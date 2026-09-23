Justin Turner, figura del campeón Toros de Tijuana, le agarró el gusto al beis mexicano y quiere más

Justin Turner llegó a los Toros de Tijuana con una carrera de 17 temporadas en Grandes Ligas, más de mil 600 imparables, más de 200 cuadrangulares y un anillo de Serie Mundial, pero su primera experiencia en la Liga Mexicana de Beisbol terminó agregando otro campeonato a su trayectoria. El veterano de 41 años fue parte importante del equipo que conquistó la Serie del Rey 2026, el tercer título en la historia de la franquicia. Su temporada regular también respondió a las expectativas. Turner participó en 65 encuentros y terminó con promedio de .295, porcentaje de embasado de .395, slugging de .469, 66 hits, 21 dobles, seis jonrones y 28 carreras producidas. Además, disputó buena parte de la campaña viajando desde su residencia en San Diego para acompañar a los Toros en sus compromisos. La llegada de Turner también provocó un fuerte interés alrededor de los Toros. De acuerdo con Los Angeles Times, la venta de boletos aumentó 30 por ciento y prácticamente todas las camisetas vendidas llevaban su nombre, mientras que su presencia también atrajo a aficionados de los Dodgers que viajaron para verlo jugar en Tijuana.

Pero Turner no llegó solamente para ser una atracción. Conforme avanzó la campaña, se convirtió en uno de los referentes ofensivos de Roberto Kelly y, sobre todo, en un jugador capaz de responder en los momentos importantes. Su primera gran muestra en playoffs apareció desde el Primer Playoff ante los Algodoneros de Unión Laguna. En los dos primeros encuentros, el veterano registró promedio de .571, cuatro imparables y una carrera producida, mientras que en el primer partido de la postemporada había conectado un sencillo productor para comenzar el ataque tijuanense. TURNER APARECIÓ CUANDO MÁS LO NECESITABAN El camino de Tijuana continuó ante los Charros de Jalisco y posteriormente frente a los Sultanes de Monterrey. En la serie ante Laguna, Turner terminó con seis imparables y promedio de .333, además de cuatro carreras impulsadas, de acuerdo con información de los propios Toros. Ante Monterrey volvió a dejar su sello. En el primer juego de la Final de la Zona Norte, con el estadio de Tijuana lleno, Turner conectó un cuadrangular por el jardín izquierdo para abrir el marcador en un duelo que los Toros terminarían ganando 2-0. La novena fronteriza finalmente barrió su camino como visitante y derrotó a los Sultanes para convertirse en campeona de la Zona Norte y regresar a la Serie del Rey por cuarta ocasión en su historia. En la final frente a los Olmecas de Tabasco, Turner volvió a aparecer en un momento determinante. En el Juego 3 de la Serie del Rey, con el marcador 1-0 a favor de Tijuana, conectó un cuadrangular solitario en la novena entrada para colocar el 2-0 definitivo. El batazo llegó después de nueve entradas de dominio del pitcheo tijuanense y permitió que los Toros tomaran ventaja de 2-1 en la Serie del Rey. Tijuana terminaría imponiéndose 4-2 sobre los Olmecas de Tabasco. En el sexto y definitivo encuentro, Turner se fue de 3-1, mientras los Toros aseguraron el campeonato con una blanqueada de 2-0 y apenas tres imparables permitidos por su cuerpo de lanzadores. Aunque el Jugador Más Valioso de la Serie del Rey fue Hernán Pérez, Turner cerró su primera campaña en México como campeón y con el reconocimiento de haber sido uno de los elementos importantes en la construcción del título. Pérez terminó la postemporada con tres jonrones, cinco dobles, 19 producidas y OPS de .908 en 18 encuentros. ‘MI INTENCIÓN ES SEGUIR JUGANDO’ Ahora, después de agregar un campeonato de la LMB a su palmarés, Turner tiene claro que quiere continuar jugando, aunque su permanencia en Tijuana dependerá de su condición física y de la posibilidad de seguir siendo útil para el equipo. “Mi intención es seguir jugando, pero todo tiene que agruparse para mí. Mi familia y mi hijo lo disfrutaron tanto que mientras yo esté bien físicamente, jugaré lo máximo que pueda”, expresó el veterano. Turner también dejó claro que no quiere prolongar su carrera únicamente por su nombre o por lo que consiguió en las Grandes Ligas. Su principal condición es sentirse capaz de contribuir al triunfo de los Toros. “Quiero asegurarme de que puedo contribuir al equipo, que estoy haciendo algo para que gane cada noche. Cuando eso se detenga, sentiré que seré un acto de circo y no quiero eso”, señaló. Con el tercer campeonato de los Toros todavía fresco, la posibilidad de ver al “Barba Roja” nuevamente con el uniforme de Tijuana en 2027 queda abierta. La decisión dependerá de su estado físico, de las necesidades del club y de las conversaciones entre ambas partes, pero Turner ya dejó claro que, si puede seguir aportando, su historia con los Toros todavía podría tener un capítulo más. Una precisión importante sobre el texto original: Turner no jugó con los Yankees de Nueva York. Su trayectoria de MLB incluyó a Orioles, Mets, Dodgers, Red Sox y Cubs; además, aunque es identificado históricamente como tercera base, en su etapa con Tijuana la LMB lo registró como primera base.

