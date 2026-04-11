Tyson Fury vence a Arslanbek Makhmudov y confirma negociaciones para enfrentar a Anthony Joshua en 2026
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Fury regresó al ring con una victoria por decisión unánime sobre Makhmudov en Londres y, tras imponerse con claridad, lanzó el reto a Anthony Joshua
Tyson Fury volvió a colocarse en el centro de la conversación del boxeo internacional este sábado, luego de derrotar por decisión unánime a Arslanbek Makhmudov en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, resultado con el que no solo firmó un regreso exitoso, sino que además encendió de inmediato la posibilidad de un choque frente a Anthony Joshua.
El británico, que no peleaba desde su derrota ante Oleksandr Usyk en octubre de 2024, mostró oficio, control del ritmo y mejores recursos técnicos para imponerse a un Makhmudov que por momentos intentó presionarlo, pero que terminó siendo neutralizado por el jab, los cambios de guardia y la lectura de combate de Fury.
Las tarjetas de los jueces reflejaron ese dominio con puntuaciones de 120-108, 120-108 y 119-109.
Aunque el arranque tuvo algunos lapsos de exigencia para el “Gypsy King”, la pelea fue inclinándose claramente a su favor conforme avanzaron los rounds.
Fury encontró distancia, manejó mejor los intercambios y evitó que el poder de Makhmudov se convirtiera en una amenaza real. Su victoria terminó siendo amplia y contundente, suficiente para reposicionarlo entre los nombres más fuertes del peso completo.
Sin embargo, el momento más mediático llegó después del combate. Con Anthony Joshua presente en ringside, Fury aprovechó el micrófono para pedir el combate que durante años ha perseguido el boxeo británico.
El excampeón lanzó el reto de forma directa y dejó en claro que quiere medirse con Joshua lo antes posible, reabriendo la puerta al llamado “Battle of Britain”.
La respuesta de Joshua no fue una aceptación abierta en ese instante, pero sí dejó señales de que el duelo podría avanzar si las negociaciones prosperan.