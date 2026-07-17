Mundial 2026 adopta el estilo del deporte estadounidense: FIFA entregará anillos de campeón por primera vez

La influencia del deporte estadounidense sobre el Mundial de 2026 llegará hasta el momento más simbólico del torneo. La FIFA confirmó que la selección campeona de la final entre Argentina y España recibirá, por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, anillos personalizados de campeón, una tradición emblemática de ligas como la NFL, NBA, MLB y NHL.

La medida representa un nuevo paso en la transformación del torneo hacia un formato con mayor componente de espectáculo, siguiendo el modelo de los grandes eventos deportivos de Estados Unidos. Los anillos se suman al primer show de medio tiempo en una final mundialista, las pausas obligatorias de hidratación y la nueva ceremonia de presentación de los equipos antes de cada partido.

ANILLOS PARA EL CAMPEÓN Y EDICIÓN LIMITADA PARA EL AFICIONADO

La FIFA informó que se fabricarán 30 anillos exclusivos para los integrantes de la selección campeona, los cuales serán entregados además de la Copa del Mundo y las medallas de oro.

Al finalizar la final, el capitán y el director técnico recibirán versiones provisionales. Posteriormente, cada integrante obtendrá un anillo definitivo, elaborado a la medida y personalizado con elementos representativos del país vencedor.

Una de las caras llevará el trofeo oficial de la Copa Mundial de la FIFA, mientras que la otra incorporará detalles distintivos de la selección campeona, que será Argentina o España.

Además, la FIFA lanzará una colección limitada de 2,026 anillos numerados, distribuida de la siguiente manera:

30 anillos serán exclusivos para los campeones del Mundial.1,996 piezas estarán disponibles para su venta como productos oficiales con licencia de la FIFA.El precio aún no ha sido anunciado.

Será la primera ocasión en que el organismo entregue anillos de campeón en cualquiera de sus competiciones.

UNA TRADICIÓN CON SELLO ESTADOUNIDENSE

Los anillos de campeonato forman parte de la cultura deportiva de Estados Unidos desde hace décadas.

Mientras los trofeos permanecen en poder de las franquicias, los anillos representan el recuerdo personal que conservan jugadores, entrenadores y directivos tras conquistar un campeonato.

Los campeones del Super Bowl, las Finales de la NBA, la Serie Mundial de las Grandes Ligas y la Stanley Cup reciben piezas únicas que suelen incluir:

El logotipo del equipo campeón.

El año del título.

El resultado de la final.

Referencias a momentos históricos de la temporada.

Piedras preciosas relacionadas con los campeonatos obtenidos.

Especialmente en la NFL, los anillos del Super Bowl se han convertido en uno de los mayores símbolos de prestigio dentro del deporte profesional.

La entrega de anillos no será el único guiño a la cultura deportiva norteamericana.

La final del domingo 19 de julio de 2026, que se disputará en el Estadio Nueva York, contará con el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final de la Copa del Mundo.

El show será encabezado por Madonna, Shakira y BTS, bajo la dirección artística de Chris Martin, vocalista de Coldplay, y con producción de Global Citizen.