Estados Unidos ratifica al técnico Mauricio Pochettino hasta 2030; apuesta por seguir su proyecto a largo plazo

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    Estados Unidos ratifica al técnico Mauricio Pochettino hasta 2030; apuesta por seguir su proyecto a largo plazo
    Mauricio Pochettino llevó al equipo estadounidense hasta Octavos de Final, donde fue eliminado por Bélgica, pero dejó una buena imagen a los dirigentes del futbol en ese país. FOTO: ESPECIAL

La Federación de Futbol de Estados Unidos confirmó la renovación del argentino, convencida de que es la pieza clave para consolidar a una generación de jóvenes talentos y mantener el crecimiento del futbol

La Federación de Futbol de Estados Unidos ratificó su respaldo a Mauricio Pochettino al anunciar la renovación de su contrato hasta 2030, una decisión que garantiza la continuidad del estratega argentino durante todo el próximo ciclo mundialista y reafirma la apuesta por un proyecto de largo plazo.

El organismo hizo oficial la extensión del vínculo este lunes, al considerar que el trabajo del exentrenador de Tottenham, París Saint-Germain y Chelsea ha sentado las bases para fortalecer una selección con una de las generaciones más prometedoras de su historia.

La renovación llega después de la participación de Estados Unidos en la Copa del Mundo, donde el conjunto de las Barras y las Estrellas dejó sensaciones encontradas. El equipo firmó una destacada fase de grupos al finalizar como líder de su sector, logro alcanzado únicamente en dos ocasiones anteriores en la historia de sus participaciones mundialistas.

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En la fase de eliminación directa, el combinado estadounidense consiguió un triunfo de 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final, resultado que significó su primera victoria en una ronda de eliminación mundialista desde Corea-Japón 2002.

El recorrido, sin embargo, terminó en los octavos de final, donde Bélgica goleó 4-1 a Estados Unidos, exhibiendo las diferencias que aún existen frente a las principales potencias del futbol internacional.

A pesar de esa eliminación, la federación considera que el balance del proceso ha sido favorable. En su comunicado oficial destacó como uno de los principales logros de Pochettino el impulso al desarrollo de jóvenes futbolistas y el fortalecimiento de la estructura que alimentará a la selección nacional durante los próximos años.

Asimismo, reiteró que los objetivos del programa deportivo permanecen intactos: convertir a Estados Unidos en un aspirante real al título mundial y continuar impulsando el crecimiento del futbol en todo el país.

Mauricio Pochettino asumió el cargo como seleccionador en septiembre de 2024, generando altas expectativas por su trayectoria en el futbol europeo. Su primera prueba importante fue la Liga de Naciones de la Concacaf 2024, torneo en el que Estados Unidos fue eliminado por Panamá en semifinales y posteriormente cayó frente a Canadá en el partido por el tercer lugar.

Con este nuevo acuerdo, el técnico argentino dirigirá a la selección estadounidense en las Copas Oro de 2027 y 2029, antes de afrontar la Copa del Mundo de 2030, que se disputará en España, Marruecos y Portugal.

La extensión del contrato refleja la decisión de la federación de privilegiar la estabilidad y la continuidad por encima de la presión por obtener resultados inmediatos, con la expectativa de que Pochettino transforme el potencial de esta generación en una selección capaz de competir de tú a tú con la élite del futbol mundial.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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