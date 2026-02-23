Jesús Sommers: a la eternidad el rey del hit y símbolo de constancia en el beisbol mexicano

El beisbol mexicano perdió a una de sus figuras más grandes la tarde del sábado 21 de febrero de 2026, cuando a los 76 años falleció Jesús “Chucho” Sommers, el legendario “Rey del Hit”. Con su partida se fue mucho más que un extraordinario bateador: se despidió un símbolo de constancia, disciplina y amor absoluto por el diamante.

Nacido el 11 de noviembre de 1949 en Guaymas, Sonora, Sommers fue hijo de Armida López y de Lonnie Sommers, pelotero estadounidense que jugó en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) en la década de los años 40. Desde su cuna, el beisbol marcó su destino.

Aunque sonorense de nacimiento, creció en Tijuana, donde dio sus primeros pasos en el beisbol amateur. Su talento fue precoz: debutó como profesional a los 16 años en 1966, con los Rojos de San Luis Potosí en la Liga del Centro. Aquella irrupción temprana fue el inicio de una carrera que se extendería por casi tres décadas.

Su llegada a la Liga Mexicana de Beisbol ocurrió en 1970, a los 20 años, con los Leones de Yucatán. El 18 de marzo de 1970, en Mérida, conectó su primer hit en la LMB ante Juan de Jesús Quintana. Era el primero de miles.

Sommers convirtió el bateo en un arte. Le decían “El Guapetón”, pero también el artesano del madero: era de los pocos jugadores que adelgazaba la parte baja de sus bats con una navaja para mejorar el agarre. Aquella obsesión por el detalle definió su carrera: técnica depurada, contacto constante y hambre insaciable de imparables.

Tras su paso por Yucatán, defendió los colores de los Ángeles de Puebla (1974-1976), Rieleros de Aguascalientes, Alijadores de Tampico, Diablos Rojos del México, Bravos de León, Charros de Jalisco, Industriales de Monterrey y varios más, en una travesía que lo convirtió en referente nacional.

Con los Rieleros de Aguascalientes fue campeón en 1978, año en que firmó su primera temporada arriba de .300, al batear .304 en 145 juegos. Fue el único título en la historia de esa franquicia, y Sommers fue pieza clave.