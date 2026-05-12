¿Tienes tu boleto? MUDE After Dark 2026 encenderá Saltillo con música, arte y experiencias nocturnas

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    ¿Tienes tu boleto? MUDE After Dark 2026 encenderá Saltillo con música, arte y experiencias nocturnas
    Fiesta. Lo recaudado durante el evento será destinado al proyecto “Desierto Viviente”, enfocado en la protección y rehabilitación de fauna afectada por el ser humano. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

Los boletos ya están a la venta para el evento que fusiona música, arte, ciencia y recorridos nocturnos por el icónico Museo del Desierto

Este sábado 27 de junio, de las 18:00 a las 23:00 horas, regresará en su quinta edición el MUDE After Dark 2026, un evento para mayores de 18 años que fusiona música, arte, ciencia y recorridos nocturnos por el Museo del Desierto.

Para quienes no han asistido a alguna de sus ediciones, el evento ofrece una experiencia inmersiva que combina recorridos nocturnos con intervenciones artísticas y una muestra de la mejor gastronomía local de Saltillo. Entre los participantes destacan Il Mercato, Big Juan, Elotazos, Zoika, Felina y Diente de León.

“Hay que recordar que es un evento que se diseñó para jóvenes de 18 a 35 años, aunque los más adultos también venimos porque realmente el museo se viste de una manera diferente y eso hace que se disfrute de otra forma. Eso es muy bonito”, expresó Arturo González, director del MUDE.

¿DÓNDE COMPRAR LOS BOLETOS?

Este martes, en rueda de prensa, se dieron a conocer los detalles del evento, así como los costos de los boletos, los cuales ya se encuentran a la venta directamente en taquilla del MUDE y en línea a través del sitio Newticket.

Su precio varía dependiendo de las fases. Aunque la primera ya fue reportada como agotada, la Fase 2 —que concluye el 31 de mayo— tendrá un costo de 650 pesos, mientras que la Fase 3, del 1 al 26 de junio, costará 690 pesos.

El día del evento, el boleto tendrá un costo de 760 pesos únicamente en las taquillas del museo, hasta agotar existencias.

$!La quinta edición del evento es una de las más esperadas.
La quinta edición del evento es una de las más esperadas. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

LO QUE SE ESPERA

Con una asistencia esperada de 2 mil 500 personas, este año el MUDE se transformará en un circuito con múltiples escenarios, donde 21 artistas ambientarán el lugar: 4RAIN, SBM, HOUZZA, GIORGIO, WOESSNER, Homero y su Cumbia Fuego, Pachioolers, Altar, Faku, No Le Cuentes a Ella, Sabrina, EM2K, Moll-E, Mariposa, Mike Risk, Jihn Stalag, Tony King, Sonido Sinvergüenza, Moliere, Danneff, Dansaldance y Cinkocinko.

Como escenario principal se utilizarán el vestíbulo y los pabellones del museo, mientras que en el exterior se aprovecharán los patios de lluvia y zacatas.

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Este año también se ofrecerá la innovadora experiencia “Silent Party”, actividad que se realiza mediante audífonos inalámbricos.

Además, se destacó que todo el recurso recaudado a través de este evento será destinado al proyecto “Desierto Viviente”, cuyo principal objetivo es ayudar a animales afectados por la actividad humana, contribuir a su alimentación y facilitar su reintegración a la naturaleza.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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