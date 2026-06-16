¿Cómo le fue a Tim Payne en su debut en el Mundial 2026?... la nueva estrella en redes sociales

El futbolista de los All Whites disputó sus primeros minutos en una Copa del Mundo durante el compromiso frente a Irán, celebrado en el Estadio Los Ángeles, en un duelo que terminó empatado 2-2 y dejó el Grupo G completamente abierto.

El nombre de Tim Payne comenzó a aparecer con fuerza durante el arranque de la Copa del Mundo 2026, aunque no solo por su desempeño dentro del terreno de juego. El lateral derecho de Nueva Zelanda también protagonizó uno de los fenómenos virales más llamativos del torneo.

Mientras el balón rodaba sobre la cancha, miles de usuarios seguían otra historia en internet: el impresionante crecimiento de la comunidad digital del defensor, quien pasó de ser un jugador poco conocido a convertirse en una tendencia internacional.

SU POPULARIDAD CRECIÓ A RITMO ACELERADO

Antes del inicio de la campaña impulsada por el influencer argentino @elscarso, la cuenta oficial de Instagram de Tim Payne registraba apenas 4 mil 715 seguidores.

Sin embargo, tras la difusión masiva de su perfil y el interés generado durante el Mundial, la cifra tuvo un crecimiento extraordinario. Al finalizar el encuentro frente a Irán, el defensor ya acumulaba 5 millones 832 mil 950 seguidores.

El fenómeno refleja cómo los grandes eventos deportivos también se convierten en escaparates para que los futbolistas alcancen una enorme visibilidad fuera de la competencia, especialmente a través de las plataformas digitales.

ASÍ FUE SU ACTUACIÓN ANTE IRÁN

Más allá del impacto mediático, Tim Payne cumplió una labor importante dentro del terreno de juego al iniciar como titular y permanecer 77 minutos con la selección de Nueva Zelanda.

De acuerdo con la aplicación especializada Sofascore, el lateral registró tres contribuciones defensivas, una intercepción y un despeje durante el compromiso.

Además, logró dos recuperaciones de balón, ganó dos de los tres duelos terrestres que disputó y uno de tres por aire. También cometió una sola falta en todo el encuentro y no fue superado en ningún regate por los atacantes rivales.

UN GRUPO G MUY PAREJO

El empate permitió que Nueva Zelanda sumara su primer punto dentro del Grupo G, que se mantiene muy equilibrado luego de que Bélgica y Egipto también igualaran 1-1 en su respectivo encuentro.

Con estos resultados, las cuatro selecciones permanecen con posibilidades de avanzar, por lo que la siguiente jornada será determinante para definir el rumbo de la competencia.

El próximo compromiso del conjunto oceánico será frente a Egipto, en un partido que podría marcar diferencias importantes en la lucha por la clasificación a la siguiente fase del torneo.

EL MENSAJE DE TIM PAYNE A SUS AFICIONADOS

Después del partido, el defensor aprovechó sus redes sociales para agradecer el respaldo recibido por parte de los aficionados que lo acompañaron en su debut mundialista.

“Gracias por venir, yo realmente agradezco todo el apoyo, el ambiente estuvo fantástico y estamos esperando con ansias el siguiente partido. Gracias!!”, expresó.

El mensaje fue recibido por miles de seguidores que continúan impulsando la popularidad del futbolista, quien en cuestión de días pasó de tener una comunidad reducida a convertirse en una de las nuevas figuras virales alrededor del Mundial 2026.