¿Cómo le fue a Tim Payne en su debut en el Mundial 2026?... la nueva estrella en redes sociales

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    ¿Cómo le fue a Tim Payne en su debut en el Mundial 2026?... la nueva estrella en redes sociales
    Mientras ayudó a Nueva Zelanda a rescatar un empate frente a Irán, su popularidad en Instagram continúa disparándose gracias al impulso de las redes sociales. VANGUARDIA/ARCHIVO

El defensor neozelandés Tim Payne debutó en el Mundial 2026 ante Irán y, además de sumar minutos con su selección, se convirtió en un fenómeno en redes sociales con millones de seguidores

El nombre de Tim Payne comenzó a aparecer con fuerza durante el arranque de la Copa del Mundo 2026, aunque no solo por su desempeño dentro del terreno de juego. El lateral derecho de Nueva Zelanda también protagonizó uno de los fenómenos virales más llamativos del torneo.

El futbolista de los All Whites disputó sus primeros minutos en una Copa del Mundo durante el compromiso frente a Irán, celebrado en el Estadio Los Ángeles, en un duelo que terminó empatado 2-2 y dejó el Grupo G completamente abierto.

Mientras el balón rodaba sobre la cancha, miles de usuarios seguían otra historia en internet: el impresionante crecimiento de la comunidad digital del defensor, quien pasó de ser un jugador poco conocido a convertirse en una tendencia internacional.

https://vanguardia.com.mx/deportes/quien-es-tim-payne-el-futbolista-neozelandes-que-ya-suma-54-millones-de-seguidores-en-instagram-y-es-amado-en-latinoamerica-PE21252049

SU POPULARIDAD CRECIÓ A RITMO ACELERADO

Antes del inicio de la campaña impulsada por el influencer argentino @elscarso, la cuenta oficial de Instagram de Tim Payne registraba apenas 4 mil 715 seguidores.

Sin embargo, tras la difusión masiva de su perfil y el interés generado durante el Mundial, la cifra tuvo un crecimiento extraordinario. Al finalizar el encuentro frente a Irán, el defensor ya acumulaba 5 millones 832 mil 950 seguidores.

El fenómeno refleja cómo los grandes eventos deportivos también se convierten en escaparates para que los futbolistas alcancen una enorme visibilidad fuera de la competencia, especialmente a través de las plataformas digitales.

ASÍ FUE SU ACTUACIÓN ANTE IRÁN

Más allá del impacto mediático, Tim Payne cumplió una labor importante dentro del terreno de juego al iniciar como titular y permanecer 77 minutos con la selección de Nueva Zelanda.

De acuerdo con la aplicación especializada Sofascore, el lateral registró tres contribuciones defensivas, una intercepción y un despeje durante el compromiso.

Además, logró dos recuperaciones de balón, ganó dos de los tres duelos terrestres que disputó y uno de tres por aire. También cometió una sola falta en todo el encuentro y no fue superado en ningún regate por los atacantes rivales.

UN GRUPO G MUY PAREJO

El empate permitió que Nueva Zelanda sumara su primer punto dentro del Grupo G, que se mantiene muy equilibrado luego de que Bélgica y Egipto también igualaran 1-1 en su respectivo encuentro.

Con estos resultados, las cuatro selecciones permanecen con posibilidades de avanzar, por lo que la siguiente jornada será determinante para definir el rumbo de la competencia.

El próximo compromiso del conjunto oceánico será frente a Egipto, en un partido que podría marcar diferencias importantes en la lucha por la clasificación a la siguiente fase del torneo.

EL MENSAJE DE TIM PAYNE A SUS AFICIONADOS

Después del partido, el defensor aprovechó sus redes sociales para agradecer el respaldo recibido por parte de los aficionados que lo acompañaron en su debut mundialista.

“Gracias por venir, yo realmente agradezco todo el apoyo, el ambiente estuvo fantástico y estamos esperando con ansias el siguiente partido. Gracias!!”, expresó.

El mensaje fue recibido por miles de seguidores que continúan impulsando la popularidad del futbolista, quien en cuestión de días pasó de tener una comunidad reducida a convertirse en una de las nuevas figuras virales alrededor del Mundial 2026.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-internacional/quien-es-tim-payne-el-jugador-de-nueva-zelanda-que-se-volvio-viral-rumbo-al-mundial-2026-NC21018577

DATOS CURIOSOS

Tim Payne multiplicó su número de seguidores en Instagram de poco más de 4 mil a más de 5.8 millones durante el inicio del Mundial.

• El defensor disputó 77 minutos en su primer partido en una Copa del Mundo y terminó sin ser regateado por sus rivales.

• El Grupo G comenzó completamente igualado, ya que los dos partidos de la primera jornada finalizaron empatados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Nueva Zelanda

Organizaciones


FIFA

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
La Modalidad 40 del IMSS se ha convertido en una opción para quienes buscan incrementar el monto de su futura pensión tras dejar un empleo formal.

Pensión Modalidad 40 del IMSS... ¿cuáles son los requisitos para inscribirte y cuándo es recomendable hacerlo?
Corporaciones de los tres niveles de gobierno activaron operativos de auxilio para atender a familias afectadas por el temporal, trasladando a personas damnificadas hacia zonas seguras y albergues temporales.

Cobran lluvias una vida en Piedras Negras y elevan 30% la captación hídrica en Coahuila
En estas campañas, los partidos políticos gastaron más de 85 millones de pesos, entre recursos asignados y aportaciones.

Elecciones en Coahuila: Inyectaron partidos y candidatos 30 millones de pesos extra para realizar sus campañas
De acuerdo con los primeros reportes, una discusión registrada al interior de la vivienda habría derivado en una agresión que dejó sin vida a la mujer, por lo que la Fiscalía mantiene abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer el caso.

Discusión termina con una mujer sin vida en Acuña; hijo de 22 años es investigado
Cada álbum completado se convierte en una memoria visual del torneo, más allá de los resultados en la cancha.

Nueve álbumes y miles de recuerdos: el museo personas de las Copas del Mundo
Aventura. La quinta entrega de la franquicia introduce nuevos personajes y apuesta por una historia centrada en Jessie y los cambios tecnológicos que enfrentan las nuevas generaciones.

Jessie toma el protagonismo en ‘Toy Story 5’, una secuela que divide opiniones entre la crítica
Iván “N”, alias “El 24”, fue detenido en Sinaloa durante operativos que dejaron decomisos de armas, explosivos, cartuchos y sustancias para drogas.

Cae ‘El 24’, líder regional de grupo criminal en Sinaloa; aseguran arsenal y explosivos en operativos

Autoridades de Michoacán investigan la interpretación de un narcocorrido en el Congreso estatal durante evento del Día del Padre; analizan posible apología del delito en recinto legislativo.

Investigan a presidente del Congreso de Michoacán por interpretación de narcocorrido en recinto legislativo