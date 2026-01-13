Trump dice que Estados Unidos no necesita el T-MEC: ‘es irrelevante’

El presidente Donald Trump, previo a las negociaciones del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), afirmó que EU no necesita de dicho acuerdo comercial, ya que “es irrelevante”; sin embargo, aseguró que Canadá sí lo quiere. Trump señaló que el país que representa no necesita de productos canadienses, mientras que su vecino del norte sí necesita de los artículos fabricados en suelo estadounidense. “No tiene ninguna ventaja real, es irrelevante (...) A Canadá le encantaría. Canadá lo quiere. Lo necesitan”, dijo Trump al recordar que en los próximos meses “expirará” el T-MEC y podría dar pie a una nueva negociación o su eliminación. TE PUEDE INTERESAR: Darán ‘dientes’ (por T-MEC) al Centro de Conciliación

Estos comentarios fueron realizados por el presidente cuando recorría la fábrica de Ford Motor en Dearborn, Michigan; antes de su discurso en Detroit. Por otro lado, afirmó que Estados Unidos no necesita de coches fabricados en Canadá y México, apostando por la fabricación en el país, poniendo de ejemplo a Japón, de cuál afirmó que pagó millones para hacer y vender vehículos en el país. "El problema es que no necesitamos su producto. No necesitamos coches fabricados en Canadá. No necesitamos coches fabricados en México. Queremos traerlos aquí. Y eso es lo que está pasando (...) Japón nos pagó miles de millones de dólares por el privilegio de hacer automóviles aquí y vender vehículos", añadió. MÉXICO CON CONFIANZA A REVISIÓN La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum había manifestado su confianza en que la revisión del T-MEC avance de manera positiva, tras la llamada que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, la mañana del 12 de enero. Durante su conferencia de prensa del lunes, la mandataria se refirió al tema tras la conversación telefónica que mantuvo este lunes con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que, dijo, no se profundizó en la revisión del tratado, aunque reiteró su optimismo sobre el resultado de las negociaciones. "Tengo confianza en que el marco de la revisión del tratado va a ser buena, va a ser buena. Yo tengo confianza en que este año se van a resolver, van a haber sus tensiones en ciertos temas, pero va a ser bueno", afirmó la mandataria.