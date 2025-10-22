‘No creo que la encontremos nunca’: Aaron Ramsey pierde la esperanza de encontrar a su perrita Halo

Aaron Ramsey, delantero de los Pumas de la Liga MX, compartió recientemente a través de sus redes sociales que la búsqueda de su perrita Halo no ha tenido éxito, y que la esperanza de recuperarla se ha desvanecido.

Hace poco más de una semana, el futbolista dio a conocer que Halo se había extraviado en San Miguel de Allende, Guanajuato. Desde ese momento, Ramsey y su esposa, Colleen, lanzaron un llamado a sus seguidores para ayudar a localizar a su mascota, incluso ofreciendo una recompensa a quien tuviera información sobre su paradero.

Durante los primeros días, la pareja recibió muestras de apoyo de sus seguidores y de vecinos que participaron en la búsqueda. Sin embargo, hasta ahora, Halo no ha regresado a casa, y el delantero universitario ha empezado a mostrar signos de resignación ante la situación.