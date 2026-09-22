Pete Alonso, a cinco juegos de implantar un récord de bateo en las Grandes Ligas

Alonso ya sabe lo que significa terminar una temporada como líder de RBI. En 2022, con los Mets de Nueva York, encabezó la Liga Nacional con 131 carreras impulsadas .

El primera base de los Orioles de Baltimore cerró el 21 de septiembre con 108 carreras impulsadas , nueve por encima de Yordan Alvarez , quien suma 99 con los Astros de Houston. Además, Alonso llegó a 40 cuadrangulares , luego de conectar dos jonrones en la victoria de Baltimore sobre los Blue Jays de Toronto.

La temporada 2026 de las Grandes Ligas entra en su recta final y Pete Alonso está a cinco juegos de alcanzar una hazaña que ningún jugador ha conseguido en la historia de la MLB : terminar como líder de carreras impulsadas en la Liga Americana después de haber conquistado ese mismo departamento en la Liga Nacional.

Y el ‘Oso Polar’ llega al tramo decisivo con 108 carreras impulsadas, 40 cuadrangulares y una ventaja de nueve RBI sobre Yordan Alvarez . Le quedan cinco juegos para intentar convertir esos números en historia.

Ahora busca completar la otra mitad de una hazaña inédita. Ningún pelotero ha terminado como líder de carreras impulsadas tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana, por lo que Alonso tiene la posibilidad de convertirse en el primero en conseguirlo.

La particularidad del logro adquiere todavía mayor dimensión porque no se trata simplemente de acumular estadísticas ofensivas. Las carreras impulsadas dependen también de las oportunidades que genera la alineación, de la cantidad de compañeros que llegan a las bases y de la capacidad de un bateador para responder en situaciones de producción.

EL BATE DEL ‘OSO POLAR’ NO SE APAGA

Alonso está cerrando la campaña con una de sus actuaciones más productivas. Sus 108 RBI y 40 jonrones lo colocan entre los principales protagonistas ofensivos de la Liga Americana, mientras que su actuación del lunes ante Toronto elevó todavía más el interés alrededor de su carrera por el liderato.

Frente a los Blue Jays, Alonso disparó dos cuadrangulares y produjo tres carreras, incluyendo el batazo de dos anotaciones que le dio la ventaja definitiva a Baltimore en la octava entrada.

El segundo jonrón de la noche fue especialmente significativo porque representó el 40 de la temporada, la cuarta campaña de su carrera en la que alcanza esa cifra. Con ello, Alonso también se convirtió en uno de los pocos jugadores de la franquicia de Baltimore que han llegado a 40 vuelacercas en una temporada.

El cambio de escenario tampoco ha frenado al ‘Oso Polar’. Después de pasar sus primeras siete temporadas con los Mets, Alonso firmó con Baltimore un contrato de cinco años y 155 millones de dólares para convertirse en una de las piezas centrales de la ofensiva de los Orioles.

El movimiento representó un cambio importante en su carrera. Alonso dejó la Liga Nacional, donde ya había conseguido el título de RBI en 2022, y llegó a la Americana con la misión de convertirse nuevamente en uno de los principales productores de carreras de las Mayores.

Su adaptación ha sido inmediata. A falta de solamente cinco encuentros para terminar la temporada regular, Alonso tiene una ventaja de nueve carreras impulsadas sobre Yordan Alvarez.

Yordan, además, está teniendo una campaña extraordinaria y pelea por distintos departamentos ofensivos, por lo que la batalla por las RBI todavía no está definida.

CINCO JUEGOS PARA LA HISTORIA

La cuenta regresiva ya comenzó. Baltimore tiene cinco partidos pendientes, lo que significa que Alonso tendrá cinco oportunidades más para ampliar su ventaja y convertirse en el primer jugador que termina como líder de RBI en ambas ligas.

El béisbol, sin embargo, deja abierta la puerta a cualquier desenlace. Un par de grandes actuaciones de Alvarez, combinadas con una semana discreta de Alonso, podrían modificar la pelea.