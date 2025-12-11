Localizan en el extranjero al exgobernador Ney González; Nayarit prepara solicitud de extradición

México
/ 11 diciembre 2025
    Localizan en el extranjero al exgobernador Ney González; Nayarit prepara solicitud de extradición
    La Fiscalía de Nayarit confirmó la localización del exgobernador Ney González y avanzan los trámites para su extradición por delitos del fuero común y federal FOTO: CUARTOSCURO

Ney González Sánchez fue ubicado en un país de América del Norte y Nayarit ya gestiona su extradición por presuntos delitos de corrupción y desfalco

Fue localizado en un país de América del Norte, Ney González Sánchez, exgobernador de Nayarit entre 2005 y 2011, tras permanecer más de tres años prófugo de la justicia.

La información fue confirmada por la subfiscal del estado, Ludmila Heredia Verdugo, quien señaló que las autoridades ya realizan los procedimientos legales necesarios para solicitar su extradición y que el exmandatario pueda enfrentar los cargos que tiene pendientes en México.

$!La subfiscal Ludmila Heredia informó que ya se realizan los trámites internacionales para extraditar al exgobernador de Nayarit
La subfiscal Ludmila Heredia informó que ya se realizan los trámites internacionales para extraditar al exgobernador de Nayarit FOTO: ALFREDO GUERRERO | CUARTOSCURO

ACUSACIONES CONTRA NEY GONZÁLEZ SÁNCHEZ SE INVOLUCRAN EL FUERO COMÚN Y FEDERAL

De acuerdo con la funcionaria, González Sánchez es acusado de diversos delitos tanto del fuero común como del federal.

Entre ellos se encuentran administración fraudulenta, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude por simulación de acto jurídico y falsificación de documentos.

Estas acusaciones están principalmente relacionadas con un presunto desfalco cometido a través del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA), un organismo creado para impulsar el desarrollo turístico de la Riviera Nayarita.

$!El exmandatario Ney González enfrenta acusaciones por presunto desfalco y uso de recursos ilícitos durante su administración
El exmandatario Ney González enfrenta acusaciones por presunto desfalco y uso de recursos ilícitos durante su administración FOTO: SAÚL LÓPEZ | CUARTOSCURO

DELITOS DEBERÁN ACREDITARSE BAJO EL PRINCIPIO DE DOBLE CRIMINALIDAD

Heredia Verdugo explicó que, como parte del proceso de extradición, el país donde fue localizado el exgobernador solicitó que México cumpla con el principio de doble criminalidad. Esto significa demostrar que los delitos por los cuales se exige su entrega también están contemplados como crímenes en ese territorio.

“Déjenme decirles que los países que lo tienen a este y a otro personaje, que está en Reino Unido, han contratado despachos donde piden aclaraciones muy pertinentes para lograr la extradición. ¿Qué nos piden? Una doble criminalidad, y eso a veces es complejo, porque nosotros tenemos un derecho escrito y el de ellos es consuetudinario... pero vamos muy avanzados”, indicó la subfiscal durante un encuentro con medios de comunicación.

Las autoridades mexicanas han contado con apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), que ha integrado los hechos como un solo acto continuado que abarcaría desde 2005 hasta 2021. La investigación sostiene que las presuntas irregularidades iniciadas durante el gobierno de González Sánchez habrían continuado bajo la administración de su sucesor, Roberto Sandoval Castañeda.

$!Las autoridades de Nayarit señalaron que el proceso contra Ney González sigue activo mientras avanza la revisión internacional
Las autoridades de Nayarit señalaron que el proceso contra Ney González sigue activo mientras avanza la revisión internacional FOTO: RODOLFO ANGULO | CUARTOSCURO

INVESTIGACIÓN CONTRA NEY GONZÁLEZ SÁNCHEZ, SEÑALA CONTRATOS SIMULADOS Y VENTA IRREGULAR DE TERRENOS

Las indagatorias revelan que durante ambos gobiernos se habrían vendido terrenos de playa a empresas o particulares mediante contratos simulados, acciones que derivaron en un presunto perjuicio al patrimonio estatal. Como parte de estas investigaciones, la FGR anunció recientemente la recuperación de 9.6 millones de metros cuadrados valuados en aproximadamente 100 mil millones de pesos, como resultado del “Mega Operativo Nuevo Nayarit”.

Además, la subfiscal señaló que González Sánchez habría canalizado recursos ilícitos a través de empresas fantasma controladas mediante familiares directos. “En el caso de Ney González, además de lo que pudo haber gestionado como gobernador, también lo tenemos dentro de empresas fantasmas que controla a través de familiares directos”, detalló Heredia Verdugo.

PROCESO CONTRA NEY GONZÁLEZ SÁNCHEZ SIGUE ACTIVO MIENTRAS ESPERA RESOLUCIÓN INTERNACIONAL

Aunque no se reveló el país exacto en el que fue localizado el exgobernador, las autoridades estatales indicaron que el proceso de extradición continúa su curso y será el país receptor quien determine, una vez revisada la documentación jurídica, si se extradita al exfuncionario a México.

Mientras tanto, las causas en su contra permanecen activas y las autoridades de Nayarit confían en que la resolución internacional permita que González Sánchez enfrente a la justicia en territorio mexicano.

Temas


Corrupción
Exgobernadores
Extradiciones

Localizaciones


Nayarit

