Los Xolos del ‘Piojo’ quieren complicarle la vida al Atlas

Los rojinegros del Atlas cerraron con los trabajos de preparación este jueves, para viajar a la ciudad de Tijuana en donde se enfrentarán a los Xolos de Miguel Herrera. Los Académicos tienen una loza complicada, ya que la cancha del estadio Caliente no le sienta nada bien a los tapatíos, esto ya que, en sus últimas siete visitas a tierras fronterizas, no ha conseguido ninguna victoria.

Atlas no gana en Tijuana desde el 1 de mayo del 2015, cuando en el Clausura 2015 venció a Tijuana 1-2, con anotaciones de Martín Barragán y Luis Neri Caballero. El equipo de Benjamín Mora sabe que tiene una prueba de fuego, pues de no ganar en esta jornada, estaría ligando 9 partidos de manera consecutiva, que no ganan.

Los Zorros vienen de conseguir un punto importante en la cancha del estadio Jalisco, tras empatarle al conjunto Americanista.

El cuadro jalisciense no ha logrado consolidarse como quisieran en este certamen, pues la ola de malos resultados que han tenido en los últimos encuentros, hace que Atlas tenga 8 puntos de 27 posibles, procedente de 1 victoria, 5 empates y 3 derrotas, resultados que sitúa al equipo de los Zorros en la posición 15 de la tabla general, quedando fuera de puestos de repechaje.