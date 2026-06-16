Luca Zidane enfrentará a Argentina en el Mundial bajo el arco de Argelia... ¿Por qué usa máscara?

Aunque nació en Francia hace 28 años y creció en Madrid, el arquero decidió representar al país de origen de sus abuelos paternos, quienes emigraron desde la región de Cabilia durante la Guerra de Independencia de Argelia en 1962.

El apellido Zidane inevitablemente remite a una de las figuras más importantes del futbol mundial, pero Luca Zidane ha construido su propio camino bajo los tres postes y ahora afronta el reto más importante de su carrera con la selección de Argelia.

Después de formar parte de las categorías juveniles francesas y conquistar el Campeonato Europeo Sub-17 en 2015, el guardameta optó por cambiar de federación en busca de continuidad internacional, una oportunidad que difícilmente encontraba con la selección absoluta de Francia.

POR QUÉ LUCA ZIDANE JUEGA PARA ARGELIA

La elección de defender los colores de Argelia está ligada tanto a sus raíces familiares como a su desarrollo profesional. Sus abuelos, Smaïl Zidane y Malika, dejaron su país para establecerse en Francia, una historia que marcó profundamente a la familia.

El arquero, formado en las fuerzas básicas del Real Madrid junto a sus hermanos Enzo, Théo y Elyaz, eligió una trayectoria distinta al especializarse como portero y buscar oportunidades fuera de la enorme sombra que representa su apellido.

Su carrera lo llevó por clubes como Racing de Santander, Rayo Vallecano y Eibar antes de consolidarse en Granada, donde encontró la continuidad que le abrió las puertas de la selección argelina y, posteriormente, de la Copa del Mundo.

LA RAZÓN POR LA QUE UTILIZA UNA MÁSCARA

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención previo al duelo frente a Argentina es la máscara negra que utiliza durante los partidos oficiales.

La protección apareció después de que en abril sufriera una fractura de mandíbula y mentón tras un fuerte choque con el delantero Óscar Naasei durante un encuentro entre Granada y Almería.

Tras varias semanas de recuperación, el guardameta regresó a las canchas con una estructura rígida que protege gran parte de su rostro y le permite competir con normalidad. Sobre su estado físico explicó: “Estoy bien, ya no tengo dolor. La operación salió bien y ya pasaron cinco semanas. Hace dos que volví a entrenarme en el campo y estoy muy contento”.

UN DEBUT MUNDIALISTA LLENO DE EXPECTATIVAS

Antes de medirse con Argentina, Luca Zidane dejó buenas sensaciones en los amistosos de preparación al destacar en la victoria frente a Países Bajos y mantener su portería imbatida ante Uruguay.

Hasta ahora suma siete encuentros con Argelia, apenas tres goles recibidos y cinco partidos sin permitir anotaciones, números que reflejan una rápida adaptación al combinado africano.

El arquero reconoce la importancia del momento que vive y expresó el significado que tiene disputar una Copa del Mundo con la selección argelina: “Jugar un Mundial, para un futbolista, es lo más bonito que hay. Y poder representar a tu país, con la familia que está detrás de mí y todo el pueblo argelino, es realmente un orgullo”.

EL DUELO DE LOS ARQUEROS MARCA LA PREVIA

El encuentro también genera expectativa por la situación de los dos porteros titulares. Mientras Luca Zidane protege su rostro con una máscara especial, Argentina espera la recuperación total de Emiliano Martínez, quien aún trabaja con un apósito en uno de sus dedos tras una fractura.

La coincidencia convierte el partido en una historia paralela de resiliencia y recuperación, con dos guardametas que llegan después de superar lesiones y que buscarán ser protagonistas en uno de los compromisos más atractivos del inicio del Mundial 2026.