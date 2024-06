¿‘Lomitos’ en el Dodger Stadium? Aficionados ‘perrunos’ acuden a apoyar a los Dodgers

Este domingo por la tarde, el Dodger Stadium vivió un día muy “peludo”. Los Dodgers de Los Ángeles tuvieron aficionados de “cuatro patitas”, luego de que les permitieron el acceso a las mascotas de los seguidores en el duelo que enfrentaron a los Rockies de Colorado.

El equipo angelino venció 4-0 a sus rivales, sin embargo, la nota del día no fueron los jonrones de Mookie Betts y Freddie Freeman, sino la presencia de perritos acompañados de sus dueños, luego de lanzarse la iniciativa “Pups in the Park”.