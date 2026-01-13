Familia sufre intoxicación alimentaria tras comer pollo frito en Monterrey

México
/ 13 enero 2026
    Familia sufre intoxicación alimentaria tras comer pollo frito en Monterrey
    Familia sufre intoxicación alimenticia tras comer pollo frito en Monterrey FOTO: VANGUARDIA

La familia relató que, para el segundo día, padecieron de diarrea y vómitos

El 13 de enero se ha destacado que un restaurante de pollo frito, en la ciudad de Monterrey, fue clausurado después que una familia presentara malestares de intoxicación alimentaria.

Se reportó que la Secretaría de Salud de Nuevo León procedió con la clausura del KFC, ubicado en la avenida Colosio y Cabezada, en el sector solidaridad.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Puedes prevenir una intoxicación alimentaria bebiendo alcohol?

Se reportó que la intoxicación tomó lugar en tres momentos; medios han destacado que la familia compró el pollo frito, el pasado lunes, 6 de enero. El día siguiente, la familia relató que padecieron de diarrea y vómitos. Relataron que solo los padres de la familia quedaron enfermos, ya que ellos fueron quienes comieron el pollo, y el hijo menor ingirió los platillos complementarios.

Para el miércoles, la familia relató que sufrieron síntomas de fiebre alta; durante su reporte, se destacó que el pollo frito desde un principio ya mostraba características, considerablemente, atípicas a los parámetros de salubridad.

La madre de familia, Emily García, informó que después de no haberse sentido mejor en la primera consulta, se trasladaron al Hospital Metropolitano. En dicho establecimiento, se reportó que los médicos detallaron el diagnóstico de intoxicación alimentaria.

TE PUEDE INTERESAR: Trabajadores denuncian negligencia en hoteles de Saltillo tras muerte de empleado por presunta intoxicación alimentaria

Tras la exposición del caso, la Secretaría de Salud de Nuevo León, con las indicaciones de la Subsecretaría de Regulación y fomento Sanitario, puso un sello de suspensión en el establecimiento.

Temas


Alimentos
Comida
Enfermedades

Localizaciones


Monterrey
Nuevo León

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Narcotráfico: Control envolvente

Narcotráfico: Control envolvente
true

Un gran aplauso para la Presidenta
Diciendo que la relación histórica que mantienen Cuba y México seguirá igual.

Mantiene Sheinbaum misterio del petróleo que Pemex transporta a Cuba
El militante de Morena reconoció su conducta durante un operativo vial en Hidalgo, aceptó las sanciones administrativas y anunció que se someterá al comité de ética de su partido.

Servidor público ofrece disculpa pública tras amenazar a policías durante operativo antialcohol en Pachuca
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; heladas de -15 grados, nieve y lluvias para estos estados
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) garantiza el pago de un subsidio económico a los trabajadores que no pueden laborar por enfermedad, accidente o maternidad.

Incapacidad del IMSS...¿Cuánto te pagan y qué documentación solicitan para otorgarla?
La banda surcoreana anunció su gira mundial con fechas el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, marcando su retorno a los escenarios.

BTS confirma tres conciertos en México en su World Tour 2026: fechas, sede y cómo comprar boletos
La FIFA busca reducir el uso de datos no oficiales en el mercado global de apuestas.

FIFA elige a Stats Perform como socio global de datos y apuestas rumbo al Mundial 2026