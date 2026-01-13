Familia sufre intoxicación alimentaria tras comer pollo frito en Monterrey

El 13 de enero se ha destacado que un restaurante de pollo frito, en la ciudad de Monterrey, fue clausurado después que una familia presentara malestares de intoxicación alimentaria.

Se reportó que la Secretaría de Salud de Nuevo León procedió con la clausura del KFC, ubicado en la avenida Colosio y Cabezada, en el sector solidaridad.

Se reportó que la intoxicación tomó lugar en tres momentos; medios han destacado que la familia compró el pollo frito, el pasado lunes, 6 de enero. El día siguiente, la familia relató que padecieron de diarrea y vómitos. Relataron que solo los padres de la familia quedaron enfermos, ya que ellos fueron quienes comieron el pollo, y el hijo menor ingirió los platillos complementarios.

Para el miércoles, la familia relató que sufrieron síntomas de fiebre alta; durante su reporte, se destacó que el pollo frito desde un principio ya mostraba características, considerablemente, atípicas a los parámetros de salubridad.

La madre de familia, Emily García, informó que después de no haberse sentido mejor en la primera consulta, se trasladaron al Hospital Metropolitano. En dicho establecimiento, se reportó que los médicos detallaron el diagnóstico de intoxicación alimentaria.

Tras la exposición del caso, la Secretaría de Salud de Nuevo León, con las indicaciones de la Subsecretaría de Regulación y fomento Sanitario, puso un sello de suspensión en el establecimiento.