Grecia Quiroz se deslinda de Samuel G. tras su detención por el homicidio de Carlos Manzo en Uruapan

Grecia Quiroz García, alcaldesa sustituta de Uruapan, ofreció una conferencia de prensa en la que se deslindó de Samuel G., exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento, quien fue detenido en días recientes por su presunta relación con el homicidio de Carlos Manzo, expresidente municipal y esposo de la actual edil.

Durante su mensaje, Quiroz García explicó que Samuel G. no formó parte del proyecto político desde sus inicios y que se incorporó al Ayuntamiento una vez que Carlos Manzo ganó la elección.

“Él no inicia con nosotros cuando salimos a la calle con el presidente Carlos Manzo. Él llega al movimiento o, en este caso, no al movimiento, sino al ayuntamiento a trabajar con el presidente municipal una vez ya que se gana”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: IMPI respalda a Grecia Quiroz y aprueba uso de marca ‘Carlos Manzo’ tras asesinato del exalcalde

GRECIA QUIROZ CONFIESA QUE ELLA ‘NO CREÍA QUE ÉL HUBIERA SIDO PARTE’ DEL ASESINATO DE CARLOS MANZO

La alcaldesa sustituta reconoció que, dentro de sus funciones como servidor público, Samuel G. tenía un desempeño que ella consideraba adecuado. Dijo que su trato con el personal y su presencia constante en actividades oficiales hacían difícil anticipar los señalamientos que hoy enfrenta.

“Rinde fruto, yo lo puedo decir, y no me van a dejar mentir aquí mis compañeros. Una persona atenta, que siempre estaba, pues que realmente, si me preguntan a mí, yo no creería que él hubiese sido parte de lo que sucedió. Sin embargo, te puedo decir que en mi persona hay en este momento, hay rabia, hay impotencia, hay coraje”, expresó.

Quiroz García también recordó que conoció a Samuel G. antes de su paso por el Ayuntamiento, cuando él se desempeñaba como asesor de un legislador del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de la Unión.