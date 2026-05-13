Acusan a Rocha Moya de intentar opacar información con reforma de ‘Seguridad Nacional’

En un comunicado, sostuvo que la iniciativa aumenta las causales de reserva, amplía los supuestos de información confidencial, reduce las obligaciones de transparencia y deja fuera a universidades, partidos políticos y ayuntamientos de la lista de sujetos obligados a transparentar su información.

Dos semanas antes de solicitar licencia para separarse de su cargo, el gobernador Rubén Rocha Moya envió al Congreso del Estado una iniciativa en materia de transparencia que, según la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa, dificultará conocer el destino de los recursos públicos.

En su análisis, el organismo señaló que la iniciativa sustituye el esquema actual por un articulado más restrictivo que incorpora conceptos como seguridad nacional, estabilidad financiera y proyectos del estado para limitar el acceso a los datos.

Asimismo, alertó que se amplían los escenarios de reserva en materia penal y judicial, lo que otorga una discrecionalidad que pone en riesgo el derecho ciudadano a la información.

El documento fue remitido al Legislativo el pasado 16 de abril por la entonces secretaría general de Gobierno y ahora gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, bajo instrucciones directas de Rocha Moya.

La Red agrupa a organizaciones como Iniciativa Sinaloa, Coparmex, Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Tacuichamona y Sabuesos Guerreras.