Asegura Sheinbaum que la oposición buscaba ‘una mala salida’ a la llamada con Trump

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum afirmó que solo sectores de la oposición deseaban un desenlace negativo tras la llamada que sostuvo ayer con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sheinbaum aseguró que algunos adversarios políticos esperaban que la conversación terminara mal para criticar a la presidenta y al proyecto de la 4T.

La mandataria explicó que estos críticos estaban a la espera de un contratiempo en la comunicación bilateral, con el propósito de asegurar que “la presidenta no tenga la capacidad” y de justificar, según ella, una intervención extranjera en asuntos mexicanos.

Recordó que, históricamente, una intervención de Estados Unidos en México llevó a la pérdida de la mitad del territorio nacional en el siglo XIX, y que en 1914 se evitó un intento de invasión durante la Revolución.