que se vive en el estadio, cerca del 70 por ciento de los asistentes son mexicanos, por lo que el debut del Tricolor como anfitrión se siente desde mucho antes del silbatazo inicial.

Playeras verdes, banderas, sombreros, cánticos de “¡México, México!” y el “Cielito Lindo”, así como gritos de apoyo han convertido las gradas en una extensión de la pasión nacional.

Uno de los momentos que más encendió a la afición fue la salida de algunos jugadores de la Selección Mexicana al reconocimiento de cancha.

$!Aficionados muestran su apoyo a sus selecciones durante la jornada inaugural.
Aficionados muestran su apoyo a sus selecciones durante la jornada inaugural. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA

Guillermo Ochoa, Santiago Giménez, Mateo Chávez y Alexis Vega fueron algunos de los futbolistas que aparecieron sobre el césped, provocando la ovación de los miles de seguidores que ya ocupaban sus lugares.

El reconocimiento sirvió para aumentar la expectativa de una jornada histórica, en la que México no sólo abre el Mundial 2026 como país anfitrión, sino que también vuelve a cargar con la ilusión de la afición que se mostró emocionada al respecto.

La ceremonia de inauguración contará con un cartel musical de alto impacto internacional. Shakira, J Balvin, Ryan Castro, Maná, Belinda y Los Ángeles Azules serán parte del espectáculo que marcará el inicio oficial del torneo, en una mezcla de ritmos latinos, pop, cumbia y música mexicana que busca reflejar el ambiente festivo de la Copa del Mundo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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