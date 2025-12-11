Congela UIF cuentas a ‘El Limones’, presunto extorsionador de Los Cabrera, célula del Cártel de Sinaloa

La captura de Edgar “N”, alias El Limones, presunto jefe de plaza y operador financiero de Los Cabrera Sarabia, detonó una serie de acciones contra la estructura económica del grupo. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, confirmó el bloqueo de cuentas pertenecientes a personas del círculo cercano del sospechoso. Esta medida se integra a las investigaciones derivadas del operativo federal ejecutado en Durango.

El aseguramiento se realizó luego de que la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la SSPC y la FGR detuvieran a El Limones como parte de un despliegue estratégico. El objetivo es frenar la circulación de recursos ilícitos provenientes de extorsiones y otras actividades delictivas.

El Gobierno federal consideró esta intervención como parte clave de su estrategia de persecución financiera contra grupos del crimen organizado que operan en la región Laguna.

EMPRESAS FACHADA Y FLUJOS SOSPECHOSOS

Además de las cuentas personales, la UIF bloqueó diversas empresas relacionadas con El Limones, dedicadas a giros inmobiliarios, servicios integrales e ingeniería. Los patrones financieros detectados revelaron movimientos incompatibles con sus operaciones declaradas, lo que levantó alertas.

Las investigaciones señalan que estos negocios funcionaban como empresas fachada, creadas para simular actividad económica y justificar transacciones sospechosas. Entre las prácticas detectadas se encuentran operaciones utilizadas para lavar dinero producto de extorsiones.

• Pagos de nómina inexistente• Compraventa de vehículos de lujo• Pagos en efectivo sin comprobación• Transferencias fraccionadas• Movimientos sin actividad económica real

Estas anomalías son consideradas parte de un esquema financiero diseñado para ocultar recursos ilícitos y fortalecer la capacidad operativa de la célula criminal.

PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y BLINDAJE FINANCIERO

El Gobierno de México señaló que el bloqueo de cuentas busca proteger a víctimas de extorsión y a la banca nacional frente a actividades criminales. El objetivo es impedir que recursos de origen ilícito continúen fluyendo a través del sistema financiero y reforzar los mecanismos de supervisión.

Las autoridades confirmaron que las investigaciones seguirán hasta desarticular completamente las redes económicas y operativas asociadas a El Limones. La detención del presunto jefe de plaza fue catalogada como un golpe directo a las estructuras de extorsión que operaban en Durango y Coahuila.

Asimismo, el aseguramiento de cuentas contribuye a reducir la capacidad de la organización para replicar operaciones ilegales en la región.

LA CAÍDA DE “EL LIMONES” Y EL CONTEXTO CRIMINAL

La detención de El Limones ocurrió el 10 de diciembre, tras un operativo coordinado por fuerzas federales. Omar García Harfuch, titular de la SSPC, destacó que su captura representa un avance en la Estrategia Nacional contra la Extorsión, pues el individuo se encontraba en el segundo nivel dentro de la estructura criminal de Los Cabrera.

Según informes de seguridad, este grupo mantiene una confrontación activa con La Línea, célula del Nuevo Cártel de Juárez, por territorios estratégicos del Triángulo Dorado. Esta disputa ha provocado hechos violentos en municipios como Ojinaga, donde desde 2024 se desplegaron más de 300 elementos estatales y militares.

La región es considerada corredor clave para el traslado de drogas sintéticas y el control de rutas que conectan con la frontera.

DATOS CURIOSOS

• Los Cabrera son una de las células históricas del Cártel de Sinaloa.

• La Línea surgió como brazo armado del Nuevo Cártel de Juárez.

• La UIF ha bloqueado más de 75 mil cuentas desde su creación.