UN IMPACTO QUE FUE MÁS ALLÁ DEL DIAMANTE La llegada de Turner también provocó un fuerte interés alrededor de los Toros. De acuerdo con Los Angeles Times, la venta de boletos aumentó 30 por ciento y prácticamente todas las camisetas vendidas llevaban su nombre, mientras que su presencia también atrajo a aficionados de los Dodgers que viajaron para verlo jugar en Tijuana. Pero Turner no llegó solamente para ser una atracción. Conforme avanzó la campaña, se convirtió en uno de los referentes ofensivos de Roberto Kelly y, sobre todo, en un jugador capaz de responder en los momentos importantes. Su primera gran muestra en playoffs apareció desde el Primer Playoff ante los Algodoneros de Unión Laguna. En los dos primeros encuentros, el veterano registró promedio de .571, cuatro imparables y una carrera producida, mientras que en el primer partido de la postemporada había conectado un sencillo productor para comenzar el ataque tijuanense. TURNER APARECIÓ CUANDO MÁS LO NECESITABAN El camino de Tijuana continuó ante los Charros de Jalisco y posteriormente frente a los Sultanes de Monterrey. En la serie ante Laguna, Turner terminó con seis imparables y promedio de .333, además de cuatro carreras impulsadas, de acuerdo con información de los propios Toros.

Ante Monterrey volvió a dejar su sello. En el primer juego de la Final de la Zona Norte, con el estadio de Tijuana lleno, Turner conectó un cuadrangular por el jardín izquierdo para abrir el marcador en un duelo que los Toros terminarían ganando 2-0. La novena fronteriza finalmente barrió su camino como visitante y derrotó a los Sultanes para convertirse en campeona de la Zona Norte y regresar a la Serie del Rey por cuarta ocasión en su historia. En la final frente a los Olmecas de Tabasco, Turner volvió a aparecer en un momento determinante. En el Juego 3 de la Serie del Rey, con el marcador 1-0 a favor de Tijuana, conectó un cuadrangular solitario en la novena entrada para colocar el 2-0 definitivo. El batazo llegó después de nueve entradas de dominio del pitcheo tijuanense y permitió que los Toros tomaran ventaja de 2-1 en la Serie del Rey. Tijuana terminaría imponiéndose 4-2 sobre los Olmecas de Tabasco. En el sexto y definitivo encuentro, Turner se fue de 3-1, mientras los Toros aseguraron el campeonato con una blanqueada de 2-0 y apenas tres imparables permitidos por su cuerpo de lanzadores. Aunque el Jugador Más Valioso de la Serie del Rey fue Hernán Pérez, Turner cerró su primera campaña en México como campeón y con el reconocimiento de haber sido uno de los elementos importantes en la construcción del título. Pérez terminó la postemporada con tres jonrones, cinco dobles, 19 producidas y OPS de .908 en 18 encuentros. “MI INTENCIÓN ES SEGUIR JUGANDO” Ahora, después de agregar un campeonato de la LMB a su palmarés, Turner tiene claro que quiere continuar jugando, aunque su permanencia en Tijuana dependerá de su condición física y de la posibilidad de seguir siendo útil para el equipo. “Mi intención es seguir jugando, pero todo tiene que agruparse para mí. Mi familia y mi hijo lo disfrutaron tanto que mientras yo esté bien físicamente, jugaré lo máximo que pueda”, expresó el veterano. Turner también dejó claro que no quiere prolongar su carrera únicamente por su nombre o por lo que consiguió en las Grandes Ligas. Su principal condición es sentirse capaz de contribuir al triunfo de los Toros. “Quiero asegurarme de que puedo contribuir al equipo, que estoy haciendo algo para que gane cada noche. Cuando eso se detenga, sentiré que seré un acto de circo y no quiero eso”, señaló. Con el tercer campeonato de los Toros todavía fresco, la posibilidad de ver al “Barba Roja” nuevamente con el uniforme de Tijuana en 2027 queda abierta. La decisión dependerá de su estado físico, de las necesidades del club y de las conversaciones entre ambas partes, pero Turner ya dejó claro que, si puede seguir aportando, su historia con los Toros todavía podría tener un capítulo más. Una precisión importante sobre el texto original: Turner no jugó con los Yankees de Nueva York. Su trayectoria de MLB incluyó a Orioles, Mets, Dodgers, Red Sox y Cubs; además, aunque es identificado históricamente como tercera base, en su etapa con Tijuana la LMB lo registró como primera base.