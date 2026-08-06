Luto en el futbol: asesinan a David Owori, referente de Uganda durante un presunto intento de robo

El futbol de Uganda atraviesa uno de sus momentos más dolorosos tras la muerte de David Owori, capitán del SC Villa, quien falleció después de ser víctima de un ataque en Kampala, un hecho que ha conmocionado al deporte del país africano.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió la noche del 4 de agosto de 2026 en la zona de Makindye, ubicada cerca de la residencia del futbolista. Owori fue encontrado inconsciente por personas que transitaban por el lugar y trasladado de inmediato a un hospital, donde finalmente perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones.

Las primeras investigaciones apuntan a que el ataque habría ocurrido durante un presunto intento de robo. Según información difundida por autoridades y medios locales, un grupo de agresores utilizó objetos contundentes para despojar al jugador de sus pertenencias, provocándole heridas mortales.