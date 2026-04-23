Mike Trout, de los Angelinos, sube sus números entre los mejores cañoneros; lleva 412

La leyenda de Mike Trout sigue escribiendo capítulos inolvidables: lleva ocho cuadrangulares en la temporada con los que “Trueno” suma 412 de por vida , una cifra que lo coloca en un sitio privilegiado dentro de la historia de las Grandes Ligas.

Con el reciente batazo ce cuatro esquinas, Trout empató a Alfonso Soriano , estrella de los Yankees de Nueva York, en la lista histórica de jonroneros en MLB, confirmando que su nombre ya pertenece al Olimpo del beisbol.

Pero el impacto no se quedó solo en las estadísticas generales. Ese cuadrangular también representó el extrabase número 796 en la carrera del ídolo de Anaheim, con lo que igualó al recién fallecido Garret Anderson como el jugador con más extrabases en la historia de la franquicia. Reportes señalan que Trout “ha empatado a Soriano en la lista de HR... y se ha puesto a tiro de Cal Ripken y Mike Piazza”, dejando claro que su ascenso no se detiene.

El inicio de temporada 2026 está marcando un auténtico resurgimiento para Trout. Luego de dos años condicionados por lesiones, el tres veces MVP de la Liga Americana ha vuelto a mostrarse dominante: en apenas 24 juegos ya suma ocho jonrones y 17 carreras impulsadas, números que reflejan su impacto inmediato.

Además, su calidad de contacto está en niveles extraordinarios, pues su porcentaje de barriles y su slugging esperado lo colocan en el percentil 100 entre todos los bateadores activos, una señal contundente de que está pegando la pelota como pocos en el planeta.

Trout ingresó al exclusivo club de los 400 jonrones en septiembre de 2025, convirtiéndose en apenas el vigésimo jugador en la historia de MLB en conectar sus primeros 400 cuadrangulares con una sola franquicia. A la par, continúa siendo el líder activo en triples dentro de las Grandes Ligas, acumulando 55 en su brillante trayectoria.

Aunque en 2024 solo pudo disputar 29 juegos y en 2025 alcanzó 130 partidos debido a problemas persistentes en las rodillas, Trout nunca perdió su capacidad de contacto. Los Angelinos han edificado su ofensiva alrededor de su figura, y él ha respondido pulverizando casi todos los récords internos, incluyendo anotadas y bases por bolas.

Ahora, con el madero encendido y la salud de su lado, su siguiente objetivo será rebasar a leyendas como Billy Williams y Edwin Encarnación, nombres que ya aparecen en su horizonte inmediato.

La victoria ante Toronto fue solo el escenario de un momento histórico, pero todo apunta a que apenas es el comienzo. Con 34 años y siendo 11 veces All-Star, Trout está demostrando que, cuando el cuerpo responde, sigue siendo el jugador más dominante de su generación.

Y en el Angel Stadium, cada swing de Mike Trout ya no es solo espectáculo: es una cita obligada con la historia. Se colocó en el 57 de todos los tiempos, pero espere aún más.