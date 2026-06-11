‘Me humillaron por ser mexicano’... Julio Ibáñez pide al TRI revancha ante Sudáfrica

El reportero de TUDN utilizó sus redes sociales para dirigirse directamente a los futbolistas del Tricolor , a quienes pidió dejarlo todo en la cancha durante el encuentro inaugural. Sin embargo, detrás de sus palabras existía una motivación más profunda: una experiencia que, según él, marcó su carrera profesional y su vida personal.

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo despierta la ilusión de millones de aficionados. También ha reabierto historias personales que encuentran en el futbol una forma de reivindicación. Una de ellas es la del periodista Julio Ibáñez , quien a pocas horas del debut de México frente a Sudáfrica compartió un mensaje cargado de emoción, orgullo nacional y recuerdos difíciles.

“Qué sensación de revancha la que tengo”, expresó el comunicador al recordar un episodio ocurrido durante una cobertura periodística en territorio sudafricano.

Para Ibáñez, el enfrentamiento entre ambas selecciones trasciende lo deportivo. Se trata de una oportunidad simbólica para cerrar una herida que sigue presente y que hoy encuentra eco en el escenario más importante del futbol mundial.

UNA EXPERIENCIA QUE DEJÓ HUELLA

Durante su mensaje, Julio Ibáñez revivió los momentos de tensión que enfrentó junto a su compañero Daniel García mientras realizaban labores periodísticas en Sudáfrica.

De acuerdo con su relato, ambos fueron señalados por operar un dron sin la autorización correspondiente. Lo que parecía una infracción administrativa terminó escalando a una situación mucho más compleja, con acusaciones que incluían espionaje, terrorismo e incluso supuestos vínculos con organizaciones criminales.

El periodista aseguró que desde su llegada al país africano percibió un trato hostil por parte de algunas autoridades y afirmó que fueron vigilados constantemente durante el desarrollo de su trabajo.

“Ellos nos humillaron a Daniel García y a mí. Ellos nos discriminaron por ser mexicanos”, declaró.

Aunque reconoció que existió una falta relacionada con el uso del dron, sostuvo que las consecuencias fueron desproporcionadas respecto a la infracción cometida, una situación que derivó en momentos de incertidumbre y afectaciones personales.

UN MENSAJE DIRECTO PARA EL TRICOLOR

Más allá de recordar aquel episodio, Ibáñez aprovechó el momento para enviar un mensaje de aliento a los jugadores de la Selección Mexicana, quienes tendrán la responsabilidad de inaugurar la justa mundialista ante su afición.

El periodista destacó el esfuerzo que implica alcanzar el máximo nivel competitivo y recordó los sacrificios que muchos futbolistas realizan desde edades tempranas para cumplir el sueño de representar a su país.

“Van a cumplir el sueño que todos los mexicanos tuvimos”, expresó.

Asimismo, subrayó que el camino hacia el profesionalismo está lleno de obstáculos y exigencias que pocas personas conocen realmente.

“Nadie les ha regalado nada, porque ser futbolista no es cosa fácil”, afirmó.

Sus palabras buscaron conectar con el sentido de responsabilidad y orgullo que implica vestir la camiseta nacional en un torneo donde los ojos del mundo estarán puestos sobre México.

MÁS QUE UN PARTIDO DE FUTBOL

El encuentro entre México y Sudáfrica genera una expectativa especial por tratarse del partido inaugural del Mundial 2026, torneo organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

Para miles de aficionados representa el inicio de una nueva ilusión mundialista. Para Julio Ibáñez, en cambio, también simboliza una oportunidad emocional de reivindicación.

“La verdad vengo a decirles que lo hagan por mí, porque me humillaron”, confesó durante su intervención.

El periodista explicó que aquella experiencia en Sudáfrica significó meses difíciles tanto en el plano profesional como en el personal, afectando proyectos y objetivos que había construido durante años.

Sin embargo, lejos de quedarse en el resentimiento, decidió transformar esa vivencia en una muestra de apoyo hacia la selección nacional.

ORGULLO MEXICANO EN EL ESCENARIO MUNDIAL

En la parte final de su mensaje, Ibáñez amplió su reflexión y señaló que el futbol tiene la capacidad de unir a millones de personas en torno a una misma pasión.

El comunicador describió a México como un país lleno de riqueza cultural, talento y fortaleza, capaz de encontrar en eventos como el Mundial un motivo para celebrar en medio de los desafíos cotidianos.

También pidió a los futbolistas pensar en las familias mexicanas que seguirán el partido desde distintos rincones del país y del extranjero, esperando una actuación memorable del conjunto nacional.

Con evidente emoción, cerró su mensaje deseando éxito a los jugadores y recordándoles la importancia del momento histórico que están por vivir.

“Señores, que tengan mucho éxito y pártanse la madre”, concluyó.