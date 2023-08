Leagues Cup: continúa la tarea de poner en alto al fútbol mexicano, ahora con 12 equipos de la Liga MX

Y es que, al ser dos de los equipos más fuertes del futbol mexicano -uno de ellos recién coronado campeón- Tigres y Rayados no podían abandonar la contienda a una hora tan temprana. No obstante, el camino y su boleto rumbo a la eliminación directa, no fue nada fácil de lograr y presentó complicaciones para ambos.

Finalmente, Toluca, quien llega de vencer a Nashville SC con un 4-3 y a Colorado con un 4-1, deberá hacerle frente a Kansas City.

El resto de los partidos estarán conformados por Columbus Crew vs Minnesota United; FC Cincinnati vs Nashville SC y, el Clásico Neoyorquino, New York City vs New York Red Bulls.

¿Y MESSI?

El Inter Miami, equipo que se convirtió en el favorito de muchos con la llegada de Messi y de Sergio Busquets, se enfrentarán a Orlando City.

Miami llegó (además de la ya mencionada derrota sobre Cruz Azul) con una victoria por goleada ante Atlanta United, como líder de su grupo.

Esta tarde continuará la competición de quienes buscan coronarse campeones de ambas naciones dentro de una liga que tiene como uno de sus objetivos, acaparar a la afición internacional y convertirse en una de las más consumidas no sólo en Estados Unidos y México, sino, en todo el mundo.