México sí obtuvo oro, con Auston Matthews y el equipo hockey de Estados Unidos

Estados Unidos volvió a escribir su nombre en letras doradas dentro del hockey sobre hielo olímpico. Después de 46 años sin conquistar el título, el representativo estadounidense se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina, tras imponerse 2-1 en tiempo extra a Canadá en la gran final disputada en el Milano Santagiulia Ice Hockey Arena. El triunfo marcó un hito, ya que fue la primera vez que Estados Unidos derrotó a Canadá en una final olímpica.

Uno de los protagonistas del campeonato fue Auston Matthews, capitán del Team USA y figura de los Toronto Maple Leafs, quien además hizo historia fuera del hielo. El delantero se convirtió en el primer jugador de ascendencia mexicana en ganar una medalla en unos Juegos Olímpicos de Invierno dentro del hockey sobre hielo. Con 28 años, Matthews reafirmó su condición de referente internacional.

Nacido en San Ramón, California, Matthews tiene raíces mexicanas por parte de su madre, Emma, originaria de Hermosillo, Sonora. Es además el segundo jugador con raíces latinoamericanas en conquistar una medalla olímpica en hockey, después de Bill Guerin, de ascendencia nicaragüense, quien obtuvo plata en Salt Lake City 2002. Antes que él, Scott Gómez fue el primer jugador con raíces mexicanas en disputar un torneo olímpico, cuando participó con Estados Unidos en Torino 2006.

En lo deportivo, Matthews tuvo un torneo destacado. En seis partidos disputados registró siete puntos (tres goles y cuatro asistencias), consolidándose como uno de los máximos productores ofensivos del equipo. Su liderazgo fue determinante tanto en la fase de grupos como en la ronda eliminatoria.