¡Emotivo momento! Canta Shakira junto a sus hijos Milan y Sasha en Argentina

/ 10 diciembre 2025
    ¡Emotivo momento! Canta Shakira junto a sus hijos Milan y Sasha en Argentina
    Regalo. Shakira interpretó por primera vez ‘Acróstico’ estrenada en 2023, junto a Milan y Sasha durante su concierto en Argentina. FOTO: FACEBOOK@SHAKIRA

La colombiana presentó en vivo por primera vez la canción ‘Acróstico’ junto a sus hijos durante el ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

Parece que en cada show de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, Shakira deja un pedazo de su historia sobre el escenario. Esta vez lo hizo junto a sus hijos, regalando un momento especialmente emotivo al público argentino, pues interpretó la canción ‘Acróstico’ acompañada de los pequeños.

Milan y Sasha subieron al escenario enfundados en trajes azulados, mientras La Loba lucía un brillante y hermoso vestido en el mismo tono. La interpretación destacó por la armonía entre sus voces y la imagen de ternura familiar.

“Buenos Aires, gracias por este momento que nos durará por siempre. Fue mágico cantar con mis hijos y verlos sacar la música que llevan dentro, mientras vimos familias enteras también cantar y abrazarse”, escribió la estrella latina en Instagram para celebrar el instante.

MOMENTO DE MADRE E HIJOS

La colombiana vivió un momento muy especial al interpretar junto a sus hijos la canción lanzada en 2023 y dedicada precisamente a ellos, Milan y Sasha, como una carta de amor maternal incondicional.

El título hace referencia al recurso literario del acróstico, en el que las letras iniciales de cada verso forman los nombres Milan y Sasha. Los pequeños son fruto de más de una década de relación entre Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué. Milan nació en 2013 y Sasha en 2015.

Tras la separación de la pareja, los menores han sido vistos con mayor frecuencia junto a su madre, a quien acompañan en alfombras rojas y conciertos, ya sea como público o, como en esta ocasión, como intérpretes.

SHAKIRA, LA MÁS ORGULLOSA DE SUS HIJOS

Shakira miró con ternura a sus hijos cuando aparecieron sobre el escenario y cantaron con ella.

Por su parte, Milan y Sasha abrazaron y besaron a su madre, quien pidió al público un aplauso para ellos. Los pequeños se mostraron sonrientes y emocionados ante los elogios de los presentes.

Esta no es la primera vez que los herederos de Shakira muestran interés por la música y el entretenimiento; la cantante ha mencionado en entrevistas que incluso les pide opiniones o ideas sobre canciones, videos o fotografías para sus proyectos. (Con información de El Universal y Reforma)

Temas


Conciertos
Espectáculos
Viral

Localizaciones


Argentina

Personajes


Shakira

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

