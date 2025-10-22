‘No creo que la encontremos nunca’: Aaron Ramsey pierde la esperanza de encontrar a su perrita Halo
A través de Instagram, Ramsey y su esposa, Colleen, agradecieron el apoyo recibido y reconocieron que la esperanza de encontrarla se ha reducido
Aaron Ramsey, delantero de los Pumas de la Liga MX, compartió recientemente a través de sus redes sociales que la búsqueda de su perrita Halo no ha tenido éxito, y que la esperanza de recuperarla se ha desvanecido.
Hace poco más de una semana, el futbolista dio a conocer que Halo se había extraviado en San Miguel de Allende, Guanajuato. Desde ese momento, Ramsey y su esposa, Colleen, lanzaron un llamado a sus seguidores para ayudar a localizar a su mascota, incluso ofreciendo una recompensa a quien tuviera información sobre su paradero.
Durante los primeros días, la pareja recibió muestras de apoyo de sus seguidores y de vecinos que participaron en la búsqueda. Sin embargo, hasta ahora, Halo no ha regresado a casa, y el delantero universitario ha empezado a mostrar signos de resignación ante la situación.
A través de un mensaje publicado en Instagram, Ramsey y Colleen agradecieron a quienes los han acompañado en el proceso y reconocieron que probablemente nunca recibirán respuestas sobre lo sucedido. En el texto, la pareja expresó: “Sólo quería darles las gracias. Aún no hemos encontrado a Halo, no creo que la encontremos nunca. Tenemos serias preguntas y quizá nunca tengamos las respuestas. Gracias por su apoyo y oraciones”.
El mensaje fue acompañado por una imagen de Halo junto a Aaron Ramsey, que servía como recordatorio de la mascota y de los momentos compartidos con ella. En sus historias, el futbolista también publicó una fotografía de la perrita, dejando ver la tristeza que la situación ha generado en su familia.
Aunque la búsqueda oficialmente continúa, tanto Aaron como Colleen parecen haber aceptado que Halo quizá no vuelva. El caso ha generado atención en redes sociales, donde seguidores han compartido mensajes de solidaridad y consejos para tratar de encontrar a mascotas extraviadas.
El futbolista y su esposa no han indicado planes concretos para nuevas acciones en la búsqueda, pero su mensaje deja claro que valoran el apoyo recibido durante estos días. La situación también refleja la conexión que muchas familias mantienen con sus mascotas y cómo su ausencia puede afectar emocionalmente a sus dueños.
Mientras tanto, Halo sigue siendo buscada en San Miguel de Allende, y la historia de la perrita extraviada permanece abierta, con la esperanza de que, de alguna manera, la familia pueda reencontrarse con ella.