    Asegura Sheinbaum que la oposición buscaba ‘una mala salida’ a la llamada con Trump
    La mandataria explicó que estos críticos estaban a la espera de un contratiempo en la comunicación bilateral. ESPECIAL

Sheinbaum aseguró que algunos adversarios políticos esperaban que la conversación terminara mal para criticar a la presidenta

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum afirmó que solo sectores de la oposición deseaban un desenlace negativo tras la llamada que sostuvo ayer con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sheinbaum aseguró que algunos adversarios políticos esperaban que la conversación terminara mal para criticar a la presidenta y al proyecto de la 4T.

La mandataria explicó que estos críticos estaban a la espera de un contratiempo en la comunicación bilateral, con el propósito de asegurar que “la presidenta no tenga la capacidad” y de justificar, según ella, una intervención extranjera en asuntos mexicanos.

Recordó que, históricamente, una intervención de Estados Unidos en México llevó a la pérdida de la mitad del territorio nacional en el siglo XIX, y que en 1914 se evitó un intento de invasión durante la Revolución.

Sheinbaum también agradeció al embajador de Estados Unidos Ronald Johnson por facilitar la llamada con Trump, resaltando que cuando el gobierno mexicano solicita apoyo del representante estadounidense, éste ha respondido favorablemente.

En su intervención en la mañanera, la presidenta enfatizó la independencia de México y el valor del trabajo histórico para garantizar su soberanía.

Señaló que quienes promueven la intervención de Estados Unidos en asuntos internos del país son, según ella, quienes carecen de fuerza política nacional y buscan respaldo externo.

“La intervención no es lo que México necesita ni lo que México quiere”, afirmó Sheinbaum, agregando que su gobierno siempre ha buscado una relación respetuosa y de cooperación con Estados Unidos, sin subordinación.

Además, hizo énfasis en que los opositores, particularmente del PRI y PAN, buscaban capitalizar un conflicto con Washington para criticar la gestión del Ejecutivo federal, algo que no se concretó con la llamada.

En resumen, Sheinbaum defendió la comunicación bilateral reciente como positiva y reiteró la postura de México en favor de su soberanía, la cooperación diplomática y el rechazo a cualquier intervención externa.

