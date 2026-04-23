Yordan Álvarez camina ‘al ritmo de Barry Bonds’; es el líder de jonrones en Grandes Ligas

Mientras que los Astros han sufrido un inicio irregular y golpeados por múltiples lesiones, Álvarez ha estado encendido desde el primer día, cargando prácticamente solo con la ofensiva.

“Para serte honesto, el Yordan de 2026 es l, cubano más parecido que he visto a Barry Bonds” , lanzó sin titubeos el puertorriqueño Carlos Correa , campocorto de los Astros, en una comparación que retumbó en toda la liga.

Hoy por hoy, nadie brilla más en las Grandes Ligas que Yordan Álvarez, cubano de los Astros de Houston que encabeza el departamento de cuadrangulares en las Grandes Ligas, con 11.

El poderoso bateador designado de 1.93 metros encabeza las Grandes Ligas en múltiples categorías: jonrones (11), carreras impulsadas (26), hits (33), extrabases (19), bases totales (74), porcentaje de embasarse (.466), slugging (.779) y un descomunal OPS de 1.245.

Por eso Correa no dudó en explicar el paralelismo con Bonds, recordando que aunque Aaron Judge también tiene un gran rendimiento con OPS de 1.200, lo de Yordan es distinto.

“No está haciendo muchos swings y fallos. No se está ponchando mucho. Está recibiendo muchas bases por bolas; eso es lo que hacía Barry”, señaló Correa, destacando además que Álvarez recibe un trato casi único en la liga: bases por bolas intencionales cada vez que la primera base está libre.

En el cierre de la serie ante los Guardianes de Cleveland, Álvarez terminó de 4-3, extendiendo su racha de hits a nueve juegos y su racha embasándose a 18 partidos. Además, ha conectado cuadrangular en cuatro de sus últimos seis juegos, consolidándose como la mayor certeza ofensiva para el mánager Joe Espada.

El pasado miércoles, después de que Correa abrió la primera entrada con un doble ante Tanner Bibee, Álvarez castigó una curva mal colocada y la mandó a 422 pies por el jardín derecho, colocando el 2-0 definitivo que resistió los nueve innings.

Bibee admitió el error: el lanzamiento debía ir a la tierra, pero quedó elevado, y ante un bateador como Yordan, eso es sentencia. Álvarez siguió con dos sencillos más y solo fue retirado en la octava entrada con un rodado fuerte a primera, una jugada que incluso lo dejó sorprendido, como si hacer un out fuera algo ajeno en su temporada.

Correa lo resumió con asombro: “En algún momento esperas que lo retiren porque se supone que el juego es muy difícil... y sigue bateando duro. Es increíble”.

A pesar del arranque demoledor, Álvarez mantiene la calma. Tras disputar apenas 48 partidos la temporada pasada debido a lesiones, el cubano no da nada por garantizado y valora cada turno.