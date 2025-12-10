¡Emotivo momento! Canta Shakira junto a sus hijos Milan y Sasha en Argentina
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
La colombiana presentó en vivo por primera vez la canción ‘Acróstico’ junto a sus hijos durante el ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’
Parece que en cada show de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, Shakira deja un pedazo de su historia sobre el escenario. Esta vez lo hizo junto a sus hijos, regalando un momento especialmente emotivo al público argentino, pues interpretó la canción ‘Acróstico’ acompañada de los pequeños.
Milan y Sasha subieron al escenario enfundados en trajes azulados, mientras La Loba lucía un brillante y hermoso vestido en el mismo tono. La interpretación destacó por la armonía entre sus voces y la imagen de ternura familiar.
“Buenos Aires, gracias por este momento que nos durará por siempre. Fue mágico cantar con mis hijos y verlos sacar la música que llevan dentro, mientras vimos familias enteras también cantar y abrazarse”, escribió la estrella latina en Instagram para celebrar el instante.
MOMENTO DE MADRE E HIJOS
La colombiana vivió un momento muy especial al interpretar junto a sus hijos la canción lanzada en 2023 y dedicada precisamente a ellos, Milan y Sasha, como una carta de amor maternal incondicional.
El título hace referencia al recurso literario del acróstico, en el que las letras iniciales de cada verso forman los nombres Milan y Sasha. Los pequeños son fruto de más de una década de relación entre Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué. Milan nació en 2013 y Sasha en 2015.
Tras la separación de la pareja, los menores han sido vistos con mayor frecuencia junto a su madre, a quien acompañan en alfombras rojas y conciertos, ya sea como público o, como en esta ocasión, como intérpretes.
shakira cantando “acróstico” por primera vez en vivo con milan y sasha. el mundo ganó tanto de que salieran músicos y no fifas. ❤️🩹 pic.twitter.com/hNdfLiXSGe— T! mor (@hey_timor) December 10, 2025
SHAKIRA, LA MÁS ORGULLOSA DE SUS HIJOS
Shakira miró con ternura a sus hijos cuando aparecieron sobre el escenario y cantaron con ella.
Por su parte, Milan y Sasha abrazaron y besaron a su madre, quien pidió al público un aplauso para ellos. Los pequeños se mostraron sonrientes y emocionados ante los elogios de los presentes.
Esta no es la primera vez que los herederos de Shakira muestran interés por la música y el entretenimiento; la cantante ha mencionado en entrevistas que incluso les pide opiniones o ideas sobre canciones, videos o fotografías para sus proyectos. (Con información de El Universal y Reforma)