FIFA frena pausa de media hora: el descanso de la Final del Mundial durará solo 17 minutos

La Final del Mundial 2026 tendrá espectáculo de medio tiempo, pero la pausa no se convertirá en una espera de media hora. La FIFA comunicó a Argentina y España que el descanso durará 17 minutos, apenas dos más que los 15 habituales. La medida despeja una duda alrededor del partido por el título, programado para el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium. Durante semanas circuló la versión de que los futbolistas podrían permanecer hasta 30 minutos en los vestidores, una extensión que habría alterado su preparación y sus rutinas.

El espectáculo tendrá una duración aproximada de 11 minutos. Shakira, Madonna, Justin Bieber y BTS encabezan la producción, diseñada como uno de los mayores atractivos televisivos de la Final del Mundial 2026. La instalación y el retiro del escenario deberán realizarse a contrarreloj para que la segunda parte comience únicamente dos minutos después de lo acostumbrado. El ajuste abre un debate reglamentario. La Regla 7 de la International Football Association Board (IFAB) señala que los jugadores tienen derecho a un intervalo que no exceda los 15 minutos y que su duración debe aparecer en las reglas de la competencia.

El reglamento mundialista menciona una pausa de 15 minutos, por lo que la FIFA deberá encajar la ampliación dentro de la operación autorizada para el encuentro. Además del desmontaje de la estructura, los organizadores contemplan regar el césped antes de reanudar el juego. La decisión busca conservar la velocidad del balón sobre una cancha señalada por secarse y dificultar la circulación durante algunos partidos disputados en Nueva Jersey. A diferencia del show de la Final del Mundial de Clubes 2025, montado en una zona de las gradas, esta presentación ocupará el terreno de juego.

El reto será combinar música, seguridad y cuidado de la superficie sin perjudicar a Argentina ni a España en el duelo más importante del torneo. Así, la FIFA adopta un elemento propio del Super Bowl, aunque con un formato mucho más compacto.