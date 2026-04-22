NFL Draft 2026: fecha, horario, dónde ver y los mexicanos que buscan hacer historia

La NFL pone en marcha uno de sus eventos más esperados del año con el Draft 2026, que se celebrará de este jueves al sábado 25 de abril en Pittsburgh, con actividades en Acrisure Stadium y Point State Park. Será la edición número 91 del reclutamiento y la primera vez desde 1948 que esta ciudad alberga el evento. Además, la liga confirmó que habrá 257 selecciones distribuidas en siete rondas a lo largo de tres días. En cuanto al formato, el jueves se realizará la primera ronda, el viernes se llevarán a cabo la segunda y tercera, y el sábado se completará el proceso con las rondas 4 a 7.

Una de las novedades para este año es que el tiempo entre selecciones de la primera ronda se redujo de 10 a ocho minutos, mientras que en las rondas 2 a 7 no hubo cambios respecto al sistema del año pasado. Cuándo es el NFL Draft 2026 y a qué hora verlo en México El Draft 2026 podrá seguirse por Disney+ durante sus tres jornadas. Los horarios son: la Ronda 1 comenzará este jueves 23 de abril a las 6:00 de la tarde; las Rondas 2 y 3 se celebrarán el viernes 24 desde las 5:00 de la tarde; y las Rondas 4 a 7 arrancarán el sábado 25 a las 10:00 de la mañana. Cómo será el Draft y qué se espera de la primera ronda La primera selección global pertenece a los Raiders de Las Vegas, en un Draft que llega con el quarterback Fernando Mendoza como gran favorito para irse muy temprano del tablero.

Está colocado entre los nombres principales de la generación junto con Jeremiyah Love, Sonny Styles y David Bailey, siendo uno de los prospectos más importantes de este año. Qué jugadores mexicanos o con raíces mexicanas llegan al NFL Draft 2026 El nombre que más llama la atención para el público mexicano es el de Jesús Gómez, pateador nacido en Puebla, quien llega como el único nacido en territorio mexicano elegible en el NFL Draft 2026. Aunque su nombre difícilmente aparecería entre los seleccionados debido a que los kickers suelen salir tarde o incluso firmar como no drafteados, encabeza la lista de prospectos con vínculo directo con México. En su última etapa universitaria con Arizona State, sumó 99 puntos, incluidos 22 goles de campo acertados.

Otro de los casos más llamativos es el de Diego Pavia, quarterback de Vanderbilt, señalado como uno de los jugadores con raíces mexicanas a seguir. El pasador aparece como una opción interesante por su producción universitaria y sus proyecciones lo colocan entre la tercera y quinta ronda, aunque también existe la posibilidad de que termine firmando como agente libre no reclutado. En la parte defensiva resalta Jacob Rodríguez, linebacker de Texas Tech, a quien el reporte perfila incluso como una posible selección de segunda ronda. Su herencia mexicana proviene de su padre, Joe Rodríguez, y llega al Draft tras una campaña muy productiva, en la que acumuló 128 tacleadas, cuatro intercepciones y siete balones sueltos forzados.

También aparece Taurean York, apoyador de Texas A&M, mexicoestadounidense y conocido como “El Toro”, apodo ligado a la historia de su familia, ya que su abuela emigró desde México en 1969. York es considerado un candidato sólido para escuchar su nombre durante el Draft gracias a su liderazgo, regularidad y peso dentro de la defensiva de los Aggies. Más nombres con herencia mexicana que pueden aparecer en el Draft La lista de jugadores con sangre mexicana no termina ahí. También figuran Joey Aguilar, quarterback de Tennessee con raíces mexicanas y puertorriqueñas; Josh Cuevas, ala cerrada de Alabama; y Fernando Carmona Jr., liniero ofensivo de Arkansas con ascendencia mexicana y cubana.