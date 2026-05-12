¿Tienes tu boleto? MUDE After Dark 2026 encenderá Saltillo con música, arte y experiencias nocturnas

Este sábado 27 de junio, de las 18:00 a las 23:00 horas, regresará en su quinta edición el MUDE After Dark 2026, un evento para mayores de 18 años que fusiona música, arte, ciencia y recorridos nocturnos por el Museo del Desierto. Para quienes no han asistido a alguna de sus ediciones, el evento ofrece una experiencia inmersiva que combina recorridos nocturnos con intervenciones artísticas y una muestra de la mejor gastronomía local de Saltillo. Entre los participantes destacan Il Mercato, Big Juan, Elotazos, Zoika, Felina y Diente de León. “Hay que recordar que es un evento que se diseñó para jóvenes de 18 a 35 años, aunque los más adultos también venimos porque realmente el museo se viste de una manera diferente y eso hace que se disfrute de otra forma. Eso es muy bonito”, expresó Arturo González, director del MUDE.

¿DÓNDE COMPRAR LOS BOLETOS? Este martes, en rueda de prensa, se dieron a conocer los detalles del evento, así como los costos de los boletos, los cuales ya se encuentran a la venta directamente en taquilla del MUDE y en línea a través del sitio Newticket. Su precio varía dependiendo de las fases. Aunque la primera ya fue reportada como agotada, la Fase 2 —que concluye el 31 de mayo— tendrá un costo de 650 pesos, mientras que la Fase 3, del 1 al 26 de junio, costará 690 pesos. El día del evento, el boleto tendrá un costo de 760 pesos únicamente en las taquillas del museo, hasta agotar existencias.

LO QUE SE ESPERA Con una asistencia esperada de 2 mil 500 personas, este año el MUDE se transformará en un circuito con múltiples escenarios, donde 21 artistas ambientarán el lugar: 4RAIN, SBM, HOUZZA, GIORGIO, WOESSNER, Homero y su Cumbia Fuego, Pachioolers, Altar, Faku, No Le Cuentes a Ella, Sabrina, EM2K, Moll-E, Mariposa, Mike Risk, Jihn Stalag, Tony King, Sonido Sinvergüenza, Moliere, Danneff, Dansaldance y Cinkocinko. Como escenario principal se utilizarán el vestíbulo y los pabellones del museo, mientras que en el exterior se aprovecharán los patios de lluvia y zacatas.

Este año también se ofrecerá la innovadora experiencia “Silent Party”, actividad que se realiza mediante audífonos inalámbricos. Además, se destacó que todo el recurso recaudado a través de este evento será destinado al proyecto “Desierto Viviente”, cuyo principal objetivo es ayudar a animales afectados por la actividad humana, contribuir a su alimentación y facilitar su reintegración a la naturaleza.

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