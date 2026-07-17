Mundial 2026 adopta el estilo del deporte estadounidense: FIFA entregará anillos de campeón por primera vez
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Se trata de una tradición tomada de la NFL, NBA, MLB y NHL que se suma al espectáculo de medio tiempo, las pausas de hidratación y otros cambios inspirados en el modelo deportivo de Estados Unidos
La influencia del deporte estadounidense sobre el Mundial de 2026 llegará hasta el momento más simbólico del torneo. La FIFA confirmó que la selección campeona de la final entre Argentina y España recibirá, por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, anillos personalizados de campeón, una tradición emblemática de ligas como la NFL, NBA, MLB y NHL.
La medida representa un nuevo paso en la transformación del torneo hacia un formato con mayor componente de espectáculo, siguiendo el modelo de los grandes eventos deportivos de Estados Unidos. Los anillos se suman al primer show de medio tiempo en una final mundialista, las pausas obligatorias de hidratación y la nueva ceremonia de presentación de los equipos antes de cada partido.
ANILLOS PARA EL CAMPEÓN Y EDICIÓN LIMITADA PARA EL AFICIONADO
La FIFA informó que se fabricarán 30 anillos exclusivos para los integrantes de la selección campeona, los cuales serán entregados además de la Copa del Mundo y las medallas de oro.
Al finalizar la final, el capitán y el director técnico recibirán versiones provisionales. Posteriormente, cada integrante obtendrá un anillo definitivo, elaborado a la medida y personalizado con elementos representativos del país vencedor.
Una de las caras llevará el trofeo oficial de la Copa Mundial de la FIFA, mientras que la otra incorporará detalles distintivos de la selección campeona, que será Argentina o España.
Además, la FIFA lanzará una colección limitada de 2,026 anillos numerados, distribuida de la siguiente manera:
30 anillos serán exclusivos para los campeones del Mundial.1,996 piezas estarán disponibles para su venta como productos oficiales con licencia de la FIFA.El precio aún no ha sido anunciado.
Será la primera ocasión en que el organismo entregue anillos de campeón en cualquiera de sus competiciones.
UNA TRADICIÓN CON SELLO ESTADOUNIDENSE
Los anillos de campeonato forman parte de la cultura deportiva de Estados Unidos desde hace décadas.
Mientras los trofeos permanecen en poder de las franquicias, los anillos representan el recuerdo personal que conservan jugadores, entrenadores y directivos tras conquistar un campeonato.
Los campeones del Super Bowl, las Finales de la NBA, la Serie Mundial de las Grandes Ligas y la Stanley Cup reciben piezas únicas que suelen incluir:
El logotipo del equipo campeón.
El año del título.
El resultado de la final.
Referencias a momentos históricos de la temporada.
Piedras preciosas relacionadas con los campeonatos obtenidos.
Especialmente en la NFL, los anillos del Super Bowl se han convertido en uno de los mayores símbolos de prestigio dentro del deporte profesional.
La entrega de anillos no será el único guiño a la cultura deportiva norteamericana.
La final del domingo 19 de julio de 2026, que se disputará en el Estadio Nueva York, contará con el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final de la Copa del Mundo.
El show será encabezado por Madonna, Shakira y BTS, bajo la dirección artística de Chris Martin, vocalista de Coldplay, y con producción de Global Citizen.
Aunque el futbol ya había incorporado espectáculos musicales antes de algunos encuentros, realizar un concierto durante el descanso de una final mundialista representa una clara inspiración en el modelo del Super Bowl, cuyo espectáculo de medio tiempo se ha convertido en un fenómeno global.
PAUSAS DE HIDRATACIÓN DIVIDEN OPINIONES
Otra de las novedades que generó mayor polémica durante el torneo fueron las pausas obligatorias de hidratación.
La FIFA estableció descansos de tres minutos al cumplirse aproximadamente los 22 minutos de cada tiempo, por lo que normalmente se realizan cerca de los minutos 23 y 68.
La medida se aplica en todos los partidos, independientemente de las condiciones climáticas o de que el estadio cuente con techo, con el argumento de proteger la salud de los futbolistas y garantizar igualdad de condiciones para todas las selecciones.
Sin embargo, jugadores, entrenadores y aficionados han cuestionado la necesidad de estas interrupciones, especialmente en recintos con temperatura controlada.
Además, las pausas permiten que los entrenadores reúnan al equipo para realizar ajustes tácticos y han sido aprovechadas por las televisoras para insertar espacios publicitarios, lo que ha alimentado las críticas sobre un posible interés comercial.
Por ello, algunos sectores han ironizado que el futbol ya no se juega en dos tiempos de 45 minutos, sino en ”cuatro cuartos”, al estilo de deportes como el basquetbol.
El seleccionador inglés Thomas Tuchel aseguró que la medida ”interrumpe y cambia la identidad del partido”, mientras que Marcelo Bielsa consideró que dividir el juego en segmentos más cortos altera una de las principales esencias del futbol.
Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, rechazó que exista un beneficio económico adicional.
”No hay ingresos adicionales para la FIFA; todos los acuerdos comerciales fueron firmados con anticipación. Para nosotros es una cuestión puramente deportiva”.
UNA NUEVA CEREMONIA ANTES DE CADA PARTIDO
La influencia estadounidense también quedó reflejada en las ceremonias previas a los encuentros.
Tradicionalmente, únicamente los 11 futbolistas titulares salían al terreno de juego para escuchar el himno nacional.
En el Mundial de 2026, la FIFA implementó una ceremonia denominada ”360 grados”, en la que titulares y suplentes de ambas selecciones permanecen juntos alrededor del círculo central, rodeando una manta con el mensaje ”Football Unites the World” (“El futbol une al mundo”).
La escena recuerda a las presentaciones colectivas de equipos en la MLB, especialmente durante el Juego de Estrellas, la Serie Mundial y el Opening Day, donde toda la plantilla permanece en el terreno durante la interpretación del himno nacional.
Para la FIFA, estas innovaciones buscan modernizar la experiencia de los aficionados, proteger a los jugadores y convertir la final en un evento deportivo de alcance global.
Sus detractores, en cambio, consideran que el organismo está modificando algunas de las tradiciones más arraigadas del futbol para acercarlo al modelo de entretenimiento y comercialización característico de los deportes estadounidenses.
Los anillos de campeón, el espectáculo de medio tiempo, las pausas obligatorias y la nueva ceremonia previa al partido reflejan una transformación sin precedentes en la historia de la Copa del Mundo.
El domingo 19 de julio, Argentina o España levantará el trofeo más importante del futbol mundial. Pero, por primera vez, sus campeones también podrán presumir un anillo de campeón al más puro estilo del Super Bowl.