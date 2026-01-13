Juez en Nueva York retira a Bruce Fein y ratifica a Barry J. Pollack como abogado de Nicolás Maduro

/ 13 enero 2026
    Juez en Nueva York retira a Bruce Fein y ratifica a Barry J. Pollack como abogado de Nicolás Maduro
    Un juez federal de Manhattan determinó que Bruce Fein no tenía base legal para representar a Nicolás Maduro y confirmó que Barry J. Pollack seguirá como su único defensor en el proceso por narcotráfico en Estados Unidos. AP

La Corte del Distrito Sur de Nueva York resolvió la disputa legal sobre la defensa de Nicolás Maduro

Un juez federal en Manhattan resolvió este lunes una controversia entre abogados sobre quién debe representar legalmente a Nicolás Maduro, ex presidente venezolano acusado por Estados Unidos de conspiración de narcoterrorismo y otros delitos graves relacionados con el narcotráfico.

La decisión fue emitida por Alvin K. Hellerstein, juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, quien ordenó retirar del caso, este lunes, al abogado Bruce Fein al determinar que no existía una base legal para que figurara como defensor de Maduro.

La disputa se produjo pocos días después de la primera comparecencia de Maduro ante el tribunal federal en Nueva York, donde se llevó a cabo la lectura formal de cargos.

DESIGNACIÓN INICIAL COMO PARTE DE LA DEFENSA DE NICOLÁS MADURO FUE DE DE BARRY J. POLLACK

El 5 de enero, el abogado penalista Barry J. Pollack presentó ante la corte su notificación formal como abogado de Nicolás Maduro y lo representó durante la audiencia inicial del proceso judicial.

Pollack continuó figurando como el representante legal del acusado en los documentos oficiales del tribunal hasta que, al día siguiente, se produjo un movimiento inesperado en el expediente.

$!Barry J. Pollack
Barry J. Pollack Law.com

POLLACK SOLICITÓ QUE COMPARECENCIA DE BRUCE FEIN FUERA ELIMINADA

El 6 de enero, Bruce Fein, abogado con una amplia trayectoria en Washington y exfuncionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, presentó documentos ante la corte en los que afirmó que también representaba a Maduro. En un primer momento, el tribunal aprobó su solicitud para intervenir en el caso.

Sin embargo, poco después, Pollack solicitó que la comparecencia de Fein fuera eliminada. En documentos dirigidos al juez, Pollack aseguró que Maduro no conocía a Fein, que no había tenido comunicación con él y que nunca lo había autorizado para actuar como su abogado.

Pollack explicó que esa información la confirmó directamente con su cliente durante una llamada legal. En su escrito ante la corte señaló:

“Confirmé con el señor Maduro que no conoce al señor Fein y que no ha tenido comunicación alguna con él, y mucho menos lo ha contratado”.

$!Bruce Fein
Bruce Fein Wikipedia

JUEZ HELLERSTEIN DETERMINÓ QUE BRUCE FEIN NO FORMARA PARTE DE LA DEFENSA DE NICOLÁS MADURO

Al analizar los argumentos presentados, el juez Alvin K. Hellerstein concluyó que Fein no tenía base legal para figurar como abogado de Maduro. En su resolución, el magistrado sostuvo que la designación de un defensor debe provenir únicamente del propio acusado.

En el documento judicial, Hellerstein estableció:

“La solicitud del abogado Fein no tiene base legal que la sustente. Personas sin identificar no pueden contratar a un abogado. Sólo el acusado puede hacerlo”.

Con este razonamiento, el juez ordenó retirar a Fein del caso y mantener a Pollack como el único representante legal reconocido por la corte.

LA POSTURA DE BRUCE FEIN

En los documentos que presentó ante el tribunal, Fein no negó que no hubiera tenido contacto directo con Maduro. Sin embargo, argumentó que actuó de buena fe tras recibir información de personas que, según él, eran cercanas al entorno familiar y político del acusado.

De acuerdo con Fein, esas personas le indicaron que Maduro deseaba su asistencia legal y que existía desconfianza hacia su representación inicial. A partir de ello, solicitó al juez que realizara una entrevista privada con Maduro para confirmar directamente a quién deseaba como abogado.

Fein sostuvo que una verificación judicial permitiría aclarar la voluntad del acusado y proteger su derecho a elegir a su defensor.

JUEZ RECHAZA SOLICITUD DE ENTREVISTA CON FEIN

El juez Hellerstein rechazó esa petición. En su decisión, explicó que únicamente el propio acusado puede autorizar a un abogado a representarlo ante la corte, y que terceras personas no tienen esa facultad, incluso si afirman formar parte de su círculo cercano.

El juez agregó que, si Maduro desea contratar a Fein, puede hacerlo directamente, pero que mientras eso no ocurra, el abogado no puede presentarse por iniciativa propia como su defensor en el proceso.

Tras la resolución judicial, la representación legal de Nicolás Maduro queda, por ahora, de forma exclusiva en manos de Barry Joel Pollack, de la firma Harris St. Laurent & Wechsler LLP, quien continuará a cargo de su defensa ante el tribunal federal de Nueva York.

CNN informó que se comunicó con Bruce Fein y con Barry J. Pollack para solicitar comentarios sobre la decisión del juez, pero hasta el momento no ha recibido respuesta de ninguna de las partes.

Con información de CNN y Milenio

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

