‘La camisa, el dinero y el país pesaron’: Honduras señala que Concacaf hizo lo ‘imposible’ para que México llegara a Copa América

La indignación de Honduras ante el resultado adverso en contra de México no solo se quedó en el campo y la reacción de la prensa, sino que también la gente de pantalón largo se metió con la Concacaf y el arbitraje que determinó el pase de la Selección Nacional a la Copa América y el Final Four de la Nations League.

Inmediatamente de finalizar el encuentro, Juan Francisco Saybe, vicepresidente de la Federación Nacional Autónoma de Futbol de Honduras, aseguró que Iván Baron, árbitro salvadoreño que pitó el juego de ayer en el Estadio Azteca, se excedió en el tiempo de compensación, momento donde llegó el gol de Edson Álvarez y que llevó el encuentro a tiempo extra.

El dirigente centroamericano dijo que “en su vida había visto un robo así” y que “el dinero pesó más”, refiriéndose a que México seguirá ganando “con trampas” en la Copa América.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Sucedió el milagro! México SÍ va a la Copa América

“Está bien, usted celebra si le gusta ganar así es válido. Está bien, lo felicito, va ganar la Copa América y que no le quite el sueño el quinto partido. La camisa, el dinero y el país pesaron. Lo de hoy es un descaro, un robo a mano armada. En mi vida había visto un robo así.

“Totalmente (estar molesto), hay formas. Si vengo acá y me meten tres goles aplaudo y me voy a mi casa, es el futbol. Pero que un árbitro decida que se dan 9 minutos está bien, él da 9 minutos, van 11 minutos, ¿por qué se sigue jugando?”, mencionó el directivo hondureño.

Asimismo, Saybe aclaró que su enojo no es en contra de la Selección Mexicana, la FMF o su entorno, sino con la Concacaf, a quienes tachó de hacer hasta “lo imposible” por que los aztecas consumaran su pase, misma situación que se vivió en el Canadá contra Jamaica, donde los “Reggae Boys” lograron ir directamente a la Copa América.

“A nosotros nos atendieron de maravilla, el presidente de la Federación, el equipo mexicano. No tengo ninguna queja con México. Mi queja es con esa estructura que mantienen de que a fuerza tienen que ir... Me parece que sí (es la Concacaf) No encuentro otro culpable.