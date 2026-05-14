Brasil amarra a Carlo Ancelotti hasta 2030: La Canarinha blinda su proyecto estrella para el Mundial 2026

Brasil no esperó al Mundial 2026 para tomar una decisión de peso: Carlo Ancelotti seguirá al frente de la Canarinha hasta la Copa del Mundo de 2030. La Confederación Brasileña de Futbol confirmó la renovación del entrenador italiano, quien había llegado al cargo en 2025 y ahora tendrá, al menos en contrato, dos ciclos mundialistas para intentar devolverle a la Verdeamarela el protagonismo absoluto que no conquista desde Corea-Japón 2002. El anuncio llega en un momento clave para Brasil, que está por iniciar su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Ancelotti, de 66 años, dirigirá a la cinco veces campeona del mundo en un torneo donde la exigencia será inmediata: competir por el “Hexa” y cortar una sequía de 24 años sin levantar el trofeo más importante del futbol. La renovación también representa un voto de confianza al método del extécnico del Real Madrid, AC Milan, Chelsea, Bayern Múnich, PSG y Everton, entre otros clubes. Su perfil, marcado por la gestión de vestidores llenos de figuras, fue uno de los argumentos que convenció a la CBF para sostener el proyecto más allá de lo que ocurra en 2026. Ancelotti celebró el acuerdo con un mensaje directo: “Estamos muy felices en anunciar que continuaremos juntos por cuatro años más. Vamos juntos hasta el Mundial de 2030”.

En la cancha, el primer desafío será el Grupo C del Mundial 2026, donde Brasil enfrentará a Marruecos, Haití y Escocia, según el sorteo oficial de la FIFA. Para Brasil, acostumbrado a vivir cada Copa del Mundo como una obligación histórica, la renovación busca blindar el proceso antes de que la pelota ruede el 11 de junio. Ancelotti llega a esta etapa con una misión tan clara como pesada: transformar el talento de figuras como Vinicius Jr., Rodrygo, Endrick, Casemiro, Alisson y compañía en un equipo capaz de recuperar la corona mundial.

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