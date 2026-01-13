Trump dice que Estados Unidos no necesita el T-MEC: ‘es irrelevante’
El presidente afirmó que Estados Unidos no necesita de coches fabricados en Canadá y México
El presidente Donald Trump, previo a las negociaciones del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), afirmó que EU no necesita de dicho acuerdo comercial, ya que “es irrelevante”; sin embargo, aseguró que Canadá sí lo quiere.
Trump señaló que el país que representa no necesita de productos canadienses, mientras que su vecino del norte sí necesita de los artículos fabricados en suelo estadounidense.
“No tiene ninguna ventaja real, es irrelevante (...) A Canadá le encantaría. Canadá lo quiere. Lo necesitan”, dijo Trump al recordar que en los próximos meses “expirará” el T-MEC y podría dar pie a una nueva negociación o su eliminación.
Estos comentarios fueron realizados por el presidente cuando recorría la fábrica de Ford Motor en Dearborn, Michigan; antes de su discurso en Detroit.
Por otro lado, afirmó que Estados Unidos no necesita de coches fabricados en Canadá y México, apostando por la fabricación en el país, poniendo de ejemplo a Japón, de cuál afirmó que pagó millones para hacer y vender vehículos en el país.
“El problema es que no necesitamos su producto. No necesitamos coches fabricados en Canadá. No necesitamos coches fabricados en México. Queremos traerlos aquí. Y eso es lo que está pasando (...) Japón nos pagó miles de millones de dólares por el privilegio de hacer automóviles aquí y vender vehículos”, añadió.
MÉXICO CON CONFIANZA A REVISIÓN
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum había manifestado su confianza en que la revisión del T-MEC avance de manera positiva, tras la llamada que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, la mañana del 12 de enero.
Durante su conferencia de prensa del lunes, la mandataria se refirió al tema tras la conversación telefónica que mantuvo este lunes con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que, dijo, no se profundizó en la revisión del tratado, aunque reiteró su optimismo sobre el resultado de las negociaciones.
“Tengo confianza en que el marco de la revisión del tratado va a ser buena, va a ser buena. Yo tengo confianza en que este año se van a resolver, van a haber sus tensiones en ciertos temas, pero va a ser bueno”, afirmó la mandataria.
La jefa del Ejecutivo subrayó que su confianza se sustenta en el alto nivel de integración económica existente entre México, Estados Unidos y Canadá, tras décadas de intercambio comercial bajo distintos esquemas de libre comercio.
Añadió que la relación con Estados Unidos se basa en un diálogo constante, pero en condiciones de igualdad: “segundo, que buscamos coordinación sin subordinación, como iguales. Y tercero, que esto es permanente, ya llevamos casi un año de relación con el presidente Trump y ha habido sus momentos (complicados)”, señaló.
La presidenta también advirtió que, de ser necesario, su administración podría recurrir al respaldo social para defender los intereses del país. “Si es necesario llamar a una movilización, lo vamos a hacer, pero buscamos siempre el diálogo que nos permita avanzar”, declaró.
NEGOCIACIÓN O ELIMINACIÓN
Cabe destacar que el líder republicano estadounidense abrió la posibilidad de cambiar el tratado comercial de acuerdos bilaterales, por lo que de seguir el actual T-MEC se dividiría en tres: uno entre México y Estados Unidos, otro entre México y Canadá y otro entre Estados Unidos-Canadá.
El actual reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en el 2020 y fue negociado durante el primer mandato de Trump, por lo que tras seis años requiere que se realice una comprobación conjunta entre los tres países
Cabe destacar que el T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 con una vigencia de 16 años; sin embargo, cada seis años se revisa, si no hay consenso, el tratado sigue activo, pero expirará en 2036 si no se renueva, si México, Canadá y Estados Unidos pactan continuidad, permanecerá vigente otros 16 años. Pero, si una parte no confirma su deseo de extensión, las partes llevarán a una revisión del acuerdo cada año.
Trump ha manifestado en repetidas ocasiones su intención de realizar una renegociación, en lugar de una revisión con Canadá y México; Sheinbaum asegura que las relaciones comerciales y el acuerdo trilateral se mantendrá porque “es ley”.
