Juez amplía tres meses la investigación contra Julio César Chávez Jr. , vinculado con el crimen organizado

Deportes
/ 11 diciembre 2025
    Juez amplía tres meses la investigación contra Julio César Chávez Jr. , vinculado con el crimen organizado
    Un juez federal autorizó extender el plazo de investigación en el caso de Julio César Chávez Jr.; la audiencia intermedia quedó fijada para febrero de 2026 FOTO: VANGUARDIA

Julio César Chávez Jr. acudió a la audiencia en Hermosillo, donde un juez aprobó ampliar el plazo de investigación en su proceso penal

El proceso penal que enfrenta Julio César Chávez Jr. registró un nuevo avance este 10 de diciembre, luego de que un juez federal autorizara la ampliación del plazo de investigación tanto para la Fiscalía General de la República (FGR) como para la defensa del boxeador.

La resolución fue emitida durante una audiencia técnica realizada en el Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, Sonora.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a Chávez Jr. con Ovidio Guzmán

$!El boxeador Julio César Chávez Jr. permaneció atento durante la audiencia donde se autorizó ampliar el plazo de indagatoria
El boxeador Julio César Chávez Jr. permaneció atento durante la audiencia donde se autorizó ampliar el plazo de indagatoria FOTO: ESPECIAL ICE | CUARTOSCURO

La diligencia tuvo una duración aproximada de diez minutos y estuvo encabezada por el juez de Distrito Édgar Alejandro Domínguez Villapudua, quien aprobó extender tres meses adicionales la etapa de investigación complementaria en el expediente 15/2023. En dicho proceso están imputadas 14 personas, incluido el hijo del excampeón mundial Julio César Chávez.

Con la ampliación del plazo, la nueva fecha para la audiencia intermedia quedó programada para el 24 de febrero de 2026.

MINISTERIO PÚBLICO Y DEFENSA DE JULIO CÉSAR CHÁVEZ SOLICITAN LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE INVESTIGACIÓN

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó duplicar el plazo inicial de investigación, pasando de tres a seis meses. La FGR argumentó que existen diligencias pendientes por cumplir, entre ellas varios requerimientos dirigidos a autoridades de Estados Unidos.

Por su parte, la defensa de Chávez Jr. respaldó la solicitud, señalando que requieren tiempo adicional para revisar dictámenes periciales y verificar la autenticidad de audios obtenidos mediante intervenciones telefónicas que forman parte de la carpeta de investigación.

Tras escuchar los posicionamientos, el juez Domínguez Villapudua autorizó una ampliación de tres meses, menor a la originalmente solicitada por la Fiscalía.

JULIO CÉSAR CHÁVEZ CONTINUARÁ LA INVESTIGACIÓN EN SU CONTRA EN LIBERTAD CONDICIONAL

Julio César Chávez Jr. acudió personalmente a la audiencia, vestido completamente de negro, y permaneció en silencio mientras se definía la ampliación de plazos.

Desde agosto de 2025, el deportista continúa su proceso en libertad condicionada, con restricciones impuestas por la autoridad judicial, entre ellas tiene prohibido salir del país y acercarse a los agentes ministeriales que participaron en las indagatorias.

Las medidas cautelares se mantienen vigentes durante el periodo de investigación complementaria.

$!Julio César Chávez Jr. escuchó la resolución judicial que permitirá a las partes extender la investigación del caso
Julio César Chávez Jr. escuchó la resolución judicial que permitirá a las partes extender la investigación del caso FOTO: ESPECIAL ICE | CUARTOSCURO

POR QUÉ FUE DETENIDO JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR.

El proceso penal contra Chávez Jr. se desarrolló tras una serie de hechos ocurridos meses antes. Días después de su combate contra Jake Paul en Anaheim, California, el boxeador fue detenido el 2 de julio de 2025 por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en Estados Unidos.

La captura se efectuó bajo una orden emitida por el Departamento de Seguridad Nacional, relacionada con una presunta conexión con el Cártel de Sinaloa y la acusación de haber ingresado ilegalmente al país.

TE PUEDE INTERESAR: Difunden video de Julio César Chávez Jr. durante su traslado a México

Posteriormente, Chávez Jr. fue deportado a México el 18 de agosto de 2025. Al llegar a Hermosillo, Sonora, fue detenido a las 11:53 horas debido a una orden de aprehensión girada por autoridades mexicanas por delitos vinculados con crimen organizado y tráfico de armas. Seis días después, el 24 de agosto, obtuvo la libertad para continuar su proceso en condición condicional.

El caso seguirá su curso durante los próximos meses, en espera de que la FGR y la defensa concluyan las diligencias pendientes y presenten sus resultados ante la autoridad judicial durante la audiencia programada para febrero de 2026.

Temas


Box
Crimen Organizado
Detenciones

Localizaciones


Hermosillo

Personajes


Julio César Chávez Jr

true

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Slate, gift box and santa hat arranged on wooden table during chirtsmas time

Saltillo: Festivales y posadas en escuelas adelantan la cuesta de enero
La tecnología de verificación fue modernizada, permitiendo medir en tiempo real las emisiones contaminantes

Se duplica cumplimiento de verificación vehicular en Saltillo... pero solo llega al 3.7% del parque vehicular
Autoridades llaman a mantener medidas de invierno y evitar desinformación.

Sin riesgo inminente por súper gripe en México, da a conocer Salud Coahuila
Afirmó que la determinación no está dirigida contra ningún país, sino que responde a una estrategia económica de largo plazo.

Afirma Sheinbaum que aranceles a las importaciones no solo son para China, sino para los países sin tratados comerciales
El Gobierno de México congeló cuentas ligadas a ‘El Limones’, presunto operador de Los Cabrera, célula del Cártel de Sinaloa. Las acciones alcanzan a su círculo cercano y a empresas fachada usadas para lavar dinero.

Congela UIF cuentas a ‘El Limones’, presunto extorsionador de Los Cabrera, célula del Cártel de Sinaloa
Sin este documento, muchas actividades legales, administrativas y sociales se vuelven imposibles. Además, es el primer reconocimiento jurídico de un individuo como miembro de la sociedad.

Nueva Acta de Nacimiento Certificada... ¿Cuánto cuesta en cada estado y cómo puedes tramitarla desde casa en PDF?
La Fiscalía de Nayarit confirmó la localización del exgobernador Ney González y avanzan los trámites para su extradición por delitos del fuero común y federal

Localizan en el extranjero al exgobernador Ney González; Nayarit prepara solicitud de extradición

Regalo. Shakira interpretó por primera vez ‘Acróstico’ estrenada en 2023, junto a Milan y Sasha durante su concierto en Argentina.

¡Emotivo momento! Canta Shakira junto a sus hijos Milan y Sasha en Argentina