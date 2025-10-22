Muere la joven boxeadora Kiara Paula Ruvalcaba, de 17 años, durante un sparring en Aguascalientes

/ 22 octubre 2025
    Muere la joven boxeadora Kiara Paula Ruvalcaba, de 17 años, durante un sparring en Aguascalientes
    Kiara Paula Ruvalcaba tenía 17 años y apenas dos meses de entrenamiento en boxeo antes de la tragedia. FOTO: FACEBOOK

El fallecimiento de Kiara Paula Ruvalcaba Cruz desató una investigación por presunta negligencia en el gimnasio donde entrenaba

El boxeo mexicano atraviesa días de dolor tras la muerte de Kiara Paula Ruvalcaba Cruz, una joven de apenas 17 años que perdió la vida luego de una sesión de sparring en un gimnasio de la capital hidrocálida.

El suceso ocurrió el viernes 17 de octubre en el Gym Box Jhonny, ubicado en la zona de Potreros del Oeste, donde la adolescente realizaba prácticas desde hacía apenas dos meses.

De acuerdo con los primeros reportes, Kiara participaba en un entrenamiento de contacto con una rival de mayor experiencia cuando recibió varios golpes en la cabeza que le provocaron un colapso inmediato.

Testigos indicaron que comenzó a convulsionar y fue trasladada de emergencia al Hospital General de Zona 1 del IMSS, donde fue intubada y más tarde canalizada al Hospital Miguel Hidalgo, donde falleció el domingo 19 de octubre tras permanecer tres días en estado crítico.

INVESTIGACIÓN Y POSIBLE NEGLIGENCIA

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar si existió negligencia por parte de los responsables del gimnasio.

Las autoridades analizan si el recinto contaba con las condiciones necesarias para realizar prácticas de contacto y si se respetaron las normas de seguridad médica y supervisión.

Uno de los puntos más cuestionados es el hecho de que Kiara tenía apenas dos meses de experiencia, mientras que la otra participante contaba con más tiempo entrenando boxeo, lo que podría haber representado un riesgo innecesario.

Asimismo, se investiga el protocolo de atención médica que se aplicó tras el incidente y la falta de personal especializado durante la sesión.

CONSTERNACIÓN Y LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD

El Colegio del Arte y las Ciencias, institución donde Kiara cursaba sus estudios, emitió un comunicado lamentando su fallecimiento y recordando su carácter alegre y comprometido.

El mensaje se viralizó en redes sociales junto con muestras de apoyo y reclamos por una mayor regulación en los gimnasios donde se practican deportes de contacto.

Distintas voces del boxeo nacional han pedido reforzar los mecanismos de seguridad en entrenamientos, exigir la presencia de entrenadores certificados, implementar protocolos de emergencia y asegurar que los sparrings se realicen entre participantes con niveles de experiencia similares.

