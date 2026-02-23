México sí obtuvo oro, con Auston Matthews y el equipo hockey de Estados Unidos
El equipo norteamericano logró la hazaña contra Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno; el jugador de ascendencia azteca fue parte fundamental en la conquista de medalla dorada
Estados Unidos volvió a escribir su nombre en letras doradas dentro del hockey sobre hielo olímpico. Después de 46 años sin conquistar el título, el representativo estadounidense se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina, tras imponerse 2-1 en tiempo extra a Canadá en la gran final disputada en el Milano Santagiulia Ice Hockey Arena. El triunfo marcó un hito, ya que fue la primera vez que Estados Unidos derrotó a Canadá en una final olímpica.
Uno de los protagonistas del campeonato fue Auston Matthews, capitán del Team USA y figura de los Toronto Maple Leafs, quien además hizo historia fuera del hielo. El delantero se convirtió en el primer jugador de ascendencia mexicana en ganar una medalla en unos Juegos Olímpicos de Invierno dentro del hockey sobre hielo. Con 28 años, Matthews reafirmó su condición de referente internacional.
Nacido en San Ramón, California, Matthews tiene raíces mexicanas por parte de su madre, Emma, originaria de Hermosillo, Sonora. Es además el segundo jugador con raíces latinoamericanas en conquistar una medalla olímpica en hockey, después de Bill Guerin, de ascendencia nicaragüense, quien obtuvo plata en Salt Lake City 2002. Antes que él, Scott Gómez fue el primer jugador con raíces mexicanas en disputar un torneo olímpico, cuando participó con Estados Unidos en Torino 2006.
En lo deportivo, Matthews tuvo un torneo destacado. En seis partidos disputados registró siete puntos (tres goles y cuatro asistencias), consolidándose como uno de los máximos productores ofensivos del equipo. Su liderazgo fue determinante tanto en la fase de grupos como en la ronda eliminatoria.
El delantero ingresó a la NHL tras ser seleccionado como la primera selección global del Draft 2016 por los Toronto Maple Leafs, franquicia de la que hoy es capitán. Desde entonces se ha consolidado como una de las máximas figuras de la liga y ahora suma a su trayectoria el mayor logro posible a nivel olímpico.
La victoria representa la primera medalla de oro para el hockey masculino estadounidense desde el histórico “Milagro sobre hielo” de 1980, además de significar la tercera presea dorada en su historia olímpica. El equipo selló un torneo sólido y competitivo que culminó con una de las finales más intensas del certamen.
¿CÓMO LE FUE A LOS MEXICANOS EN MILANO-CORTINA 2026?
La delegación mexicana que asistió a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 vivió una experiencia de crecimiento competitivo, aunque sin lograr subir al podio. Los representantes nacionales compitieron principalmente en disciplinas como patinaje artístico, esquí alpino y esquí de fondo, enfrentándose a potencias históricas en deportes invernales.
En patinaje artístico, Donovan Carrillo logró avanzar a las fases finales y colocó a México dentro de los primeros 20 lugares. Aunque lejos de la pelea por las medallas, el desempeño fue considerado positivo por el cuerpo técnico.
En las pruebas de esquí alpino y de fondo, los atletas nacionales concluyeron sus recorridos dentro del grupo medio de la clasificación general. Si bien no lograron meterse en el top 10, consiguieron completar sus pruebas sin contratiempos y establecieron nuevos registros personales en escenario olímpico. Esto en los pies de regina Martínez y Sarah Schleper.