Juez en Nueva York retira a Bruce Fein y ratifica a Barry J. Pollack como abogado de Nicolás Maduro

Un juez federal en Manhattan resolvió este lunes una controversia entre abogados sobre quién debe representar legalmente a Nicolás Maduro, ex presidente venezolano acusado por Estados Unidos de conspiración de narcoterrorismo y otros delitos graves relacionados con el narcotráfico. La decisión fue emitida por Alvin K. Hellerstein, juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, quien ordenó retirar del caso, este lunes, al abogado Bruce Fein al determinar que no existía una base legal para que figurara como defensor de Maduro. La disputa se produjo pocos días después de la primera comparecencia de Maduro ante el tribunal federal en Nueva York, donde se llevó a cabo la lectura formal de cargos. TE PUEDE INTERESAR: Nicolás Maduro manda mensaje desde prisión en EU, según el hijo del líder chavista DESIGNACIÓN INICIAL COMO PARTE DE LA DEFENSA DE NICOLÁS MADURO FUE DE DE BARRY J. POLLACK El 5 de enero, el abogado penalista Barry J. Pollack presentó ante la corte su notificación formal como abogado de Nicolás Maduro y lo representó durante la audiencia inicial del proceso judicial. Pollack continuó figurando como el representante legal del acusado en los documentos oficiales del tribunal hasta que, al día siguiente, se produjo un movimiento inesperado en el expediente.

POLLACK SOLICITÓ QUE COMPARECENCIA DE BRUCE FEIN FUERA ELIMINADA El 6 de enero, Bruce Fein, abogado con una amplia trayectoria en Washington y exfuncionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, presentó documentos ante la corte en los que afirmó que también representaba a Maduro. En un primer momento, el tribunal aprobó su solicitud para intervenir en el caso. Sin embargo, poco después, Pollack solicitó que la comparecencia de Fein fuera eliminada. En documentos dirigidos al juez, Pollack aseguró que Maduro no conocía a Fein, que no había tenido comunicación con él y que nunca lo había autorizado para actuar como su abogado. Pollack explicó que esa información la confirmó directamente con su cliente durante una llamada legal. En su escrito ante la corte señaló: “Confirmé con el señor Maduro que no conoce al señor Fein y que no ha tenido comunicación alguna con él, y mucho menos lo ha contratado”.