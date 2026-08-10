Kyle Schwarber es imparable; se coloca solo detrás de Babe Ruth en asombroso récord

El regreso del jonrón fue especialmente significativo después de la sequía que atravesaba el bateador designado. Sus dos vuelacercas frente a Toronto volvieron a colocar los reflectores sobre uno de los principales referentes ofensivos de Philadelphia.

Schwarber terminó la jornada con dos imparables, dos carreras anotadas, cuatro producidas y tres bases por bolas , en una actuación que confirmó nuevamente su capacidad para cambiar el rumbo de un partido con un solo swing.

El poder de Kyle Schwarber volvió a aparecer en el momento oportuno. El domingo 9 de agosto, el toletero de los Philadelphia Phillies conectó dos cuadrangulares ante los Toronto Blue Jays y contribuyó de manera decisiva al triunfo de su equipo por 7-6 en 12 entradas , resultado con el que Philadelphia evitó ser barrido en la serie.

Desde su llegada a los Phillies en 2022, Schwarber se ha convertido en una de las principales fuentes de poder de la organización. Su producción de cuadrangulares lo ha colocado constantemente entre los bateadores más peligrosos de la MLB, además de convertirlo en uno de los rostros principales de la franquicia.

Su capacidad para conectar múltiples jonrones también representa una parte importante de su legado. Con su actuación ante Toronto, Schwarber alcanzó 28 partidos con al menos dos cuadrangulares como integrante de los Phillies, colocándose a un encuentro de igualar a Ryan Howard, quien ocupa el segundo lugar histórico de la franquicia con 29. Mike Schmidt encabeza esa clasificación con 44.

El zurdo ya había dejado claro desde temporadas anteriores que su poder no era producto de una racha pasajera. En 2025 conectó 56 jonrones, una cifra que lo consolidó como uno de los principales cañoneros de las Grandes Ligas y que ayudó a que Philadelphia mantuviera su ofensiva entre las más peligrosas de la Liga Nacional.

Ahora, en 2026, Schwarber continúa escribiendo capítulos importantes con el uniforme de los Phillies. En julio, antes del Home Run Derby, ya lideraba las Grandes Ligas con 32 cuadrangulares, una muestra del ritmo que había mantenido durante la primera mitad de la campaña.

Más allá de sus números, su presencia en la parte alta del lineup se ha convertido en una de las armas más reconocibles de Philadelphia. Su capacidad para negociar bases por bolas, embasarse y castigar los lanzamientos que quedan en la zona de poder lo convierte en una amenaza permanente para cualquier cuerpo de pitcheo.

El triunfo ante Toronto también tuvo un desenlace dramático. Después de 11 entradas de intensa batalla, los Phillies consiguieron la carrera de la victoria en el duodécimo episodio para imponerse 7-6, con un sencillo productor de Derek Hill.