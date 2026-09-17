Leyenda de los Cowboys ve a Derrick Henry rompiendo su récord histórico

El récord de Emmitt Smith como máximo corredor en la historia de la NFL, con 18,355 yardas terrestres, ha permanecido intacto desde 2004, cuando el legendario corredor de los Dallas Cowboys puso fin a su carrera. Más de dos décadas después, el propio Smith considera que Derrick Henry podría convertirse en el jugador que finalmente amenace su marca.

Smith habló sobre el tema en una entrevista con DraftKings y destacó las condiciones físicas del corredor de los Baltimore Ravens, así como el cuidado que ha tenido de su cuerpo a lo largo de su carrera.

“Sí, creo que es posible. Derrick Henry es un corredor más grande. Cuida muy bien su cuerpo. Está en excelente forma”, señaló Smith.

HENRY TODAVÍA TIENE MÁS DE 5 MIL YARDAS POR RECORRER

Después de su actuación en la primera semana de la temporada 2026, Henry suma 13,162 yardas terrestres en 154 partidos, cifra que lo coloca en el décimo lugar histórico de la NFL.

La distancia respecto a Smith es de 5,193 yardas, una diferencia considerable para un corredor que ya tiene 32 años.

La matemática, sin embargo, permite imaginar el desafío. Si Henry lograra mantenerse cuatro temporadas más y disputar una cantidad importante de partidos, necesitaría producir alrededor de 1,300 yardas terrestres por año para alcanzar la cifra de Smith.

No sería una producción desconocida para el corredor de Baltimore. En 2024 consiguió 1,921 yardas y en 2025 terminó con 1,595, mientras que en el arranque de 2026 agregó otras 144 yardas.

UN ARRANQUE QUE ALIMENTA LA EXPECTATIVA

Henry volvió a dejar claro que sigue siendo una de las principales armas terrestres de la NFL en la primera jornada de la temporada.

Ante los Indianapolis Colts, el corredor cargó el balón 24 veces para 144 yardas y tres touchdowns, en la victoria de Baltimore por 41-23. La actuación le permitió llegar a 125 touchdowns terrestres en su carrera y superar a Marcus Allen para colocarse tercero en ese departamento histórico.

Además, desde su llegada a Baltimore, Henry acumula 3,660 yardas terrestres en 35 partidos, producto de sus temporadas 2024 y 2025 y del comienzo de la actual campaña. Su promedio en ese periodo es de 104.6 yardas por partido.

Ese nivel de producción explica por qué la posibilidad de alcanzar a Smith volvió a aparecer en la conversación apenas comenzó la temporada.

LA HISTORIA YA SE REPITIÓ EN FLORIDA

Existe además un antecedente que hace particularmente llamativa la comparación entre ambos corredores.

Antes de llegar a la NFL, Derrick Henry rompió el récord estatal de yardas terrestres en preparatoria que pertenecía a Emmitt Smith. Smith había acumulado 8,804 yardas con Escambia High School, mientras que Henry terminó su etapa en Yulee con 12,124 yardas.

El propio Smith recordó ese episodio al hablar sobre la posibilidad de que Henry también pueda superarlo en la NFL.

“Derrick Henry rompió mi récord estatal de preparatoria. Así que creo que podría hacerlo de nuevo”, comentó la leyenda de Dallas.

La comparación, desde luego, pertenece a categorías diferentes: las marcas de preparatoria y las estadísticas de la NFL no son equivalentes. Pero para Smith, aquel antecedente forma parte de la razón por la que considera posible que Henry vuelva a superar una marca que alguna vez le perteneció.

EL FACTOR EDAD, EL GRAN DESAFÍO

El principal interrogante alrededor de esta posibilidad es el tiempo que Henry pueda permanecer produciendo a un nivel elevado.

El corredor tiene 32 años y los corredores suelen enfrentar un desgaste considerable por la naturaleza de su posición. Aun así, Henry ha mantenido una producción destacada: en 2024 promedió 113 yardas terrestres por partido, en 2025 registró 93.8 y comenzó 2026 con 144 en su primer encuentro.

Incluso dentro de Baltimore existe la percepción de que Henry continúa superando las expectativas relacionadas con su edad. Después de su actuación contra Indianapolis, el esquinero Marlon Humphrey reconoció que las actuaciones del corredor hacen preguntarse cuánto tiempo podrá mantener ese nivel.