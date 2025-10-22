Muere la joven boxeadora Kiara Paula Ruvalcaba, de 17 años, durante un sparring en Aguascalientes

El boxeo mexicano atraviesa días de dolor tras la muerte de Kiara Paula Ruvalcaba Cruz, una joven de apenas 17 años que perdió la vida luego de una sesión de sparring en un gimnasio de la capital hidrocálida.

El suceso ocurrió el viernes 17 de octubre en el Gym Box Jhonny, ubicado en la zona de Potreros del Oeste, donde la adolescente realizaba prácticas desde hacía apenas dos meses.

De acuerdo con los primeros reportes, Kiara participaba en un entrenamiento de contacto con una rival de mayor experiencia cuando recibió varios golpes en la cabeza que le provocaron un colapso inmediato.

Testigos indicaron que comenzó a convulsionar y fue trasladada de emergencia al Hospital General de Zona 1 del IMSS, donde fue intubada y más tarde canalizada al Hospital Miguel Hidalgo, donde falleció el domingo 19 de octubre tras permanecer tres días en estado crítico.