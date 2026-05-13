Marcha en Chihuahua por juicio político para Maru Campos es decisión de Morena: Sheinbaum

Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria fue cuestionada sobre la convocatoria programada para el próximo 16 de mayo, en la que militantes y simpatizantes de Morena protestarán por el caso del presunto narcolaboratorio y la participación de agentes extranjeros en operativos de seguridad dentro del estado.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Gobierno federal no interviene en las decisiones internas de Morena relacionadas con movilizaciones políticas en Chihuahua, luego de que el partido anunciara una marcha para exigir juicio político y desafuero contra la gobernadora Maru Campos.

“Lo de Morena es una decisión de Morena. Nosotros no intervenimos en eso, es una decisión del partido político”, declaró Sheinbaum al deslindar al Gobierno federal de cualquier organización relacionada con la movilización.

LA PRESIDENTA DICE QUE DESCONOCÍA LA DECISIÓN

La mandataria también afirmó que no tenía conocimiento previo sobre la convocatoria impulsada por Morena en Chihuahua y explicó que se enteró recientemente de la decisión tomada por el partido.

“No me enteré hasta ayer en la noche”, comentó durante la conferencia matutina al referirse al anuncio de la protesta.

El tema ha generado tensión política en Chihuahua debido a las acusaciones relacionadas con un supuesto narcolaboratorio y la participación de ciudadanos o agentes extranjeros en operativos estatales, situación que ha provocado cuestionamientos entre actores políticos y militantes del partido oficialista.

La convocatoria busca presionar para iniciar un proceso de juicio político y desafuero contra la gobernadora Maru Campos, una figura central del Partido Acción Nacional en el norte del país.

EL CASO DE MARÍA LUCÍA MORA ENCIENDE LA DISCUSIÓN

Otro de los temas abordados por la presidenta fue el asesinato de María Lucía Mora, dirigente local de Morena en Valle de Allende, Chihuahua. Sobre ese caso, Sheinbaum pidió evitar especulaciones y esperar el resultado de las investigaciones oficiales antes de relacionar el crimen con el contexto político actual.

“Tiene que hacerse una investigación. Sería muy aventurado decir que tiene que ver con el contexto que se está estudiando”, expresó la mandataria.

La presidenta insistió en que las autoridades deben actuar con responsabilidad para esclarecer los hechos y determinar si existe alguna conexión con el ambiente político que actualmente enfrenta el estado.

• Morena convocó a una marcha el 16 de mayo

• La protesta exige juicio político contra Maru Campos

• Sheinbaum negó intervención del Gobierno federal

• El asesinato de una dirigente local sigue bajo investigación

El caso ha aumentado la atención nacional sobre Chihuahua, particularmente por las acusaciones relacionadas con seguridad, presuntos vínculos criminales y la participación de personas extranjeras en operativos dentro de la entidad.

CHIHUAHUA EN MEDIO DE LA TENSIÓN POLÍTICA

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren en un momento de fuerte confrontación política entre Morena y el gobierno estatal de Chihuahua. En semanas recientes, distintas voces del partido oficialista han cuestionado el manejo de temas de seguridad por parte de la administración encabezada por Maru Campos.

La discusión también se desarrolla en medio de un contexto nacional marcado por debates sobre soberanía, colaboración internacional en materia de seguridad y participación de agencias o ciudadanos extranjeros en acciones realizadas dentro del país.

Aunque la presidenta tomó distancia de la movilización, el anuncio de la marcha mantiene el foco político sobre Chihuahua, donde el clima de tensión ha crecido tras los recientes acontecimientos y señalamientos entre actores políticos.

Mientras tanto, Morena continúa organizando la protesta prevista para mediados de mayo, en una acción que busca mantener presión política sobre el gobierno estatal y exigir respuestas públicas sobre los casos que han generado controversia en la entidad.