‘No tienen fuerza’: Sheinbaum señala al PRIAN por pedir ayuda extranjera

CDMX.- Luego de la llamada telefónica que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó cualquier posibilidad de intervención extranjera en México y acusó que quienes promueven esa idea carecen de fuerza interna, en particular integrantes del PRIAN.

Durante su conferencia, la mandataria subrayó que la defensa de la independencia y la soberanía nacional es un principio irrenunciable de su gobierno, por lo que llamó a la ciudadanía a recordar la historia del país y el significado de conducirse como una nación libre y autónoma en el contexto internacional.

“¿Quiénes buscan la intervención? Pues quienes no tienen fuerza interna, quienes se sustentan en otros para poder garantizar su influencia en nuestro país. ¿Quiénes hablan de la necesidad de intervención? Pues, en general, la mayoría de los que no están con nosotros es el PRIAN, particularmente”, afirmó.

Sheinbaum sostuvo que esos sectores esperaban un desenlace negativo tras la llamada con el mandatario estadounidense, con el objetivo de responsabilizar a su administración y a la Cuarta Transformación de eventuales desacuerdos en temas como seguridad o la relación bilateral.

“Ellos esperaban que hubiera una mala salida para estar culpando a la presidenta de México y a la Cuarta Transformación”, señaló al referirse a las críticas anticipadas por parte de la oposición.

La Presidenta enfatizó que la relación con Estados Unidos se mantiene bajo los principios de coordinación y colaboración, pero sin subordinación, y reiteró que México se conduce como un país soberano y en condiciones de igualdad frente a cualquier nación.

“Coordinamos, colaboramos, pero nunca debe haber subordinación. México es un país que se comporta como igual con cualquier país del mundo, y también con Estados Unidos”, puntualizó.

Sheinbaum indicó que la política exterior de su gobierno seguirá basada en la defensa de la soberanía nacional, al tiempo que se avanza en temas como el tratado comercial y la relación económica bilateral, con la convicción de que el futuro será favorable para el país. Con información de El Universal