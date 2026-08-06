Real Madrid rompe el mercado: ficha a Yan Diomande por cifra récord

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    Real Madrid rompe el mercado: ficha a Yan Diomande por cifra récord
    Yan Diomande llega al conjunto merengue procedente del RB Leipzig como una de las grandes promesas del futbol internacional. FOTO: ESPECIAL

El extremo marfileño firmó hasta 2033 después de una temporada explosiva en Alemania y una destacada actuación durante el Mundial 2026

El Real Madrid sacudió el mercado con la contratación de Yan Diomande, extremo de 19 años que llega procedente del RB Leipzig para sumarse al proyecto merengue.

El club confirmó el acuerdo este jueves y anunció que el marfileño firmó por siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033.

Aunque la institución no reveló las cifras, medios europeos sitúan la operación en 125 millones de euros fijos y entre 10 y 15 millones en variables.

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Si se cumplen esos números, Diomande será el fichaje más caro en la historia del Real Madrid, por encima de las inversiones realizadas por Jude Bellingham, Gareth Bale, Eden Hazard y Cristiano Ronaldo. También sería el futbolista africano más costoso de todos los tiempos.

Hace apenas un año, el RB Leipzig pagó alrededor de 20 millones de euros al Leganés por el atacante; tras una temporada en la que el joven firmó 12 goles y nueve asistencias, ayudó al cuadro alemán a terminar tercero en la Bundesliga y aseguró su boleto a la Champions League.

Diomande elevó aún más su valor durante el Mundial 2026, donde destacó con Costa de Marfil gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad para encarar.

Puede actuar por ambas bandas, aunque su perfil le permite partir desde la derecha y atacar hacia el centro, una variante que el equipo blanco necesitaba para complementar a Kylian Mbappé y Vinicius Jr.

El nuevo refuerzo tuvo un ascenso meteórico. Llegó al futbol español en 2024 para integrarse al filial del Leganés, pero su talento lo llevó rápidamente al primer equipo.

Después dio el salto a Alemania y, en una sola campaña, pasó de promesa emergente a uno de los atacantes más cotizados de Europa.

Con el fichaje de Yan Diomande, el Real Madrid no sólo incorpora presente, sino una pieza diseñada para marcar época.

El marfileño tendrá ahora el desafío de responder a una inversión histórica, ganarse un lugar en una ofensiva repleta de figuras y demostrar en el Santiago Bernabéu por qué el club decidió romper sus registros por él.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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