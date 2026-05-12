¿Te cancelaron tus boletos del Cruz Azul vs Chivas? Profeco va tras Fanki tras el caos por entradas de $113

La expectación por la Semifinal de Ida entre Cruz Azul y Chivas de Guadalajara quedó opacada por un nuevo conflicto en la venta de boletos. Aficionados que intentaron adquirir entradas para el partido en el Estadio Banorte denunciaron cancelaciones por parte de Fanki, luego de que la plataforma ofertara accesos con precios muy por debajo de los oficiales. De acuerdo con reportes de ESPN, varios usuarios compraron boletos en la plataforma de Fanki por 113 pesos con 92 centavos, monto que apareció disponible durante la preventa para el duelo entre La Máquina y el Rebaño.

Sin embargo, horas después, las órdenes fueron canceladas pese a que algunos aficionados aseguraron que el cobro ya se había reflejado en sus métodos de pago. El caso escaló hasta la Procuraduría Federal del Consumidor, luego de que los afectados buscaran apoyo para exigir que se respetara el precio publicado. Según la información disponible, Profeco recibió llamadas, correos y denuncias formales de usuarios que señalaron la cancelación unilateral de sus boletos para el partido de Semifinales del Clausura 2026. Profeco pide denunciar cancelaciones de boletos La Profeco invitó a los aficionados afectados a presentar su queja formal contra Fanki, al considerar que hubo una cancelación unilateral de compras realizadas durante la preventa. La dependencia señaló que buscaría contactar a la boletera para aclarar el caso y revisar la situación de los consumidores. El reclamo principal de los usuarios es que los boletos sí fueron ofertados en la plataforma, seleccionados, pagados y posteriormente anulados.

En redes sociales, varios aficionados pidieron que se respetara el precio exhibido, mientras otros cuestionaron el funcionamiento de Fanki en uno de los partidos con mayor demanda de la Liguilla. Estadio Banorte reconoce error administrativo El Estadio Banorte emitió una postura en la que atribuyó el problema a una “inconsistencia en la configuración comercial” derivada de un error administrativo ajeno a la plataforma tecnológica de Fanki. Por ello, las órdenes generadas con ese precio fueron canceladas y se ofreció el reembolso automático al 100 por ciento al método de pago utilizado. De acuerdo con ESPN, fuentes consultadas señalaron que aproximadamente 699 personas habrían alcanzado a comprar entradas con el precio incorrecto y que, en total, se colocaron alrededor de 2 mil 100 boletos antes de que se corrigiera la publicación.

¿Cuánto costaban realmente los boletos del Cruz Azul vs Chivas? El precio oficial más bajo para el Cruz Azul vs Chivas era de 500 pesos, mientras que las localidades más caras alcanzaban los 3 mil 250 pesos, de acuerdo con la información difundida sobre la venta de entradas para la Ida de las Semifinales. La diferencia entre el precio publicado por error y el costo real provocó el enojo de los aficionados, especialmente porque el partido se jugará este miércoles 13 de mayo en el Estadio Banorte, en una serie de alta demanda entre dos de los equipos con mayor convocatoria del futbol mexicano. El encuentro forma parte de las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX, con la Vuelta programada en el Estadio Jalisco.

Fanki vuelve a quedar bajo presión El conflicto también reavivó críticas contra Fanki, plataforma que ya había enfrentado molestias de usuarios en procesos anteriores de venta para eventos de alta demanda en el Estadio Banorte.

Medios nacionales reportaron además fallas y saturación durante la venta general del Cruz Azul vs Chivas, lo que elevó la presión sobre la boletera en plena Liguilla. Mientras los aficionados esperan respuesta de Profeco, el caso dejó una nueva polémica alrededor de la venta digital de boletos en el futbol mexicano. Para Cruz Azul y Chivas, el foco deportivo está en la cancha; para cientos de seguidores, la Semifinal comenzó con un problema fuera del estadio: compras canceladas, reembolsos en proceso y la exigencia de que se respeten los derechos del consumidor.

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