Tyson Fury vence a Arslanbek Makhmudov y confirma negociaciones para enfrentar a Anthony Joshua en 2026

Tyson Fury volvió a colocarse en el centro de la conversación del boxeo internacional este sábado, luego de derrotar por decisión unánime a Arslanbek Makhmudov en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, resultado con el que no solo firmó un regreso exitoso, sino que además encendió de inmediato la posibilidad de un choque frente a Anthony Joshua.

El británico, que no peleaba desde su derrota ante Oleksandr Usyk en octubre de 2024, mostró oficio, control del ritmo y mejores recursos técnicos para imponerse a un Makhmudov que por momentos intentó presionarlo, pero que terminó siendo neutralizado por el jab, los cambios de guardia y la lectura de combate de Fury.

Las tarjetas de los jueces reflejaron ese dominio con puntuaciones de 120-108, 120-108 y 119-109.