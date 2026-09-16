Muere Juan Vené, una voz que hizo historia en el beisbol latinoamericano

El periodismo deportivo está de luto. Juan Vené, uno de los cronistas de beisbol más reconocidos de Venezuela y América Latina, falleció el martes 15 de septiembre de 2026 a los 97 años, de acuerdo con información difundida por su familia y diversos medios venezolanos.

Su nombre real era José Rafael Machado Yánez y nació el 10 de enero de 1929 en Caracas. Su relación con el periodismo comenzó en 1947, cuando apenas tenía 18 años, y con el paso de las décadas terminó convirtiéndose en una de las voces más identificables de la cobertura de las Grandes Ligas en español.

Antes de dedicarse por completo al beisbol, Vené trabajó en distintas áreas del periodismo y cubrió diferentes fuentes. También se desempeñó como narrador y comentarista de radio y televisión, además de publicar libros relacionados con el deporte.

En octubre de 1960 decidió dedicarse especialmente al beisbol de Grandes Ligas. Desde entonces comenzó una relación profesional que se prolongaría durante más de seis décadas y que lo llevaría a los principales escenarios del deporte estadounidense.

Uno de los grandes capítulos de su carrera fue su presencia constante en la Serie Mundial. De acuerdo con diferentes recuentos sobre su trayectoria, cubrió 45 Clásicos de Otoño de manera consecutiva, además de participar en coberturas de Juegos de Estrellas y transmisiones para distintos países de América Latina.

Su trabajo también lo llevó a México, donde mantuvo durante décadas una estrecha relación con el periodismo beisbolero. Como reconocimiento a ese vínculo, el palco de prensa del estadio de los Charros de Jalisco lleva su nombre.

‘EN LA PELOTA’, SU FIRMA MÁS RECONOCIDA

Si hubo un espacio que terminó convirtiéndose en sinónimo de Juan Vené fue “En la Pelota”, columna que comenzó a publicar en 1960 y que apareció durante décadas en diferentes medios de habla hispana.

Desde ese espacio abordó acontecimientos de las Grandes Ligas, el beisbol venezolano, el Caribe y las historias de sus principales protagonistas. Su estilo directo y su personalidad editorial hicieron que sus textos fueran seguidos por lectores de distintos países.

Vené mantuvo su actividad periodística prácticamente hasta el final de su vida. Incluso en los últimos días apareció publicada una última columna, titulada “Carta desde el Más Allá... La de Juan Vené para quienes me leen en el Más Acá”, compartida posteriormente por su familia.

UNA VOZ CON VOTO EN COOPERSTOWN

Su relación con las Grandes Ligas también alcanzó uno de los espacios más importantes de la historia del beisbol: el Salón de la Fama de Cooperstown.

Vené formó parte de la Baseball Writers’ Association of America (BBWAA) y llegó a tener derecho a participar en la votación para elegir a los nuevos integrantes del recinto de Cooperstown. Diversas fuentes lo identifican además como el primer hispano con derecho a voto para el Salón de la Fama.

Esa responsabilidad reforzó su influencia dentro del periodismo especializado, particularmente por sus posiciones y criterios sobre los jugadores que aspiraban a formar parte del recinto.

El legado de Vené también fue reconocido en su país. En 2014 ingresó al Salón de la Fama y Museo del Béisbol Venezolano, como reconocimiento a una trayectoria que había trascendido generaciones.

Durante décadas, su firma acompañó a los aficionados venezolanos y latinoamericanos en los momentos más importantes del beisbol de Grandes Ligas. Desde sus columnas y transmisiones narró carreras, récords, controversias y las historias personales de algunos de los personajes más importantes del deporte.

Su influencia no se limitó a Venezuela. México, Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos y otros países latinoamericanos formaron parte del amplio público que siguió su trabajo.

SE VA UNA ÉPOCA DEL PERIODISMO DEPORTIVO

La muerte de Juan Vené representa el cierre de una trayectoria de más de 70 años dedicada al periodismo, buena parte de ellos concentrados en el beisbol.

Desde aquel joven reportero que comenzó a trabajar en Caracas en 1947 hasta el veterano cronista que continuó escribiendo sobre las Grandes Ligas durante sus últimos años, Vené construyó una carrera difícil de separar de la historia del beisbol latinoamericano.

Su firma, su voz y “En la Pelota” quedaron asociadas a varias generaciones de aficionados, mientras que sus coberturas de 45 Series Mundiales consecutivas dan una dimensión de la longevidad de su carrera.

Juan Vené murió a los 97 años, pero su nombre permanece ligado a una época en la que el periodismo escrito, la radio y la televisión eran las principales ventanas para seguir el beisbol de las Grandes Ligas desde América Latina.

El beisbol perdió a uno de sus grandes cronistas; el periodismo latinoamericano, a una de sus firmas más reconocibles.