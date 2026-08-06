Luto en el futbol: asesinan a David Owori, referente de Uganda durante un presunto intento de robo

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    Luto en el futbol: asesinan a David Owori, referente de Uganda durante un presunto intento de robo
    El futbol ugandés quedó conmocionado tras la muerte de David Owori, capitán del SC Villa. FOTO. ESPECIAL

El deportista falleció a consecuencia de las lesiones sufridas durante un ataque en Kampala; las autoridades ya investigan el crimen mientras crece la preocupación por la violencia en el país

El futbol de Uganda atraviesa uno de sus momentos más dolorosos tras la muerte de David Owori, capitán del SC Villa, quien falleció después de ser víctima de un ataque en Kampala, un hecho que ha conmocionado al deporte del país africano.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió la noche del 4 de agosto de 2026 en la zona de Makindye, ubicada cerca de la residencia del futbolista. Owori fue encontrado inconsciente por personas que transitaban por el lugar y trasladado de inmediato a un hospital, donde finalmente perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones.

Las primeras investigaciones apuntan a que el ataque habría ocurrido durante un presunto intento de robo. Según información difundida por autoridades y medios locales, un grupo de agresores utilizó objetos contundentes para despojar al jugador de sus pertenencias, provocándole heridas mortales.

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La Policía de Uganda confirmó que abrió una investigación para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con el caso.

La noticia provocó una inmediata reacción del futbol ugandés. El SC Villa, uno de los clubes más tradicionales del país, así como distintos organismos deportivos, lamentaron el fallecimiento de su capitán y destacaron su liderazgo, profesionalismo y la huella que dejó dentro y fuera de las canchas.

El asesinato de Owori también reavivó la preocupación por los recientes episodios de violencia registrados en Uganda, especialmente en Kampala, donde diversos sectores han solicitado mayores medidas de seguridad para proteger a la población y, en particular, a los deportistas.

Mientras las investigaciones continúan, familiares, compañeros y aficionados despiden a David Owori, considerado uno de los referentes de la nueva generación del futbol ugandés, cuya muerte deja un profundo vacío en el SC Villa y en el deporte de su país.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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