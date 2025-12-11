Juez amplía tres meses la investigación contra Julio César Chávez Jr. , vinculado con el crimen organizado

El proceso penal que enfrenta Julio César Chávez Jr. registró un nuevo avance este 10 de diciembre, luego de que un juez federal autorizara la ampliación del plazo de investigación tanto para la Fiscalía General de la República (FGR) como para la defensa del boxeador. La resolución fue emitida durante una audiencia técnica realizada en el Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, Sonora. TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a Chávez Jr. con Ovidio Guzmán

La diligencia tuvo una duración aproximada de diez minutos y estuvo encabezada por el juez de Distrito Édgar Alejandro Domínguez Villapudua, quien aprobó extender tres meses adicionales la etapa de investigación complementaria en el expediente 15/2023. En dicho proceso están imputadas 14 personas, incluido el hijo del excampeón mundial Julio César Chávez. Con la ampliación del plazo, la nueva fecha para la audiencia intermedia quedó programada para el 24 de febrero de 2026. MINISTERIO PÚBLICO Y DEFENSA DE JULIO CÉSAR CHÁVEZ SOLICITAN LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE INVESTIGACIÓN Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó duplicar el plazo inicial de investigación, pasando de tres a seis meses. La FGR argumentó que existen diligencias pendientes por cumplir, entre ellas varios requerimientos dirigidos a autoridades de Estados Unidos. Por su parte, la defensa de Chávez Jr. respaldó la solicitud, señalando que requieren tiempo adicional para revisar dictámenes periciales y verificar la autenticidad de audios obtenidos mediante intervenciones telefónicas que forman parte de la carpeta de investigación. Tras escuchar los posicionamientos, el juez Domínguez Villapudua autorizó una ampliación de tres meses, menor a la originalmente solicitada por la Fiscalía.

JULIO CÉSAR CHÁVEZ CONTINUARÁ LA INVESTIGACIÓN EN SU CONTRA EN LIBERTAD CONDICIONAL Julio César Chávez Jr. acudió personalmente a la audiencia, vestido completamente de negro, y permaneció en silencio mientras se definía la ampliación de plazos. Desde agosto de 2025, el deportista continúa su proceso en libertad condicionada, con restricciones impuestas por la autoridad judicial, entre ellas tiene prohibido salir del país y acercarse a los agentes ministeriales que participaron en las indagatorias. Las medidas cautelares se mantienen vigentes durante el periodo de investigación complementaria.