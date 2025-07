Jugadores sin trabajo en la Liga MX; ¿será que no vuelven jamás al máximo circuito?

Con el Apertura 2025 y la Leagues Cup en marcha, el mercado de fichajes de verano entra en su recta final. Sin embargo, varios jugadores mexicanos —algunos con pasado en selección nacional e incluso con experiencia en Copas del Mundo y el fútbol europeo— continúan sin club.

Las razones son muy variadas, pero ningún equipo les da cabida entre sus filas y ya deben pensar en el retiro, jugar en divisiones inferiores, prepararse como directores técnicos o los más ahorrativos, echar a andar lo ganado en sus años de profesionalismo.

DIEGO REYES

Un veterano sin contrato es Diego Reyes, campeón olímpico en Londres 2012 y seleccionado nacional en Brasil 2014. Tras su paso por equipos como Porto, Real Sociedad, Espanyol, Fenerbahce y Leganés, Reyes regresó a México con Tigres, donde jugó de 2019 a 2025.

Al término del Clausura 2025, Tigres decidió no renovarle debido a su baja participación en el torneo. Aunque se especuló con un posible interés por parte de los Pumas, la negociación no avanzó y el defensor central continúa en la búsqueda de un nuevo destino.

LUIS FUENTES

Ex jugador del América, actualmente no tiene equipo y se encuentra sin ofertas concretas para continuar su carrera. Aunque fue pieza clave en el bicampeonato del América, su salida del equipo se debió a factores como la edad y la llegada de nuevos jugadores. Se especuló sobre su posible retiro o la opción de jugar en la Canadian Premier League , pero no hay confirmación oficial sobre su futuro.

GUILLERMO OCHOA

El arquero Guillermo Ochoa, uno de los futbolistas más emblemáticos de México, aún no encuentra destino. Con cinco Copas del Mundo en su historial y títulos en su paso por el Club América, el veterano guardameta de 40 años mantiene viva la ilusión de disputar su sexto Mundial en 2026, lo que lo convertiría en el primero en lograr tal hazaña en la historia del fútbol.

Aunque recientemente se le vinculó con el Portimonense de la segunda división portuguesa, no ha concretado ningún acuerdo y sigue evaluando ofertas. Para mantenerse en forma y con ritmo competitivo de cara a la eliminatoria mundialista, necesita incorporarse a un equipo en la temporada 2025-26.

Ochoa ha defendido los colores de clubes como América, Ajaccio, Málaga, Granada, Standard de Lieja, Salernitana y AVS Futebol Clube.

JESÚS GODÍNEZ

El delantero Jesús Godínez, surgido de las fuerzas básicas de Chivas y con pasos por León y Necaxa, también está libre. En los últimos años amplió su carrera internacional al jugar con el Herediano en Costa Rica y con el Nantong Zhiyun de la Superliga China, club que descendió y con el que finalizó contrato en enero.

OSWALDO ALANÍS

Oswaldo Alanís, actualmente, no tiene equipo. Después de su paso por el Hyderabad FC de la India, donde tuvo problemas económicos con el club, quedó como agente libre. Aunque tuvo un breve paso por el Getafe de España, nunca llegó a jugar oficialmente y posteriormente rescindió su contrato, según TUDN y Mediotiempo.com. Actualmente, está buscando un nuevo club para continuar su carrera.

CARLOS FIERRO

Carlos Fierro, se encuentra también sin equipo después de finalizar su contrato con los Bravos de Juárez. Aunque ha tenido un paso por varios equipos en México y en la MLS, incluyendo Chivas, Querétaro, Cruz Azul, Monarcas, San Jose Earthquakes y Juárez, actualmente está buscando un nuevo club. Recientemente, hubo especulaciones sobre un posible regreso a Chivas, donde debutó profesionalmente, pero hasta ahora no se ha confirmado oficialmente.

JÜRGEN DAMM

Jürgen Damm no ha encontrado equipo desde que se rescindió su contrato con el Atlético de San Luis, buscando nuevas oportunidades en el extranjero, específicamente en Estados Unidos. Anteriormente jugó en la MLS con Atlanta United.

ISRAEL JIMÉNEZ

“El Piloto”, jugaba en el Monterrey Flash pero en marzo de 2023 se dio a conocer que Israel Jiménez ya no formará parte de la escuadra regia.

En estos meses que defendió los colores del Flash, Israel jugó 14 encuentros donde aportó un tanto y una asistencia. El Lateral derecho ue jugó en Tigres y Tijuana. Actualmente sin equipo, aunque con amplia experiencia en Primera División

JORGE EL ‘BURRITO’ HERNÁNDEZ

Mediocampista de contención con recorrido en Jaguares, Pachuca y Querétaro. También está libre en este mercado.

ADRIÁN ALDRETE

Experiencia en Cruz Azul, Pumas y Morelia. Aunque tiene 35 años, sigue disponible como opción defensiva con liderazgo..

JOSÉ MADUEÑA

Lateral derecho con pasado en Mazatlán. Jugó 13 partidos antes de quedar sin club; suele valorarse por su regularidad defensiva.

RODRIGO GODÍNEZ

Polivalente defensa ex de Tijuana. Solo 2 partidos recientes, pero sigue disponible para clubes que busquen solidez en la zaga

GIOVANI DOS SANTOS

Sin equipo desde 2021 tras dejar al América. Aunque nunca anunció su retiro oficialmente, su regreso parece lejano.