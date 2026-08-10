Kyle Schwarber es imparable; se coloca solo detrás de Babe Ruth en asombroso récord

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    Kyle Schwarber es imparable; se coloca solo detrás de Babe Ruth en asombroso récord
    Kyle Schwarber Schwarber apunta a seguir escalando posiciones en los rankings históricos de la MLB. FOTO: AP

El cañonero conectó dos cuadrangulares ante Toronto y fue pieza clave en la victoria de Philadelphia; así, volvió a mostrar su poder para seguir ampliando su lugar entre los grandes jonroneros de la historia de los Phillies

El poder de Kyle Schwarber volvió a aparecer en el momento oportuno. El domingo 9 de agosto, el toletero de los Philadelphia Phillies conectó dos cuadrangulares ante los Toronto Blue Jays y contribuyó de manera decisiva al triunfo de su equipo por 7-6 en 12 entradas, resultado con el que Philadelphia evitó ser barrido en la serie.

Schwarber terminó la jornada con dos imparables, dos carreras anotadas, cuatro producidas y tres bases por bolas, en una actuación que confirmó nuevamente su capacidad para cambiar el rumbo de un partido con un solo swing.

El regreso del jonrón fue especialmente significativo después de la sequía que atravesaba el bateador designado. Sus dos vuelacercas frente a Toronto volvieron a colocar los reflectores sobre uno de los principales referentes ofensivos de Philadelphia.

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Desde su llegada a los Phillies en 2022, Schwarber se ha convertido en una de las principales fuentes de poder de la organización. Su producción de cuadrangulares lo ha colocado constantemente entre los bateadores más peligrosos de la MLB, además de convertirlo en uno de los rostros principales de la franquicia.

Su capacidad para conectar múltiples jonrones también representa una parte importante de su legado. Con su actuación ante Toronto, Schwarber alcanzó 28 partidos con al menos dos cuadrangulares como integrante de los Phillies, colocándose a un encuentro de igualar a Ryan Howard, quien ocupa el segundo lugar histórico de la franquicia con 29. Mike Schmidt encabeza esa clasificación con 44.

El zurdo ya había dejado claro desde temporadas anteriores que su poder no era producto de una racha pasajera. En 2025 conectó 56 jonrones, una cifra que lo consolidó como uno de los principales cañoneros de las Grandes Ligas y que ayudó a que Philadelphia mantuviera su ofensiva entre las más peligrosas de la Liga Nacional.

Ahora, en 2026, Schwarber continúa escribiendo capítulos importantes con el uniforme de los Phillies. En julio, antes del Home Run Derby, ya lideraba las Grandes Ligas con 32 cuadrangulares, una muestra del ritmo que había mantenido durante la primera mitad de la campaña.

Más allá de sus números, su presencia en la parte alta del lineup se ha convertido en una de las armas más reconocibles de Philadelphia. Su capacidad para negociar bases por bolas, embasarse y castigar los lanzamientos que quedan en la zona de poder lo convierte en una amenaza permanente para cualquier cuerpo de pitcheo.

El triunfo ante Toronto también tuvo un desenlace dramático. Después de 11 entradas de intensa batalla, los Phillies consiguieron la carrera de la victoria en el duodécimo episodio para imponerse 7-6, con un sencillo productor de Derek Hill.

Para Schwarber, la noche significó mucho más que dos cuadrangulares. Sus batazos ayudaron a mantener con vida a los Phillies en un encuentro que parecía encaminarse hacia una nueva derrota y reafirmaron su condición de uno de los grandes especialistas en poder de la franquicia.

Con una temporada todavía por delante, el cañonero de 33 años continúa persiguiendo marcas históricas. Y en Filadelfia ya saben que, cada vez que Schwarber se instala en la caja de bateo, existe la posibilidad de que el siguiente swing termine enviando la pelota mucho más allá de la barda.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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