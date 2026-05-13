Tarjeta del Bienestar... ¿Puedo usarla para retiros, pagos y compras en tiendas en todo México?

La Tarjeta del Bienestar ya no es vista únicamente como un medio para cobrar apoyos sociales. Actualmente, millones de personas en México la utilizan para hacer compras, pagar servicios y retirar efectivo en distintos puntos del país, sin necesidad de acudir exclusivamente a una sucursal bancaria.

Este plástico funciona como una tarjeta de débito tradicional y está vinculado a cuentas del Banco del Bienestar, institución creada por el Gobierno federal para dispersar recursos de programas sociales como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y las pensiones para adultos mayores.

Los recursos depositados permanecen seguros dentro de la cuenta hasta que el beneficiario decida utilizarlos. Esto significa que no existe obligación de retirar el dinero el mismo día en que llega el depósito, una situación que durante años generó largas filas en sucursales y cajeros automáticos.

COMPRAS EN TIENDAS Y SUPERMERCADOS EVITAN COMISIONES

Uno de los beneficios menos conocidos de la Tarjeta del Bienestar es que permite pagar directamente en supermercados, farmacias, restaurantes y tiendas departamentales. El usuario únicamente presenta la tarjeta, ingresa su NIP y el monto se descuenta automáticamente de su saldo.

Cadenas comerciales como Walmart, Soriana, Bodega Aurrerá y Chedraui aceptan este método de pago, así como cualquier establecimiento con terminal afiliada a la red Mastercard. Esta modalidad evita retirar efectivo y reduce el pago de comisiones bancarias.

• Walmart

• Soriana

• Bodega Aurrerá

• Chedraui

• Farmacias y restaurantes con terminal bancaria

“Muchos beneficiarios todavía creen que solo sirve para sacar dinero, pero también pueden hacer pagos directos”, señalan trabajadores bancarios consultados sobre el uso cotidiano de la tarjeta.

Algunos pequeños comercios pueden aplicar cargos extra por pago con tarjeta, por lo que especialistas recomiendan preguntar antes de concluir la compra. También es posible usarla en plataformas digitales y realizar operaciones en línea.

RETIRAR EFECTIVO EN OTROS BANCOS PUEDE COSTAR HASTA 40 PESOS

Aunque los retiros en cajeros y ventanillas del Banco del Bienestar son gratuitos, no siempre existe una sucursal cercana. En esos casos, los usuarios recurren a otros bancos, donde las comisiones cambian dependiendo de la institución.

Santander encabeza la lista con los costos más elevados: 13.92 pesos por consulta de saldo y 40.36 pesos por retiro de efectivo. En contraste, Inbursa registra las tarifas más bajas entre los bancos disponibles, con 6 pesos por consulta y 19 pesos por retiro.

Otros costos reportados son:

• Banorte: 10 pesos por consulta y 27 por retiro

• BBVA: 12 pesos por consulta y 33 por retiro

• HSBC: 11.75 pesos por consulta y 30.90 por retiro

• Banamex: 10 pesos por consulta y 26.50 por retiro

• Banco Azteca: 11 pesos por consulta y 30 por retiro

• Scotiabank: 11.60 pesos por consulta y 34.80 por retiro

• Banco del Bajío: 8.12 pesos por consulta y 23.20 por retiro

Para localizar sucursales del Banco del Bienestar, los usuarios pueden consultar el directorio oficial disponible en línea.

CAMBIAR EL NIP AYUDA A PROTEGER EL DINERO

Las autoridades financieras insisten en la importancia de proteger los datos personales y evitar compartir el NIP con terceros. También recomiendan revisar el saldo antes y después de cada operación para detectar movimientos inusuales.

El cambio de NIP puede hacerse directamente en cajeros automáticos del Banco del Bienestar. El procedimiento consiste en insertar la tarjeta, seleccionar la opción correspondiente en el menú, ingresar una nueva clave y confirmarla.

“Si surge algún problema durante una operación, la ayuda debe solicitarse únicamente al personal del banco”, recuerdan autoridades financieras, luego de diversos reportes de fraudes y engaños cometidos afuera de sucursales.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA TARJETA DEL BIENESTAR

• La Tarjeta del Bienestar funciona como una tarjeta bancaria convencional y puede utilizarse para compras en línea.

• Los beneficiarios no están obligados a retirar su dinero el día del depósito; el saldo permanece seguro en la cuenta.

• La red Mastercard permite que la tarjeta sea aceptada en miles de comercios de México.

• Inbursa tiene una de las comisiones más bajas para retiros con esta tarjeta, mientras Santander registra las más altas.

• Además de compras, la tarjeta permite pagar servicios como luz, agua, teléfono y realizar recargas telefónicas.